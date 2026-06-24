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Mondial 2026 : les onze de départ de la Suisse et du Canada

Le duel entre la Suisse et le Canada, prévu le 24 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au BC Place de Vancouver, mettra aux prises deux formations en quête de points clés pour la qualification dans ce groupe B de la phase de groupes du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
132vues
Mondial 2026 : les onze de départ de la Suisse et du Canada
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Sommaire

Les deux équipes s’appuient sur des schémas tactiques distincts. La Suisse aligne un 4-2-3-1 sous la direction de Murat Yakin, tandis que le Canada de Jesse Marsch opte pour un 4-4-2 plus traditionnel. Ces choix traduisent des approches offensives et défensives bien différentes.

Les helvètes disposent d’une attaque portée par Breel Embolo et un milieu créatif autour de Johan Manzambi et Rubén Vargas. Ce dispositif vise à contrôler le jeu central via Granit Xhaka et Remo Freuler en sentinelles défensives. Défensivement, Manuel Akanji et Nico Elvedi constituent l’ossature centrale avec Ricardo Rodríguez et Luca Jaquez sur les flancs.

De leur côté, les Canadiens comptent sur leur duo offensif Jonathan David et Cyle Larin, épaulés par Tajon Buchanan et Mathieu Choinière sur les ailes. Leur 4-4-2 propose un équilibre compact avec Richie Laryea et Derek Cornelius en défense, et un milieu organisé autour de Nathan-Dylan Saliba et Ali Ahmed.

Lecture du onze de Suisse

La Suisse aligne Gregor Kobel dans les buts, protégé par une défense à quatre comprenant Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Le milieu de terrain est structuré par Remo Freuler et Granit Xhaka, tous deux chargés de récupérer le ballon et d’alimenter la ligne offensive.

Au centre du jeu offensif, Johan Manzambi est associé à Djibril Sow et Rubén Vargas dans un rôle de meneurs de jeu, positionnés derrière un attaquant de pointe, Breel Embolo. Ce dernier bénéficiera du soutien de ses milieux créatifs pour peser sur la défense canadienne.

Murât Yakin s’appuie sur cette formation 4-2-3-1 pour concilier solidité défensive et dynamique offensive, avec des joueurs cadres comme Xhaka, Akanji et Embolo formant un socle solide et expérimenté.

Lecture du onze de Canada

Le Canada démarre avec Maxime Crépeau dans la cage, et un quatuor défensif solide composé d’Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea. Cette ligne défensive tentera de contenir les assauts suisses dans un système classique en 4-4-2.

Le milieu se compose de Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan-Dylan Saliba et Ali Ahmed, alliant vitesse sur les côtés et créativité centrale. En attaque, Jonathan David et Cyle Larin seront les fers de lance de l’offensive canadienne, s’appuyant sur la profondeur et la vitesse pour déstabiliser la défense adverse.

La présence du sélectionneur Jesse Marsch est notable dans la mise en place rigoureuse de ce système, privilégiant un équilibre tactique avec des transitions rapides.

Les onze de départ

Suisse
Système4-2-3-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
  1. 1 Gregor Kobel Gardien
  2. 25 Luca Jaquez Défenseur
  3. 4 Nico Elvedi Défenseur
  4. 5 Manuel Akanji Défenseur
  5. 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
  6. 8 Remo Freuler Milieu
  7. 10 Granit Xhaka Milieu
  8. 9 Johan Manzambi Milieu
  9. 15 Djibril Sow Milieu
  10. 17 Rubén Vargas Milieu
  11. 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants14
  • 21 Marvin Keller
  • 12 Yvon Mvogo
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 3 Silvan Widmer
  • 6 Denis Zakaria
  • 11 Dan Ndoye
  • 20 Michel Aebischer
  • 16 Christian Fassnacht
  • 14 Ardon Jashari
  • 22 Fabian Rieder
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
  • 26 Cédric Itten
Canada
Système4-4-2SélectionneurJesse Marsch
Titulaires11
  1. 16 Maxime Crépeau Gardien
  2. 2 Alistair Johnston Défenseur
  3. 4 Luc De Fougerolles Défenseur
  4. 13 Derek Cornelius Défenseur
  5. 22 Richie Laryea Défenseur
  6. 17 Tajon Buchanan Milieu
  7. 6 Mathieu Choinière Milieu
  8. 25 Nathan-Dylan Saliba Milieu
  9. 20 Ali Ahmed Milieu
  10. 10 Jonathan David Attaquant
  11. 9 Cyle Larin Attaquant
Remplaçants13
  • 1 Dayne St. Clair
  • 18 Owen Goodman
  • 5 Joel Waterman
  • 23 Niko Sigur
  • 15 Moise Bombito
  • 19 Alphonso Davies
  • 7 Stephen Eustaquio
  • 11 Liam Millar
  • 21 Jonathan Osorio
  • 14 Jacob Shaffelburg
  • 12 Tani Oluwaseyi
  • 24 Promise David
  • 26 Jayden Nelson
Suisse
1re periode 27' BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Groupe B
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'Match en cours, Suisse 0-0 Canada. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe B
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Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
1re periode 27' BC Place
Canada
Compositions
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
1re periode 26' Lumen Field
Qatar
Compositions
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Canada 2 1 1 0 7 1 6 4
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

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