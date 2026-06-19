Mondial 2026 : les États-Unis en 4-2-3-1 avec Balogun face à l’Australie en 5-4-1
Les États-Unis débutent avec Folarin Balogun en pointe et un 4-2-3-1 face à l’Australie, organisée en 5-4-1 autour de Harry Souttar, ce vendredi au Lumen Field de Seattle à 20h00 GMT+1, pour la deuxième journée du groupe D du Mondial 2026.
Cette affiche met aux prises deux sélections déjà victorieuses dans la poule. Les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1, tandis que l’Australie a dominé la Turquie 2-0. Le choix des systèmes donne donc une première indication claire sur l’approche des deux sélectionneurs dans un match qui peut peser lourd dans la course à la qualification.
Mauricio Pochettino conserve une structure à quatre défenseurs avec Matthew Freese dans le but, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson derrière lui. Au milieu, Tyler Adams et Weston McKennie apportent l’axe de travail et de projection, avec Malik Tillman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi en soutien de Balogun.
Tony Popovic répond avec une ligne de cinq défenseurs devant Patrick Beach. Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess et Jordan Bos forment le socle australien, tandis que Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Nishan Velupillay encadrent Mohamed Touré, seul attaquant de départ.
Lecture du onze des États-Unis
Le 4-2-3-1 américain place Folarin Balogun comme référence offensive, avec plusieurs relais capables d’occuper les espaces autour de lui. Ricardo Pepi démarre dans la ligne de soutien, aux côtés de Weston McKennie et Sergiño Dest, tandis que Malik Tillman et Tyler Adams donnent de la densité dans l’entrejeu.
La défense associe l’expérience de Tim Ream à la présence de Chris Richards dans l’axe. Alexander Freeman et Antonee Robinson occupent les côtés, devant Matthew Freese. Ce onze donne aux États-Unis une base équilibrée, avec des profils de couloir et un point d’appui axial clairement identifié.
États-Unis Matthew Freese, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Folarin Balogun
Sélectionneur Mauricio Pochettino
Système 4-2-3-1
Sur le banc, les États-Unis disposent notamment de Matt Turner, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alex Zendejas et Haji Wright. Ces options offrent des solutions dans toutes les lignes, en particulier pour modifier l’animation offensive.
Lecture du onze de l’Australie
L’Australie s’appuie sur un 5-4-1 qui renforce l’axe défensif. Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess composent le cœur de la défense, avec Jacob Italiano et Jordan Bos sur les côtés. Patrick Beach garde le but dans une équipe bâtie pour rester compacte.
Au milieu, Mathew Leckie et Nishan Velupillay partent dans les couloirs, avec Aiden O’Neill et Paul Okon-Engstler dans l’axe. Mohamed Touré occupe seul le front de l’attaque, avec la responsabilité de servir de premier point de fixation et de sortie sous pression.
Australie Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay, Mohamed Touré
Sélectionneur Tony Popovic
Système 5-4-1
Le banc australien comprend Mathew Ryan, Paul Izzo, Miloš Degenek, Jason Geria, Aziz Behich, Jackson Irvine, Ajdin Hrustić, Awer Mabil, Cristian Volpato, Nestory Irankunda et Tete Yengi. Tony Popovic garde ainsi plusieurs profils pour ajuster la largeur, l’impact physique ou la profondeur selon l’évolution du match.
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