Mondial 2026 : le Canada défie le Qatar à Vancouver pour lancer sa quête historique
Le Canada affronte le Qatar jeudi 18 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver, pour son match du groupe B de la phase de groupes du Mondial 2026. Coorganisatrice du tournoi, la sélection canadienne aborde ce rendez-vous avec l’objectif majeur de franchir le premier tour pour la première fois de son histoire.
La rencontre oppose deux équipes aux trajectoires différentes. Le Canada joue à domicile, dans un contexte de forte attente, après avoir gagné en crédibilité sous Jesse Marsch. Le Qatar, éliminé dès la phase de groupes lors de son Mondial à domicile en 2022, revient avec l’ambition de peser davantage dans une compétition qu’il connaît désormais mieux.
L’enjeu est immédiat dans un groupe B où chaque point peut peser lourd. Une victoire canadienne donnerait un élan important aux hôtes dans la course à la qualification. Pour le Qatar, un résultat positif à Vancouver serait un signal fort avant la suite de la phase de groupes.
Le Canada s’appuie sur une génération qui a progressé au contact du haut niveau international. Jesse Marsch, nommé en 2024, a notamment conduit l’équipe jusqu’en demi-finale de la Copa América 2024, un parcours qui a renforcé les repères collectifs de son groupe.
Le Qatar arrive avec Julen Lopetegui sur le banc, nommé en 2025 pour relancer la sélection. Sa qualification pour le Mondial 2026 a été acquise dans la zone asiatique après une victoire contre les Émirats arabes unis et un nul face à Oman lors du quatrième tour des qualifications de l’AFC.
Zoom sur le Canada
Le Canada dispute ce Mondial avec un objectif clairement identifié. Sortir de la phase de groupes constituerait une première pour une sélection qui veut transformer l’avantage du terrain en résultat sportif. Le match au BC Place place déjà les hommes de Jesse Marsch face à une obligation de maîtrise, sans droit à une entame hésitante.
Le projet canadien repose sur un football direct, énergique et orienté vers l’avant. Sous Marsch, l’équipe cherche à utiliser la vitesse de ses couloirs et la créativité de ses milieux pour attaquer rapidement les espaces. Ce profil peut compter dans un match où le Canada devrait vouloir imposer du rythme devant son public.
Alphonso Davies reste l’un des visages majeurs de cette sélection. Le latéral du Bayern Munich figure dans la liste canadienne malgré une blessure aux ischio-jambiers. Jonathan David constitue l’autre référence forte du groupe, avec un statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection, porté par 39 buts en 79 capes, et une expérience renforcée par son passage à la Juventus.
Le secteur offensif canadien peut aussi s’appuyer sur l’expérience de Cyle Larin, autre cadre important du groupe. En revanche, Marcelo Flores a déclaré forfait après une rupture des ligaments croisés du genou, une absence qui réduit les options dans l’animation offensive.
Zoom sur le Qatar
Le Qatar aborde cette Coupe du monde avec la volonté de corriger l’image laissée en 2022, lorsque son parcours s’était arrêté dès le premier tour. Quatre ans plus tard, la sélection arrive avec un encadrement renouvelé et une qualification obtenue sur le terrain dans une zone asiatique compétitive.
Julen Lopetegui apporte une expérience de haut niveau, acquise notamment avec l’Espagne et le Real Madrid. Son Qatar privilégie un jeu de possession, avec des sorties de balle structurées et des transitions rapides lorsque les espaces s’ouvrent. Face au Canada, la capacité à résister au rythme imposé par les hôtes sera l’un des points clés.
Almoez Ali reste la principale référence offensive qatarienne. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 55 buts en 85 matches, l’attaquant conserve un rôle central dans la finition. Akram Afif, créateur et accélérateur dans les trente derniers mètres, demeure également l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.
Le duel entre l’intensité canadienne et la maîtrise recherchée par le Qatar devrait orienter la rencontre. Le Canada voudra capitaliser sur le terrain et son élan récent. Le Qatar cherchera à contrôler les temps faibles et à exploiter l’efficacité de ses cadres offensifs pour entrer dans son tournoi avec un résultat.
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