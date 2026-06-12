Mondial 2026 : le Qatar défie la Suisse pour lancer son Groupe B

Le Qatar affronte la Suisse samedi 13 juin 2026 au San Francisco Bay Area Stadium, à 20h00 GMT+1, pour son entrée dans la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe B doit donner un premier repère sur les ambitions de deux sélections aux trajectoires différentes, entre progression qatarienne et continuité suisse au plus haut niveau.

La sélection qatarienne dispute sa deuxième Coupe du monde consécutive après l’édition 2022 organisée à domicile. Cette fois, le Qatar arrive avec une qualification acquise sur le terrain, un élément central dans l’évaluation de sa progression depuis sa première participation au tournoi mondial.

La Suisse aborde ce rendez-vous avec davantage d’expérience dans la compétition. Première de son groupe lors des éliminatoires européens, elle dispute une sixième Coupe du monde de rang et vise un départ maîtrisé pour se placer rapidement dans la course à la qualification.

L’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes. Le Qatar veut montrer qu’il peut exister face à une sélection européenne structurée, tandis que la Suisse cherchera à imposer sa discipline et son expérience dans un match d’ouverture souvent déterminant pour la suite d’un groupe.

Le duel met aussi face à face deux cadres techniques bien identifiés. Julen Lopetegui dirige le Qatar avec un vécu important du football européen, alors que Murat Yakin poursuit son travail à la tête de la Suisse après avoir conduit la Nati en huitièmes de finale du Mondial 2022 et en quarts de finale de l’Euro 2024.

Zoom sur le Qatar

Le Qatar entre dans cette Coupe du monde avec l’objectif de confirmer une évolution engagée depuis plusieurs années. Sa présence en 2026 ne repose plus sur son statut d’ancien pays hôte, mais sur un parcours qualificatif qui donne une autre valeur à sa participation.

L’équipe qatarienne s’appuie notamment sur Almoez Ali, attaquant de référence de la sélection et joueur habitué aux grands rendez-vous continentaux. Sa capacité à peser dans la surface et à offrir des solutions dans les phases offensives sera l’un des points à suivre face à une défense suisse généralement compacte.

Le profil de jeu du Qatar repose sur des circuits collectifs, des combinaisons rapides et une volonté de ressortir proprement le ballon. Face à une équipe suisse plus rompue aux matches de très haut niveau, la sélection asiatique devra toutefois gérer l’intensité, les duels et les transitions défensives avec rigueur.

Pour Lopetegui, ce premier match offre une mesure immédiate du niveau de son groupe. Une performance solide permettrait au Qatar d’entrer dans la compétition avec confiance, avant d’aborder les autres rendez-vous du Groupe B dans une position plus ouverte.

Zoom sur la Suisse

La Suisse se présente avec un statut de sélection installée dans les grandes compétitions internationales. Sa régularité en Coupe du monde et son parcours récent à l’Euro lui donnent un socle plus stable, porté par un collectif expérimenté et une organisation rarement prise à défaut.

Granit Xhaka reste l’un des repères majeurs de la Nati. Le capitaine suisse apporte son volume, sa qualité de passe et sa lecture du jeu dans l’entrejeu. Son influence sera importante pour fixer le rythme du match et empêcher le Qatar de s’installer dans des séquences longues.

Murat Yakin a construit une équipe capable de s’adapter, avec une discipline tactique forte et une gestion des temps faibles qui a souvent permis à la Suisse de rester compétitive face à des adversaires de haut rang. Cette solidité sera attendue dès l’ouverture du tournoi.

La Suisse sait qu’un succès d’entrée pèserait lourd dans un groupe où chaque point peut orienter la lutte pour les places qualificatives. Face au Qatar, elle part avec l’avantage de l’expérience, mais devra éviter un match fermé et convertir rapidement sa maîtrise en occasions concrètes.

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet 12/06

20:00 Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium Groupe B En direct · 0-1 Avant-match 13/06

20:00 Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium Groupe B A venir Avant-match 18/06

20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium Groupe B A venir 18/06

23:00 Canada - Qatar Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Suisse - Canada Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium Groupe B A venir