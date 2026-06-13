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Mondial 2026 : les États-Unis lancent Pulišić et Balogun face au Paraguay d’Almirón et Enciso

Les États-Unis débutent avec Christian Pulišić et Folarin Balogun contre le Paraguay, samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour leur match du groupe D du Mondial 2026. Mauricio Pochettino a choisi un 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Balogun en pointe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
363vues
Mondial 2026 : les États-Unis lancent Pulišić et Balogun face au Paraguay d’Almirón et Enciso
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Sommaire

Le Paraguay de Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 articulé autour de Gustavo Gómez en défense, Miguel Almirón au milieu et le duo Antonio Sanabria, Julio Enciso devant. Cette affiche de phase de groupes lance un rendez-vous important pour deux sélections qui entrent dans leur tournoi avec des choix de départ clairement dessinés.

Dans le onze américain, Pulišić évolue dans une ligne offensive soutenue par Weston McKennie, Sergiño Dest et Malik Tillman, tandis que Tyler Adams est aligné dans l’entrejeu. En défense, Chris Richards et Tim Ream forment l’axe devant Freese, avec Alexander Freeman et Antonee Robinson sur les côtés.

Côté paraguayen, Orlando Gill commence dans le but. Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso composent la défense. Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla et Miguel Almirón forment le milieu, derrière Sanabria et Enciso.

Le onze des États-Unis

Système 4-2-3-1

  • Matthew Freese
  • Alexander Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Malik Tillman
  • Tyler Adams
  • Sergiño Dest
  • Weston McKennie
  • Christian Pulišić
  • Folarin Balogun

Mauricio Pochettino dispose notamment de Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright sur le banc.

Le onze du Paraguay

Système 4-4-2

  • Orlando Gill
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • Diego Gómez
  • Andrés Cubas
  • Damián Bobadilla
  • Miguel Almirón
  • Antonio Sanabria
  • Julio Enciso

Gustavo Alfaro peut s’appuyer sur plusieurs options de remplacement, dont Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda, Matías Galarza, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta et Ramón Sosa.

États-Unis - Paraguay
13/06/2026 02:00 SoFi Stadium Groupe D
2e periode 54' · 3-0
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e)
  2. 10'Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e)
  3. 28'VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e)
  4. 31'But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e)
  5. 45+5'But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e)
  6. 46'Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e)
  7. 46'Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e)
  8. 53'Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e)
Compositions
États-Unis
Système4-2-3-1SélectionneurMauricio Pochettino
Titulaires11
  1. 24 Matthew Freese Gardien
  2. 16 Alexander Freeman Défenseur
  3. 3 Chris Richards Défenseur
  4. 13 Tim Ream Défenseur
  5. 5 Antonee Robinson Défenseur
  6. 4 Tyler Adams Milieu
  7. 17 Malik Tillman Milieu
  8. 2 Sergiño Dest Milieu
  9. 8 Weston McKennie Milieu
  10. 10 Christian Pulišić Milieu
  11. 20 Folarin Balogun Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Matt Turner
  • 25 Chris Brady
  • 6 Auston Trusty
  • 12 Miles Robinson
  • 22 Mark McKenzie
  • 23 Joe Scally
  • 18 Maximilian Arfsten
  • 7 Giovanni Reyna
  • 14 Sebastian Berhalter
  • 15 Cristian Roldán
  • 11 Brenden Aaronson
  • 21 Tim Weah
  • 26 Alex Zendejas
  • 9 Ricardo Pepi
  • 19 Haji Wright
Paraguay
Système4-4-2SélectionneurGustavo Alfaro
Titulaires11
  1. 12 Orlando Gill Gardien
  2. 4 Juan Cáceres Défenseur
  3. 15 Gustavo Gómez Défenseur
  4. 3 Omar Alderete Défenseur
  5. 6 Junior Alonso Défenseur
  6. 8 Diego Gómez Milieu
  7. 14 Andrés Cubas Milieu
  8. 16 Damián Bobadilla Milieu
  9. 10 Miguel Almirón Milieu
  10. 9 Antonio Sanabria Attaquant
  11. 19 Julio Enciso Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Gastón Olveira
  • 1 Roberto Fernández
  • 5 Fabián Balbuena
  • 26 Alexandro Maidana
  • 2 Gustavo Velázquez
  • 13 José Canale
  • 20 Braian Ojeda
  • 17 Alejandro Romero
  • 24 Gustavo Caballero
  • 23 Matías Galarza
  • 11 Mauricio
  • 21 Gabriel Ávalos
  • 18 Alex Arce
  • 25 Isidro Pitta
  • 7 Ramón Sosa
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
États-Unis
2e periode 54'
Paraguay
SoFi Stadium
Groupe D Compositions
Australie
A venir
Turquie
BC Place
Groupe D
États-Unis
A venir
Australie
Lumen Field
Groupe D
Turquie
A venir
Paraguay
Levi's Stadium
Groupe D
Turquie
A venir
États-Unis
SoFi Stadium
Groupe D
Paraguay
A venir
Australie
Levi's Stadium
Groupe D
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Australie 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0

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