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Mondial 2026 : la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada à la pause (1-0)

Canada – Bosnie-Herzégovine a atteint la pause au Mondial 2026, la Bosnie-Herzégovine mène face au Canada sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
253vues
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Canada a eu le ballon avec 66% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 7 tirs contre 4 pour la Bosnie-Herzégovine. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Canada et 2 pour la Bosnie-Herzégovine. Les xG restent proches, avec 0.67 pour le Canada et 0.76 pour la Bosnie-Herzégovine.

Les faits de la première période

  • 21' But Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine)

La Bosnie-Herzégovine a pris une option

Avec ce but d’avance, la Bosnie-Herzégovine rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

Le Canada doit hausser le ton

Pour le Canada, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection canadienne a eu des séquences avec le ballon, mais elle doit les transformer en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Canada - Bosnie-Herzégovine
12/06/2026 20:00 Toronto Stadium Groupe B
1-1
Resume finalRésumé à la pauseAvant-match

Les chiffres du match

  • Tirs cadres : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 2
  • Tirs : Canada 7 / Bosnie-Herzégovine 4
  • Possession : Canada 66% / Bosnie-Herzégovine 34%
  • Corners : Canada 6 / Bosnie-Herzégovine 1
  • Fautes : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 4
  • Cartons jaunes : Canada 1 / Bosnie-Herzégovine 0
  • Cartons rouges : Canada 0 / Bosnie-Herzégovine 0
  • Passes : Canada 159 / Bosnie-Herzégovine 86
  • Precision des passes : Canada 74% / Bosnie-Herzégovine 67%
  • xG : Canada 0.67 / Bosnie-Herzégovine 0.76
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine
Toronto Stadium Groupe B
Resume final
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir Avant-match
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir

Groupe B

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 1 1 0 1
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

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