Mondial 2026 : les États-Unis en 4-2-3-1 avec Balogun face à l’Australie en 5-4-1

Les États-Unis débutent avec Folarin Balogun en pointe et un 4-2-3-1 face à l’Australie, organisée en 5-4-1 autour de Harry Souttar, ce vendredi au Lumen Field de Seattle à 20h00 GMT+1, pour la deuxième journée du groupe D du Mondial 2026.

Publié le 19 juin 2026 à 19:35

Publié le 19 juin 2026 à 19:35

Cette affiche met aux prises deux sélections déjà victorieuses dans la poule. Les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1, tandis que l’Australie a dominé la Turquie 2-0. Le choix des systèmes donne donc une première indication claire sur l’approche des deux sélectionneurs dans un match qui peut peser lourd dans la course à la qualification.

Mauricio Pochettino conserve une structure à quatre défenseurs avec Matthew Freese dans le but, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson derrière lui. Au milieu, Tyler Adams et Weston McKennie apportent l’axe de travail et de projection, avec Malik Tillman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi en soutien de Balogun.

Tony Popovic répond avec une ligne de cinq défenseurs devant Patrick Beach. Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess et Jordan Bos forment le socle australien, tandis que Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Nishan Velupillay encadrent Mohamed Touré, seul attaquant de départ.

Lecture du onze des États-Unis

Le 4-2-3-1 américain place Folarin Balogun comme référence offensive, avec plusieurs relais capables d’occuper les espaces autour de lui. Ricardo Pepi démarre dans la ligne de soutien, aux côtés de Weston McKennie et Sergiño Dest, tandis que Malik Tillman et Tyler Adams donnent de la densité dans l’entrejeu.

La défense associe l’expérience de Tim Ream à la présence de Chris Richards dans l’axe. Alexander Freeman et Antonee Robinson occupent les côtés, devant Matthew Freese. Ce onze donne aux États-Unis une base équilibrée, avec des profils de couloir et un point d’appui axial clairement identifié.

États-Unis Matthew Freese, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Folarin Balogun

Matthew Freese, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Folarin Balogun Sélectionneur Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino Système 4-2-3-1

Sur le banc, les États-Unis disposent notamment de Matt Turner, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alex Zendejas et Haji Wright. Ces options offrent des solutions dans toutes les lignes, en particulier pour modifier l’animation offensive.

Lecture du onze de l’Australie

L’Australie s’appuie sur un 5-4-1 qui renforce l’axe défensif. Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess composent le cœur de la défense, avec Jacob Italiano et Jordan Bos sur les côtés. Patrick Beach garde le but dans une équipe bâtie pour rester compacte.

Au milieu, Mathew Leckie et Nishan Velupillay partent dans les couloirs, avec Aiden O’Neill et Paul Okon-Engstler dans l’axe. Mohamed Touré occupe seul le front de l’attaque, avec la responsabilité de servir de premier point de fixation et de sortie sous pression.

Australie Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay, Mohamed Touré

Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay, Mohamed Touré Sélectionneur Tony Popovic

Tony Popovic Système 5-4-1

Le banc australien comprend Mathew Ryan, Paul Izzo, Miloš Degenek, Jason Geria, Aziz Behich, Jackson Irvine, Ajdin Hrustić, Awer Mabil, Cristian Volpato, Nestory Irankunda et Tete Yengi. Tony Popovic garde ainsi plusieurs profils pour ajuster la largeur, l’impact physique ou la profondeur selon l’évolution du match.

Les onze de départ

États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 17 Malik Tillman Milieu 4 Tyler Adams Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 9 Ricardo Pepi Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 14 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

19 Haji Wright Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 7 Mathew Leckie Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 23 Nishan Velupillay Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

8 Connor Metcalfe

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

17 Nestory Irankunda

26 Tete Yengi

États-Unis A venir 20:00 Lumen Field Australie Australie Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 10' Carton jaune - Juan Caceres 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 52' VAR VAR - Tim Ream 53' Carton jaune - Miguel Almirón 59' Carton jaune - Tyler Adams 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 79' Carton jaune - Diego Gomez 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) 88' Carton jaune - Alex Arce 93' Carton jaune - Junior Alonso 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) 86' Carton jaune - Y. Akgun Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 20:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 17 Malik Tillman Milieu 4 Tyler Adams Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 9 Ricardo Pepi Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 14 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

19 Haji Wright Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 7 Mathew Leckie Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 23 Nishan Velupillay Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

8 Connor Metcalfe

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

17 Nestory Irankunda

26 Tete Yengi Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies) Groupe D États-Unis A venir 20:00 Lumen Field Australie Australie Compositions Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 04:00 A venir Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 04:00 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Avant-match Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie