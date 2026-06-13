Mondial 2026 : la Suisse mène face au Qatar à la pause (1-0)

La Suisse mène 1-0 devant le Qatar à la mi-temps, samedi 13 juin 2026 au Levi’s Stadium, dans le groupe B du Mondial 2026. Breel Embolo a donné l’avantage à la sélection de Murat Yakin sur penalty à la 18e minute, un but qui place les Helvètes en position favorable au terme de la première période.
Le penalty est intervenu après une faute du gardien qatari Mahmud Abunad sur Remo Freuler. Le portier du Qatar avait reçu un avertissement à la 16e minute, juste avant l’ouverture du score suisse.
Dans cette première période, le score tient d’abord à ce moment clé converti par Embolo. L’attaquant suisse, aligné à la pointe du 4-3-3 avec Dan Ndoye et Rubén Vargas, a donné de l’épaisseur au plan de Murat Yakin, construit autour de Granit Xhaka, Remo Freuler et Michel Aebischer au milieu.
Le Qatar de Julen Lopetegui a également débuté en 4-3-3, avec Akram Afif, Yusuf Abdurisag et Edmilson Junior en première ligne. Menée avant la pause, la sélection qatarie doit désormais combler un retard précoce dans ce match de phase de groupes.
Embolo donne l’avantage suisse
Le but d’Embolo constitue le seul écart confirmé à la pause. La Suisse a rejoint les vestiaires avec un avantage minimal, portée par son avant-centre et par une structure où Gregor Kobel garde le but derrière Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez.
Ce 4-3-3 suisse a permis à Murat Yakin d’associer un milieu expérimenté et une ligne offensive mobile. Xhaka et Freuler ont encadré Aebischer, tandis que Vargas et Ndoye ont accompagné Embolo dans les zones avancées.
Le Qatar doit réagir
Pour le Qatar, Mahmud Abunad a été l’autre nom marquant de ces 45 premières minutes, avec l’avertissement reçu à la 16e minute et l’action du penalty concédé. Devant lui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin et Ayoub Al Oui ont composé la ligne défensive qatarie.
Au milieu, Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye ont débuté pour soutenir une attaque confiée à Afif, Abdurisag et Edmilson Junior. Le Qatar reste dans le match au tableau d’affichage, mais la Suisse aborde la suite avec l’avantage et avec le seul but validé de cette première période.
Qatar
Termine
1-1
Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00
·
Groupe B
Fil du match
16' Carton jaune - M. Abunada Qatar, 16e 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 Suisse 23' Carton jaune - J. Gaber Qatar, 23e 42' Carton jaune - D. Zakaria Suisse, 42e 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 60e 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 65e 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) Suisse, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) Suisse, 79e 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) Qatar, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) Suisse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) Suisse, 89e 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Qatar · Passe : H. Al Amin
Les chiffres du match
Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' Carton jaune - A. Johnston Canada, 11e 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) Bosnie-Herzégovine, 21e 45' Carton jaune - E. Demirovic Bosnie-Herzégovine, 45e 45+1' Carton jaune - J. Lukic Bosnie-Herzégovine, 45+1e 53' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 53e 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) Canada, 61e 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) Bosnie-Herzégovine, 62e 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) Bosnie-Herzégovine, 62e 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) Bosnie-Herzégovine, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) Bosnie-Herzégovine, 74e 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 76e 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) Canada, 78e 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) Bosnie-Herzégovine, 84e 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) Canada, 90+1e 90+3' Carton jaune - N. Katic Bosnie-Herzégovine, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
8
Ismael Koné
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ali Ahmed
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
9
Cyle Larin
21
Jonathan Osorio
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
23
Niko Sigur
3
Alfie Jones
5
Joel Waterman
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
25
Nathan-Dylan Saliba
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Nikola Vasilj
Gardien
7
Amar Dedić
Défenseur
18
Nikola Katić
Défenseur
4
Tarik Muharemović
Défenseur
5
Sead Kolašinac
Défenseur
20
Esmir Bajraktarević
Milieu
6
Benjamin Tahirović
Milieu
13
Ivan Bašić
Milieu
15
Amar Memić
Milieu
10
Ermedin Demirović
Attaquant
25
Jovo Lukić
Attaquant
Remplaçants 15
8
Armin Gigović
9
Samed Baždar
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
17
Dženis Burnić
12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
24
Arjan Malić
21
Stjepan Radeljić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmic
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98
Joueurs clés
Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup)
12/06
Groupe B
Canada
Termine
1-1
BMO Field
Bosnie-Herzégovine
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - M. Abunada Qatar, 16e 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 Suisse 23' Carton jaune - J. Gaber Qatar, 23e 42' Carton jaune - D. Zakaria Suisse, 42e 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 60e 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 65e 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) Suisse, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) Suisse, 79e 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) Qatar, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) Suisse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) Suisse, 89e 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Qatar · Passe : H. Al Amin
Compositions
Titulaires 11
1
Mahmud Abunad
Gardien
13
Ayoub Al Oui
Défenseur
2
Pedro Miguel
Défenseur
16
Boualem Khoukhi
Défenseur
14
Homam Al-Amin
Défenseur
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Milieu
23
Assim Madibo
Milieu
4
Issa Laye
Milieu
8
Edmilson Junior
Attaquant
15
Yusuf Abdurisag
Attaquant
11
Akram Afif
Attaquant
Remplaçants 15
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
7
Ahmed Alaaeldin
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
Titulaires 11
1
Gregor Kobel
Gardien
6
Denis Zakaria
Défenseur
4
Nico Elvedi
Défenseur
5
Manuel Akanji
Défenseur
13
Ricardo Rodríguez
Défenseur
20
Michel Aebischer
Milieu
10
Granit Xhaka
Milieu
8
Remo Freuler
Milieu
11
Dan Ndoye
Attaquant
7
Breel Embolo
Attaquant
17
Rubén Vargas
Attaquant
Remplaçants 15
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Les chiffres du match
Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
Joueurs clés
Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies)
13/06
Groupe B
Qatar
Termine
1-1
Levi's Stadium
Suisse
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18/06
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Suisse
A venir
20:00
SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
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18/06
Groupe B
Canada
A venir
23:00
BC Place
Qatar
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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24/06
Groupe B
Suisse
A venir
20:00
BC Place
Canada
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir
20:00
Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
0
1
1
0
1
Canada
1
0
1
0
1
1
0
1
Qatar
1
0
1
0
1
1
0
1
Suisse
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