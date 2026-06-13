Mondial 2026 : les États-Unis lancent Pulišić et Balogun face au Paraguay d’Almirón et Enciso

Les États-Unis débutent avec Christian Pulišić et Folarin Balogun contre le Paraguay, samedi 13 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour leur match du groupe D du Mondial 2026. Mauricio Pochettino a choisi un 4-2-3-1, avec Matthew Freese dans le but et Balogun en pointe.
Le Paraguay de Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 articulé autour de Gustavo Gómez en défense, Miguel Almirón au milieu et le duo Antonio Sanabria, Julio Enciso devant. Cette affiche de phase de groupes lance un rendez-vous important pour deux sélections qui entrent dans leur tournoi avec des choix de départ clairement dessinés.
Dans le onze américain, Pulišić évolue dans une ligne offensive soutenue par Weston McKennie, Sergiño Dest et Malik Tillman, tandis que Tyler Adams est aligné dans l’entrejeu. En défense, Chris Richards et Tim Ream forment l’axe devant Freese, avec Alexander Freeman et Antonee Robinson sur les côtés.
Côté paraguayen, Orlando Gill commence dans le but. Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso composent la défense. Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla et Miguel Almirón forment le milieu, derrière Sanabria et Enciso.
Le onze des États-Unis Système 4-2-3-1 Matthew Freese Alexander Freeman Chris Richards Tim Ream Antonee Robinson Malik Tillman Tyler Adams Sergiño Dest Weston McKennie Christian Pulišić Folarin Balogun
Mauricio Pochettino dispose notamment de Matt Turner, Chris Brady, Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Ricardo Pepi et Haji Wright sur le banc.
Le onze du Paraguay Système 4-4-2 Orlando Gill Juan Cáceres Gustavo Gómez Omar Alderete Junior Alonso Diego Gómez Andrés Cubas Damián Bobadilla Miguel Almirón Antonio Sanabria Julio Enciso
Gustavo Alfaro peut s’appuyer sur plusieurs options de remplacement, dont Gastón Olveira, Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez, Braian Ojeda, Matías Galarza, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta et Ramón Sosa.
États-Unis - Paraguay
13/06/2026 02:00
·
SoFi Stadium
·
Groupe D
2e periode 54' · 3-0
Fil du match
7' But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e) 28' VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e) 31' But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e) 45+5' But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e) 46' Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e) 46' Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e) 53' Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e)
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
14
Sebastian Berhalter
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
11
Mauricio
21
Gabriel Ávalos
18
Alex Arce
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' But - D. Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - J. Caceres (Paraguay, 10e) 28' VAR - F. Balogun (États-Unis, 28e) 31' But - F. Balogun (passe C. Pulisic) (États-Unis, 31e) 45+5' But - F. Balogun (passe M. Tillman) (États-Unis, 45+5e) 46' Remplacement - D. Bobadilla (remplace Mauricio) (Paraguay, 46e) 46' Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) (États-Unis, 46e) 53' Carton jaune - M. Almiron (Paraguay, 53e)
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
14
Sebastian Berhalter
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
11
Mauricio
21
Gabriel Ávalos
18
Alex Arce
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 4 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 8 / Paraguay 5 Possession : États-Unis 70% / Paraguay 30% Corners : États-Unis 2 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 6 / Paraguay 7 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 1 Passes : États-Unis 350 / Paraguay 150 Precision des passes : États-Unis 88% / Paraguay 71% xG : États-Unis 0.81 / Paraguay 0.16
Joueurs clés
Folarin Balogun (États-Unis) : note 9.3, 2 but(s) Christian Pulišić (États-Unis) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 7, 1 arret(s) Tim Ream (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.3, 2 arret(s) Alexander Freeman (États-Unis) : note 7 Chris Richards (États-Unis) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
02:00
États-Unis
2e periode 54'
3-0
Paraguay SoFi Stadium
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
05:00
Australie
A venir
05:00
Turquie BC Place
Groupe D
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
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19/06
20:00
États-Unis
A venir
20:00
Australie Lumen Field
Groupe D
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Résumé
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Confrontations
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20/06
04:00
Turquie
A venir
04:00
Paraguay Levi's Stadium
Groupe D
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26/06
03:00
Turquie
A venir
03:00
États-Unis SoFi Stadium
Groupe D
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26/06
03:00
Paraguay
A venir
03:00
Australie Levi's Stadium
Groupe D
Groupe D
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
États-Unis
0
0
0
0
0
0
0
0
Paraguay
0
0
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0
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Australie
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