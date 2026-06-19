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Mondial 2026 : le Canada écrase le Qatar 6-0 avec un triplé de Jonathan David

Le Canada a largement battu le Qatar 6-0, jeudi 18 juin 2026 au BC Place de Vancouver, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Portée par Jonathan David, auteur d’un triplé, la sélection de Jesse Marsch signe sa première victoire dans le Groupe B et prend une avance importante sur un concurrent direct.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
187vues
Mondial 2026 : le Canada écrase le Qatar 6-0 avec un triplé de Jonathan David
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Sommaire

Les Canadiens restaient sur un nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que le Qatar avait également partagé les points avec la Suisse sur le même score. Ce succès place le Canada à quatre points après deux matches. Le Qatar, réduit deux fois à dix puis à neuf, reste bloqué à un point et voit sa situation se compliquer nettement dans la poule.

Le match a basculé dès la première période. Après un avertissement reçu par Derek Cornelius à la 9e minute, Cyle Larin a ouvert le score à la 16e. Jonathan David a ensuite doublé la mise à la 29e, avant l’expulsion de Homam Al-Amin à la 33e, qui a laissé le Qatar en infériorité numérique pendant près d’une heure.

David a encore frappé dans le temps additionnel de la première période, à la 45+3e, pour porter le score à 3-0 à la pause. Le Canada avait alors déjà pris une marge décisive, face à une équipe qatarienne contrainte de revoir son équilibre après le carton rouge.

La seconde période a confirmé l’écart. Assim Madibo a été expulsé à la 53e, laissant le Qatar à neuf. Nathan-Dylan Saliba a inscrit le quatrième but canadien à la 64e, avant un cinquième but attribué au Canada à la 75e par M. Al Mannai. David a conclu la soirée à la 90+2e, servi par Saliba, pour sceller le 6-0.

Jonathan David a guidé l’attaque canadienne

Aligné dans le 4-4-2 de Jesse Marsch avec Cyle Larin, Jonathan David a pesé sur toute la rencontre. Son premier but à la 29e a installé le Canada dans une position de contrôle, son deuxième a creusé l’écart juste avant la pause, et son troisième a donné au score une dimension très lourde dans les derniers instants.

Autour de lui, le Canada a aussi pu s’appuyer sur Larin, buteur d’entrée, Stephen Eustaquio dans l’entrejeu, Tajon Buchanan sur le couloir et Richie Laryea dans l’animation latérale. Les chiffres traduisent cette maîtrise, avec 17 tirs canadiens, dont 9 cadrés, contre seulement 2 tentatives qatariennes et aucun tir cadré.

La possession a aussi été nettement en faveur du Canada, crédité de 74 % du ballon. Sans multiplier les risques défensifs, les Canadiens ont construit leur succès sur une pression continue, des attaques nombreuses dans la surface et une efficacité renforcée par la supériorité numérique.

Le Qatar a sombré après deux cartons rouges

Le Qatar avait débuté en 4-3-3 sous les ordres de Julen Lopetegui, avec Akram Afif, Edmilson Junior et Yusuf Abdurisag devant, soutenus notamment par Assim Madibo et Jassem Gaber Abdulsallam. La défense composée d’Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi et Homam Al-Amin a rapidement été mise sous pression.

L’expulsion de Homam Al-Amin à la 33e a pesé lourd dans l’organisation qatarienne. Celle d’Assim Madibo à la 53e a ensuite fermé la porte à tout retour. Mahmud Abunada a réalisé quatre arrêts, mais le Qatar a subi trop de vagues pour contenir durablement l’écart.

Avec cette défaite, la sélection qatarienne conserve un seul point après deux journées. Le Canada, lui, aborde la suite du Groupe B avec une position renforcée et une différence de buts nettement améliorée, après une prestation offensive marquée par le triplé de son avant-centre.

Canada
Termine BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
  7. 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
  8. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
  9. 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
  10. 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
  11. 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
  12. 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
  13. 62'Carton jaune - A. FathiQatar, 62e
  14. 64'But - N. Saliba4-0Canada
  15. 71'Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)Canada, 71e
  16. 71'Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 71e
  17. 75'But - M. Al Mannai5-0Canada
  18. 83'Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)Canada, 83e
  19. 87'Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)Qatar, 87e
  20. 90+2'But - J. David6-0Canada · Passe : N. Saliba
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0
  • Tirs : Canada 17 / Qatar 2
  • Possession : Canada 74% / Qatar 26%
  • Corners : Canada 8 / Qatar 1
  • Fautes : Canada 4 / Qatar 8
  • Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1
  • Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2
  • Passes : Canada 354 / Qatar 136
  • Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70%
  • xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18
Joueurs clés
  • Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s)
  • Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s)
  • Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s)
  • Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s)
  • Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Canada 2 1 1 0 7 1 6 4
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

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