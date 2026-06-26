Mondial 2026 : Paraguay et Australie se disputent un succès crucial au Levi’s Stadium

Dans ce groupe D relevé qui comprend également les États-Unis et la Turquie, le Paraguay et l’Australie ont déjà connu des fortunes diverses. Le Paraguay s’est imposé 1-0 contre la Turquie lors de son dernier match, tandis que l’Australie a subi une défaite 0-2 face aux États-Unis. Ces résultats renforcent l’enjeu de cette rencontre qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.
Le sélectionneur paraguayen Gustavo Alfaro déploie une équipe organisée en 5-4-1 privilégiant la solidité défensive, un retour aux fondamentaux du football sud-américain. Côté australien, Tony Popović opte pour un 3-4-3 dynamique, misant sur la discipline et la structure pour aller plus loin que lors des éditions précédentes.
Cette confrontation verra s’opposer plusieurs individualités de poids. Le Paraguay s’appuie notamment sur le jeune et prometteur attaquant Julio Enciso, épaulé par des joueurs expérimentés comme Miguel Almirón indisponible pour ce match suite à une suspension, mais avec Antonio Sanabria sur le banc. L’Australie mise sur son gardien chevronné Mathew Ryan, ainsi que sur Cristian Volpato, dont la récente naturalisation pourrait offrir un nouveau souffle offensif.
Zoom sur Paraguay
Le Paraguay présente un dispositif en 5-4-1 pour renforcer sa défense, alignant dans les buts O. Gill. La ligne défensive comprend J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete et A. Maidana, tous solides dans le rôle de stoppeurs.
Au milieu, D. Gómez et A. Cubas animent le jeu tandis que M. Galarza et J. Enciso apportent une présence plus offensive, ce dernier étant un élément clé pour dynamiser les attaques. L’unique pointe, G. Ávalos, sera le principal appui offensif. L’entraîneur Gustavo Alfaro mise sur cette organisation pour compenser l’absence de Miguel Almirón, suspendu après un carton rouge.
Zoom sur Australie
L’Australie adopte une formation en 3-4-3 avec le gardien P. Beach. La défense repose sur A. Circati, H. Souttar et L. Herrington, un trio appelé à apporter robustesse et relance.
Au milieu, J. Bos, C. Metcalfe, A. O’Neill et A. Behich doivent assurer la transition et le contrôle du jeu. En attaque, N. Irankunda, C. Volpato et J. Irvine sont chargés de créer le danger face à une défense paraguayenne bien organisée.
Le sélectionneur Tony Popović privilégie une approche disciplinée et structurée pour offrir à son équipe un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Ce match représente une étape déterminante dans leur quête d’un parcours plus profond dans la compétition.
Paraguay
1re periode 3'
0-0
Levi's Stadium
Australie
26/06/2026 03:00
·
Groupe D
Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 États-Unis 10' Carton jaune - Juan Caceres Paraguay, 10e 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 États-Unis · Passe : Christian Pulisic 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) Paraguay, 45e 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) États-Unis, 45e 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 États-Unis · Passe : Malik Tillman 52' VAR VAR - Tim Ream États-Unis, 52e 53' Carton jaune - Miguel Almirón Paraguay, 53e 59' Carton jaune - Tyler Adams États-Unis, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) Paraguay, 62e 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) États-Unis, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) États-Unis, 72e 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 Paraguay · Passe : Julio Enciso 79' Carton jaune - Diego Gomez Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) Paraguay, 79e 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) Paraguay, 80e 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) États-Unis, 82e 88' Carton jaune - Alex Arce Paraguay, 88e 93' Carton jaune - Junior Alonso Paraguay, 93e 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 États-Unis · Passe : Alex Freeman
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium
Paraguay
Voir la fiche du match Australie - Turquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 Australie · Passe : P. Okon-Engstler 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) Turquie, 46e 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) Australie, 61e 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) Turquie, 62e 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) Australie, 74e 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) Australie, 74e 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 Australie 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) Turquie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) Turquie, 81e 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) Australie, 84e 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) Australie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) Turquie, 85e 86' Carton jaune - Y. Akgun Turquie, 86e
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
Joueurs clés
Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe D
Australie
Termine
2-0
BC Place
Turquie
Voir la fiche du match États-Unis - Australie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 États-Unis 16' Carton jaune - J. Bos AÉtats-Unistralie, 16e 32' Carton jaune - A. Circati AÉtats-Unistralie, 32e 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 États-Unis 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) AÉtats-Unistralie, 46e 56' Carton jaune - A. Robinson États-Unis, 56e 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) AÉtats-Unistralie, 61e 74' ↑↓ Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter) États-Unis, 74e 78' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) AÉtats-Unistralie, 78e 80' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally) États-Unis, 80e 80' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty) États-Unis, 80e 88' Carton jaune - H. Souttar AÉtats-Unistralie, 88e 89' Carton jaune - F. Balogun États-Unis, 89e 89' Carton jaune - J. Italiano AÉtats-Unistralie, 89e 90+3' Carton jaune - C. Richards États-Unis, 90+3e 90+6' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) États-Unis, 90+6e 90+6' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) États-Unis, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
5
Antonee Robinson
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
