Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada à la pause (1-0)

Canada – Bosnie-Herzégovine a atteint la pause au Mondial 2026, la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada sur le score de 1-0 .

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 66% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 7 tirs contre 4 pour la Bosnie-Herzégovine. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Canada et 2 pour la Bosnie-Herzégovine. Les xG restent proches, avec 0.67 pour le Canada et 0.76 pour la Bosnie-Herzégovine.

Les faits de la première période

21' But Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine)

La Bosnie-Herzégovine a pris une option

Avec ce but d’avance, la Bosnie-Herzégovine rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

Le Canada doit hausser le ton

Pour le Canada, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection canadienne a eu des séquences avec le ballon, mais elle doit les transformer en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Canada - Bosnie-Herzégovine 1-1 Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2

: Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2 Tirs : Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4 Possession : Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34%

: Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34% Corners : Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1

: Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1 Fautes : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4 Cartons jaunes : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0

: Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0 Cartons rouges : Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0

: Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0 Passes : Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86

: Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86 Precision des passes : Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67%

: Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67% xG : Canada 0.67 / Bosnie-Herzégovine 0.76

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet 12/06

20:00 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Resume final 13/06

20:00 Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium Groupe B A venir Avant-match 18/06

20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium Groupe B A venir 18/06

23:00 Canada - Qatar Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Suisse - Canada Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium Groupe B A venir