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Mondial 2026 : la Suisse mène face au Qatar à la pause (1-0)

La Suisse mène 1-0 devant le Qatar à la mi-temps, samedi 13 juin 2026 au Levi’s Stadium, dans le groupe B du Mondial 2026. Breel Embolo a donné l’avantage à la sélection de Murat Yakin sur penalty à la 18e minute, un but qui place les Helvètes en position favorable au terme de la première période.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : la Suisse mène face au Qatar à la pause (1-0)
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Sommaire

Le penalty est intervenu après une faute du gardien qatari Mahmud Abunad sur Remo Freuler. Le portier du Qatar avait reçu un avertissement à la 16e minute, juste avant l’ouverture du score suisse.

Dans cette première période, le score tient d’abord à ce moment clé converti par Embolo. L’attaquant suisse, aligné à la pointe du 4-3-3 avec Dan Ndoye et Rubén Vargas, a donné de l’épaisseur au plan de Murat Yakin, construit autour de Granit Xhaka, Remo Freuler et Michel Aebischer au milieu.

Le Qatar de Julen Lopetegui a également débuté en 4-3-3, avec Akram Afif, Yusuf Abdurisag et Edmilson Junior en première ligne. Menée avant la pause, la sélection qatarie doit désormais combler un retard précoce dans ce match de phase de groupes.

Embolo donne l’avantage suisse

Le but d’Embolo constitue le seul écart confirmé à la pause. La Suisse a rejoint les vestiaires avec un avantage minimal, portée par son avant-centre et par une structure où Gregor Kobel garde le but derrière Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez.

Ce 4-3-3 suisse a permis à Murat Yakin d’associer un milieu expérimenté et une ligne offensive mobile. Xhaka et Freuler ont encadré Aebischer, tandis que Vargas et Ndoye ont accompagné Embolo dans les zones avancées.

Le Qatar doit réagir

Pour le Qatar, Mahmud Abunad a été l’autre nom marquant de ces 45 premières minutes, avec l’avertissement reçu à la 16e minute et l’action du penalty concédé. Devant lui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin et Ayoub Al Oui ont composé la ligne défensive qatarie.

Au milieu, Jassem Gaber Abdulsallam, Assim Madibo et Issa Laye ont débuté pour soutenir une attaque confiée à Afif, Abdurisag et Edmilson Junior. Le Qatar reste dans le match au tableau d’affichage, mais la Suisse aborde la suite avec l’avantage et avec le seul but validé de cette première période.

Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
13/06/2026 20:00 Groupe B
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - M. AbunadaQatar, 16e
  2. 17'But - B. Embolo0-1Suisse
  3. 23'Carton jaune - J. GaberQatar, 23e
  4. 42'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 42e
  5. 60'Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi)Qatar, 60e
  6. 60'Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf)Qatar, 60e
  7. 60'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 60e
  8. 65'Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 65e
  9. 65'Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder)Suisse, 65e
  10. 79'Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
  11. 79'Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni)Suisse, 79e
  12. 89'Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos)Qatar, 89e
  13. 89'Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 89e
  14. 89'Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari)Suisse, 89e
  15. 90+4'But - B. Khoukhi1-1Qatar · Passe : H. Al Amin
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7
  • Tirs : Qatar 6 / Suisse 25
  • Possession : Qatar 31% / Suisse 69%
  • Corners : Qatar 3 / Suisse 9
  • Fautes : Qatar 12 / Suisse 11
  • Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1
  • Passes : Qatar 266 / Suisse 568
  • Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%
  • xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir BC Place
Qatar
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 1 1 0 1
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Suisse 1 0 1 0 1 1 0 1

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