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Mondial 2026 : Paraguay en 5-4-1 contre Australie en 3-4-3 au Levi’s Stadium

Le Paraguay affronte l’Australie le 26 juin 2026 à 3h00 GMT+1 au Levi’s Stadium de Santa Clara pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Ces deux formations, actuellement ex æquo à trois points dans le groupe D, tenteront de décrocher une victoire cruciale pour leur qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : Paraguay en 5-4-1 contre Australie en 3-4-3 au Levi’s Stadium
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Sommaire

Le Paraguay, vainqueur de son précédent match face à la Turquie (1-0), s’appuiera sur une solide organisation défensive en 5-4-1 sous la direction de son sélectionneur G. Alfaro. De son côté, l’Australie, battue (0-2) par les États-Unis lors de la dernière rencontre, a opté pour un dispositif offensif en 3-4-3 dirigé par T. Popović.

Outre l’enjeu sportif, ce duel se déroule dans un contexte où chaque point est précieux, la dernière journée du groupe approchant rapidement. Les deux équipes devront gérer aussi les absences notables. Le Paraguay doit composer sans Miguel Almirón suspendu, tandis que l’Australie est privée de J. Italiano, indisponible pour ce rendez-vous.

Les compositions officielles valent donc le détour, révélant les orientations tactiques adoptées par les entraîneurs, avec des placements clés pour répondre aux défis opposés.

Lecture du onze de Paraguay

Le Paraguay s’aligne en 5-4-1 avec Orlando Gill dans les buts. La défense à cinq est orchestrée par Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, G. Velázquez et A. Maidana, appuyée par une ligne médiane regroupant notamment Diego Gómez, A. Cubas, M. Galarza et J. Enciso. L’unique pointe offensive est Gabriel Ávalos.

Le choix de ce système témoigne de la volonté de consolider l’arrière-garde tout en gardant des ailiers capables d’effectuer des allers-retours rapides. Sur le banc, on note la présence d’éléments offensifs comme A. Romero et A. Sanabria, qui pourraient dynamiser l’attaque si nécessaire. L’expérience de cadres tels Gustavo Gómez et Omar Alderete offre une assise rassurante contre des adversaires redoutables.

Lecture du onze de Australie

L’Australie répond avec un 3-4-3 plus audacieux, où P. Beach tient les cages. La charnière centrale associe A. Circati, H. Souttar et L. Herrington, tandis que le milieu étendu est composé d’A. Behich, A. O’Neill, J. Bos et C. Metcalfe. Devant, N. Irankunda, C. Volpato et J. Irvine forment le trio offensif.

Ce dispositif favorise la largeur et les jeux de transition rapide. Les milieux centraux auront un rôle clé pour créer du liant. Le sélectionneur T. Popović mise sur la mobilité d’Awer Mabil, bien qu’il figure parmi les remplaçants, et la créativité de joueurs comme J. Irvine et C. Volpato. L’absence de J. Italiano pourrait influencer la stabilité défensive, notamment à droite où L. Herrington devra assurer.

Les deux équipes présentent donc des schémas clairs et des joueurs aux profils complémentaires, prêts à en découdre pour s’imposer dans ce groupe particulièrement serré où États-Unis et Turquie sont également en lice.

Les onze de départ

Paraguay
Système5-4-1SélectionneurG. Alfaro
Titulaires11
  1. 12 O. Gill Gardien
  2. 4 J. Cáceres Défenseur
  3. 2 G. Velázquez Défenseur
  4. 15 G. Gómez Défenseur
  5. 3 O. Alderete Défenseur
  6. 26 A. Maidana Défenseur
  7. 8 D. Gómez Milieu
  8. 14 A. Cubas Milieu
  9. 23 M. Galarza Milieu
  10. 19 J. Enciso Milieu
  11. 21 G. Ávalos Attaquant
Remplaçants14
  • 22 G. Olveira
  • 6 J. Alonso
  • 9 A. Sanabria
  • 25 I. Pitta
  • 7 R. Sosa
  • 16 D. Bobadilla
  • 18 A. Arce
  • 17 A. Romero
  • 5 F. Balbuena
  • 11 Maurício
  • 24 G. Caballero
  • 1 R. Fernandez
  • 13 J. Canale
  • 20 B. Ojeda
Australie
Système3-4-3SélectionneurT. Popović
Titulaires11
  1. 18 P. Beach Gardien
  2. 3 A. Circati Défenseur
  3. 19 H. Souttar Défenseur
  4. 25 L. Herrington Défenseur
  5. 16 A. Behich Milieu
  6. 13 A. O&apos;Neill Milieu
  7. 22 J. Irvine Milieu
  8. 5 J. Bos Milieu
  9. 8 C. Metcalfe Milieu
  10. 17 N. Irankunda Attaquant
  11. 20 C. Volpato Milieu
Remplaçants13
  • 24 Paul Michael Junior Okon-Engstler
  • 23 N. Velupillay
  • 26 T. Yengi
  • 9 M. Touré
  • 15 K. Trewin
  • 14 C. Devlin
  • 10 A. Hrustić
  • 21 C. Burgess
  • 11 A. Mabil
  • 6 J. Geria
  • 2 M. Degenek
  • 12 P. Izzo
  • 1 M. Ryan
Paraguay
1re periode 1' Levi's Stadium
Australie
26/06/2026 03:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
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  1. 1'Match en cours, Paraguay 0-0 Australie. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
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Turquie
1re periode 2' SoFi Stadium
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Compositions
Groupe D
Paraguay
1re periode 1' Levi's Stadium
Australie
Compositions
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turquie 2 0 0 2 0 3 -3 0

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