9
Ricardo Pepi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
14
Sebastian Berhalter
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
19
Haji Wright
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
7
Mathew Leckie
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
23
Nishan Velupillay
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
6
Jason Geria
8
Connor Metcalfe
17
Nestory Irankunda
20
Cristian Volpato
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
26
Tete Yengi
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2 Tirs : États-Unis 10 / Australie 5 Possession : États-Unis 62% / Australie 38% Corners : États-Unis 7 / Australie 4 Fautes : États-Unis 12 / Australie 16 Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4 Passes : États-Unis 516 / Australie 301 Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73% xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44
Joueurs clés
Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s) Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies)
19/06
Groupe D
États-Unis
Termine
2-0
Lumen Field
Australie
Voir la fiche du match Turquie - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 Paraguay · Passe : J. Enciso 4' Carton jaune - M. Galarza Paraguay, 4e 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 Paraguay 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) Paraguay, 46e 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz) Turquie, 46e 60' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun) Turquie, 60e 60' ↑↓ Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul) Turquie, 60e 63' Carton jaune - V. Montella Turquie, 63e 67' ↑↓ Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez) Paraguay, 67e 70' ↑↓ Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali) Turquie, 70e 71' Carton jaune - E. Elmali Turquie, 71e 81' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana) Paraguay, 81e 86' ↑↓ Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu) Turquie, 86e 90+2' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos) Paraguay, 90+2e 90+2' ↑↓ Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale) Paraguay, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
18
Mert Müldür
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
19
Yunus Akgün
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
11
Kenan Yıldız
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
13
Eren Elmalı
22
Kaan Ayhan
15
Ozan Kabak
25
Samet Akaydın
2
Zeki Çelik
4
Çağlar Söyüncü
21
Barış Alper Yılmaz
26
Can Uzun
6
Orkun Kökçü
24
Oğuz Aydın
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
9
Deniz Gül
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
10
Miguel Almirón
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
8
Diego Gómez
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
25
Isidro Pitta
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
2
Gustavo Velázquez
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
Les chiffres du match
Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2 Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5 Possession : Turquie 80% / Paraguay 20% Corners : Turquie 6 / Paraguay 0 Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1 Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1 Passes : Turquie 490 / Paraguay 129 Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57% xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21
Joueurs clés
Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9 Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s) Hakan Çalhanoğlu (Turquie) : note 7.3 Kenan Yıldız (Turquie) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
20/06
Groupe D
Turquie
Termine
0-1
Levi's Stadium
Paraguay
Voir la fiche du match Turquie - États-Unis
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
23
U. Çakır
Gardien
2
Z. Çelik
Défenseur
15
O. Kabak
Défenseur
14
A. Bardakcı
Défenseur
13
E. Elmalı
Défenseur
6
O. Kökçü
Milieu
5
S. Özcan
Milieu
24
O. Aydın
Milieu
8
A. Güler
Milieu
11
K. Yıldız
Milieu
21
B. Yılmaz
Attaquant
Remplaçants 15
17
İ. Kahveci
22
K. Ayhan
10
H. Çalhanoğlu
1
M. Günok
4
Ç. Söyüncü
3
M. Demiral
12
A. Bayındır
20
F. Kadıoğlu
18
M. Müldür
19
Y. Akgün
16
İ. Yüksek
25
S. Akaydin
7
K. Aktürkoğlu
26
C. Uzun
9
D. Gül
Titulaires 11
1
M. Turner
Gardien
23
J. Scally
Défenseur
22
M. McKenzie
Défenseur
12
M. Robinson
Défenseur
6
A. Trusty
Défenseur
8
W. McKennie
Milieu
14
S. Berhalter
Milieu
7
G. Reyna
Milieu
21
T. Weah
Milieu
9
R. Pepi
Attaquant
11
B. Aaronson
Milieu
Remplaçants 14
16
A. Freeman
18
M. Arfsten
25
C. Brady
20
F. Balogun
17
M. Tillman
24
M. Freese
26
A. Zendejas
3
C. Richards
2
S. Dest
19
H. Wright
10
C. Pulišić
5
A. Robinson
4
T. Adams
13
T. Ream
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
07/06/2025 États-Unis 1-2 Turquie (Friendlies)
26/06
Groupe D
Turquie
1re periode 4'
0-1
SoFi Stadium
États-Unis
Voir la fiche du match Paraguay - Australie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
3' LIVE Match en cours, Paraguay 0-0 Australie. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Compositions
Titulaires 11
12
O. Gill
Gardien
4
J. Cáceres
Défenseur
2
G. Velázquez
Défenseur
15
G. Gómez
Défenseur
3
O. Alderete
Défenseur
26
A. Maidana
Défenseur
8
D. Gómez
Milieu
14
A. Cubas
Milieu
23
M. Galarza
Milieu
19
J. Enciso
Milieu
21
G. Ávalos
Attaquant
Remplaçants 14
22
G. Olveira
6
J. Alonso
9
A. Sanabria
25
I. Pitta
7
R. Sosa
16
D. Bobadilla
18
A. Arce
17
A. Romero
5
F. Balbuena
11
Maurício
24
G. Caballero
1
R. Fernandez
13
J. Canale
20
B. Ojeda
Titulaires 11
18
P. Beach
Gardien
3
A. Circati
Défenseur
19
H. Souttar
Défenseur
25
L. Herrington
Défenseur
16
A. Behich
Milieu
13
A. O'Neill
Milieu
22
J. Irvine
Milieu
5
J. Bos
Milieu
8
C. Metcalfe
Milieu
17
N. Irankunda
Attaquant
20
C. Volpato
Milieu
Remplaçants 13
24
Paul Michael Junior Okon-Engstler
23
N. Velupillay
26
T. Yengi
9
M. Touré
15
K. Trewin
14
C. Devlin
10
A. Hrustić
21
C. Burgess
11
A. Mabil
6
J. Geria
2
M. Degenek
12
P. Izzo
1
M. Ryan
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
J. Italiano : Australie · Missing Fixture M. Almirón : Paraguay · Missing Fixture · Red Card
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Paraguay
1re periode 3'
0-0
Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
États-Unis
2
2
0
0
6
1
5
6
Australie
2
1
0
1
2
2
0
3
Paraguay
2
1
0
1
2
4
-2
3
Turquie
2
0
0
2
0
3
-3
0
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