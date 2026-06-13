Mondial 2026 : les États-Unis lancent Pulišić et Balogun face au Paraguay d’Almirón et Enciso

Les États-Unis débutent avec Christian Pulišić et Folarin Balogun contre le Paraguay, samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour leur match du groupe D du Mondial 2026. Mauricio Pochettino a choisi un 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Balogun en pointe.

Publié le 13 juin 2026 à 02:02

Publié le 13 juin 2026 à 02:02

Le Paraguay de Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 articulé autour de Gustavo Gómez en défense, Miguel Almirón au milieu et le duo Antonio Sanabria, Julio Enciso devant. Cette affiche de phase de groupes lance un rendez-vous important pour deux sélections qui entrent dans leur tournoi avec des choix de départ clairement dessinés.

Dans le onze américain, Pulišić évolue dans une ligne offensive soutenue par Weston McKennie, Sergiño Dest et Malik Tillman, tandis que Tyler Adams est aligné dans l’entrejeu. En défense, Chris Richards et Tim Ream forment l’axe devant Freese, avec Alexander Freeman et Antonee Robinson sur les côtés.

Côté paraguayen, Orlando Gill commence dans le but. Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso composent la défense. Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla et Miguel Almirón forment le milieu, derrière Sanabria et Enciso.

Le onze des États-Unis

Système 4-2-3-1

Matthew Freese

Alexander Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Malik Tillman

Tyler Adams

Sergiño Dest

Weston McKennie

Christian Pulišić

Folarin Balogun

Mauricio Pochettino dispose notamment de Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright sur le banc.

Le onze du Paraguay

Système 4-4-2

Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gómez

Andrés Cubas

Damián Bobadilla

Miguel Almirón

Antonio Sanabria

Julio Enciso

Gustavo Alfaro peut s’appuyer sur plusieurs options de remplacement, dont Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda, Matías Galarza, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta et Ramón Sosa.

États-Unis - Paraguay 2e periode 54' · 3-0 Fil du match 7' But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e) 28' VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e) 31' But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e) 45+5' But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e) 46' Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e) 46' Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e) 53' Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e) Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

11 Mauricio

21 Gabriel Ávalos

18 Alex Arce

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 3-0 2e periode 54' · 3-0 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e) 28' VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e) 31' But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e) 45+5' But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e) 46' Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e) 46' Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e) 53' Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e) Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

11 Mauricio

21 Gabriel Ávalos

18 Alex Arce

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 4 / Paraguay 1

: États-Unis 4 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 8 / Paraguay 5

: États-Unis 8 / Paraguay 5 Possession : États-Unis 70% / Paraguay 30%

: États-Unis 70% / Paraguay 30% Corners : États-Unis 2 / Paraguay 1

: États-Unis 2 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 6 / Paraguay 7

: États-Unis 6 / Paraguay 7 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 1

: États-Unis 1 / Paraguay 1 Passes : États-Unis 350 / Paraguay 150

: États-Unis 350 / Paraguay 150 Precision des passes : États-Unis 88% / Paraguay 71%

: États-Unis 88% / Paraguay 71% xG : États-Unis 0.81 / Paraguay 0.16 Joueurs clés Folarin Balogun (États-Unis) : note 9.3, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.3, 2 but(s) Christian Pulišić (États-Unis) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 7, 1 arret(s)

(États-Unis) : note 7, 1 arret(s) Tim Ream (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.3, 2 arret(s)

(Paraguay) : note 6.3, 2 arret(s) Alexander Freeman (États-Unis) : note 7

(États-Unis) : note 7 Chris Richards (États-Unis) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) 13/06

02:00 États-Unis 2e periode 54' 3-0 Paraguay Paraguay SoFi Stadium Groupe D Compositions Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 05:00 A venir Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 14/06

05:00 Australie A venir 05:00 Turquie Turquie BC Place Groupe D Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 20:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 19/06

20:00 États-Unis A venir 20:00 Australie Australie Lumen Field Groupe D Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 04:00 A venir Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 20/06

04:00 Turquie A venir 04:00 Paraguay Paraguay Levi's Stadium Groupe D Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 26/06

03:00 Turquie A venir 03:00 États-Unis États-Unis SoFi Stadium Groupe D Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 26/06

03:00 Paraguay A venir 03:00 Australie Australie Levi's Stadium Groupe D