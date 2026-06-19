BENIN WEB TV

Mondial 2026 : les États-Unis en 4-2-3-1 avec Balogun face à l’Australie en 5-4-1

Les États-Unis débutent avec Folarin Balogun en pointe et un 4-2-3-1 face à l’Australie, organisée en 5-4-1 autour de Harry Souttar, ce vendredi au Lumen Field de Seattle à 20h00 GMT+1, pour la deuxième journée du groupe D du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : les États-Unis en 4-2-3-1 avec Balogun face à l’Australie en 5-4-1
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Cette affiche met aux prises deux sélections déjà victorieuses dans la poule. Les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1, tandis que l’Australie a dominé la Turquie 2-0. Le choix des systèmes donne donc une première indication claire sur l’approche des deux sélectionneurs dans un match qui peut peser lourd dans la course à la qualification.

Mauricio Pochettino conserve une structure à quatre défenseurs avec Matthew Freese dans le but, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson derrière lui. Au milieu, Tyler Adams et Weston McKennie apportent l’axe de travail et de projection, avec Malik Tillman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi en soutien de Balogun.

Tony Popovic répond avec une ligne de cinq défenseurs devant Patrick Beach. Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess et Jordan Bos forment le socle australien, tandis que Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Nishan Velupillay encadrent Mohamed Touré, seul attaquant de départ.

Lecture du onze des États-Unis

Le 4-2-3-1 américain place Folarin Balogun comme référence offensive, avec plusieurs relais capables d’occuper les espaces autour de lui. Ricardo Pepi démarre dans la ligne de soutien, aux côtés de Weston McKennie et Sergiño Dest, tandis que Malik Tillman et Tyler Adams donnent de la densité dans l’entrejeu.

La défense associe l’expérience de Tim Ream à la présence de Chris Richards dans l’axe. Alexander Freeman et Antonee Robinson occupent les côtés, devant Matthew Freese. Ce onze donne aux États-Unis une base équilibrée, avec des profils de couloir et un point d’appui axial clairement identifié.

  • États-Unis Matthew Freese, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Folarin Balogun
  • Sélectionneur Mauricio Pochettino
  • Système 4-2-3-1

Sur le banc, les États-Unis disposent notamment de Matt Turner, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alex Zendejas et Haji Wright. Ces options offrent des solutions dans toutes les lignes, en particulier pour modifier l’animation offensive.

Lecture du onze de l’Australie

L’Australie s’appuie sur un 5-4-1 qui renforce l’axe défensif. Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess composent le cœur de la défense, avec Jacob Italiano et Jordan Bos sur les côtés. Patrick Beach garde le but dans une équipe bâtie pour rester compacte.

Au milieu, Mathew Leckie et Nishan Velupillay partent dans les couloirs, avec Aiden O’Neill et Paul Okon-Engstler dans l’axe. Mohamed Touré occupe seul le front de l’attaque, avec la responsabilité de servir de premier point de fixation et de sortie sous pression.

  • Australie Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay, Mohamed Touré
  • Sélectionneur Tony Popovic
  • Système 5-4-1

Le banc australien comprend Mathew Ryan, Paul Izzo, Miloš Degenek, Jason Geria, Aziz Behich, Jackson Irvine, Ajdin Hrustić, Awer Mabil, Cristian Volpato, Nestory Irankunda et Tete Yengi. Tony Popovic garde ainsi plusieurs profils pour ajuster la largeur, l’impact physique ou la profondeur selon l’évolution du match.

Les onze de départ

États-Unis
Système4-2-3-1SélectionneurMauricio Pochettino
Titulaires11
  1. 24 Matthew Freese Gardien
  2. 16 Alexander Freeman Défenseur
  3. 3 Chris Richards Défenseur
  4. 13 Tim Ream Défenseur
  5. 5 Antonee Robinson Défenseur
  6. 17 Malik Tillman Milieu
  7. 4 Tyler Adams Milieu
  8. 2 Sergiño Dest Milieu
  9. 8 Weston McKennie Milieu
  10. 9 Ricardo Pepi Milieu
  11. 20 Folarin Balogun Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Matt Turner
  • 25 Chris Brady
  • 6 Auston Trusty
  • 12 Miles Robinson
  • 22 Mark McKenzie
  • 23 Joe Scally
  • 18 Maximilian Arfsten
  • 7 Giovanni Reyna
  • 14 Sebastian Berhalter
  • 15 Cristian Roldán
  • 11 Brenden Aaronson
  • 21 Tim Weah
  • 26 Alex Zendejas
  • 19 Haji Wright
Australie
Système5-4-1SélectionneurTony Popovic
Titulaires11
  1. 18 Patrick Beach Gardien
  2. 4 Jacob Italiano Défenseur
  3. 3 Alessandro Circati Défenseur
  4. 19 Harry Souttar Défenseur
  5. 21 Cameron Burgess Défenseur
  6. 5 Jordan Bos Défenseur
  7. 7 Mathew Leckie Milieu
  8. 13 Aiden O'Neill Milieu
  9. 24 Paul Okon-Engstler Milieu
  10. 23 Nishan Velupillay Milieu
  11. 9 Mohamed Touré Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Mathew Ryan
  • 12 Paul Izzo
  • 2 Miloš Degenek
  • 6 Jason Geria
  • 16 Aziz Behich
  • 25 Lucas Herrington
  • 15 Kai Trewin
  • 8 Connor Metcalfe
  • 14 Cameron Devlin
  • 22 Jackson Irvine
  • 10 Ajdin Hrustić
  • 11 Awer Mabil
  • 20 Cristian Volpato
  • 17 Nestory Irankunda
  • 26 Tete Yengi
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
19/06/2026 20:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Compositions
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Avant-match
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3
Australie 1 1 0 0 2 0 2 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Articles liés

Mondial 2026 : pari gratuit Brésil – Haïti, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Brésil – Haïti, faites votre pronosticMondial 2026 : les Pays-Bas et la Suède jouent un tournant du groupe F à HoustonMondial 2026 : les Pays-Bas et la Suède jouent un tournant du groupe F à HoustonMondial 2026 : pari gratuit Écosse – Maroc, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Écosse – Maroc, faites votre pronostic«Il va devoir souffrir», Dani Olmo chambre Cucurella après son arrivée au Real Madrid«Il va devoir souffrir», Dani Olmo chambre Cucurella après son arrivée au Real Madrid

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV