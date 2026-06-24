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Mondial 2026 : Bosnie-Herzégovine et Qatar cherchent une victoire clé dans le Groupe B

La Bosnie-Herzégovine affronte le Qatar le 24 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle dans un choc décisif du Groupe B de la Coupe du Monde 2026. Ce match intervient après deux défaites respectives pour les deux équipes, qui comptent chacune un point après un nul.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
11vues
Mondial 2026 : Bosnie-Herzégovine et Qatar cherchent une victoire clé dans le Groupe B
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Sommaire

Bosnie-Herzégovine et Qatar visent une victoire cruciale pour relancer leurs chances de qualification pour la phase à élimination directe. La Bosnie a été lourdement battue 4-1 par la Suisse tandis que le Qatar a concédé une défaite 6-0 face au Canada lors de leurs deux premiers matches.

Ce duel est inédit en Coupe du Monde entre les deux sélections. La Bosnie-Herzégovine, qui a validé sa place aux barrages européens puis éliminé l’Italie aux tirs au but, espère capitaliser sur cette expérience pour inverser la tendance. De son côté, le Qatar, champion d’Asie, participe à sa deuxième Coupe du Monde consécutive après avoir été pays hôte en 2022.

Le sélectionneur bosnien Sergej Barbarez, en poste depuis 2024, devra s’appuyer sur son capitaine Edin Džeko, pilier de l’attaque. Le Qatar mise sur son meneur de jeu offensif Akram Afif sous la direction de Julen Lopetegui, nommé sélectionneur en 2025.

Les deux équipes ont un calendrier serré dans ce groupe compétitif qui comprend aussi la Suisse et le Canada. Une victoire serait un tournant dans ce groupe très ouvert et permettrait de rêver à la qualification.

Zoom sur Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine aligne une formation structurée autour de son attaquant expérimenté Edin Džeko et d’un milieu regain sous la conduite de Sergej Barbarez. L’équipe a échoué à confirmer face à la Suisse avec un 1-4, soulignant des vulnérabilités défensives à corriger.

Qualifiée difficilement via les barrages, la sélection bosnienne a démontré sa capacité à gérer la pression lors du succès aux tirs au but contre l’Italie. Ce mental sera indispensable dans ce match sous haute tension.

Le système tactique privilégie une organisation équilibrée avec des transitions rapides pour exploiter la vivacité devant grâce à Džeko et une solidarité renforcée au milieu.

Zoom sur Qatar

Le Qatar vit une Coupe du Monde compliquée avec une lourde défaite 6-0 contre le Canada. Sous la houlette de Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol expérimenté, l’équipe cherche à retrouver un équilibre tactique et une efficacité offensive.

Akram Afif, figure offensive majeure, devra peser sur la défense bosnienne. Lopetegui travaille sur une organisation qui mise sur la possession et des phases de pressing pour gêner l’adversaire tout en espérant mieux maîtriser sa défense.

Cette rencontre est une occasion essentielle pour le Qatar de redresser la barre et de revenir dans la course à la qualification malgré le bilan défavorable. Tous les regards seront portés sur la capacité du groupe à se ressaisir.

Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Groupe B
Avant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Avant-match
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Avant-match
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Canada 2 1 1 0 7 1 6 4
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

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