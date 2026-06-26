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Mondial 2026 : Paraguay et Australie se disputent un succès crucial au Levi’s Stadium

Le Paraguay affronte l’Australie le 26 juin 2026 à 3h00 GMT+1 au Levi’s Stadium de San Francisco pour un match clé de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce duel du groupe D oppose deux équipes à égalité de points, chacune ayant remporté une victoire et subi une défaite lors des deux premières rencontres. Pour Paraguay et Australie, la victoire est indispensable pour alimenter l’espoir d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
55vues
Mondial 2026 : Paraguay et Australie se disputent un succès crucial au Levi’s Stadium
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Sommaire

Dans ce groupe D relevé qui comprend également les États-Unis et la Turquie, le Paraguay et l’Australie ont déjà connu des fortunes diverses. Le Paraguay s’est imposé 1-0 contre la Turquie lors de son dernier match, tandis que l’Australie a subi une défaite 0-2 face aux États-Unis. Ces résultats renforcent l’enjeu de cette rencontre qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Le sélectionneur paraguayen Gustavo Alfaro déploie une équipe organisée en 5-4-1 privilégiant la solidité défensive, un retour aux fondamentaux du football sud-américain. Côté australien, Tony Popović opte pour un 3-4-3 dynamique, misant sur la discipline et la structure pour aller plus loin que lors des éditions précédentes.

Cette confrontation verra s’opposer plusieurs individualités de poids. Le Paraguay s’appuie notamment sur le jeune et prometteur attaquant Julio Enciso, épaulé par des joueurs expérimentés comme Miguel Almirón indisponible pour ce match suite à une suspension, mais avec Antonio Sanabria sur le banc. L’Australie mise sur son gardien chevronné Mathew Ryan, ainsi que sur Cristian Volpato, dont la récente naturalisation pourrait offrir un nouveau souffle offensif.

Zoom sur Paraguay

Le Paraguay présente un dispositif en 5-4-1 pour renforcer sa défense, alignant dans les buts O. Gill. La ligne défensive comprend J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete et A. Maidana, tous solides dans le rôle de stoppeurs.

Au milieu, D. Gómez et A. Cubas animent le jeu tandis que M. Galarza et J. Enciso apportent une présence plus offensive, ce dernier étant un élément clé pour dynamiser les attaques. L’unique pointe, G. Ávalos, sera le principal appui offensif. L’entraîneur Gustavo Alfaro mise sur cette organisation pour compenser l’absence de Miguel Almirón, suspendu après un carton rouge.

Zoom sur Australie

L’Australie adopte une formation en 3-4-3 avec le gardien P. Beach. La défense repose sur A. Circati, H. Souttar et L. Herrington, un trio appelé à apporter robustesse et relance.

Au milieu, J. Bos, C. Metcalfe, A. O’Neill et A. Behich doivent assurer la transition et le contrôle du jeu. En attaque, N. Irankunda, C. Volpato et J. Irvine sont chargés de créer le danger face à une défense paraguayenne bien organisée.

Le sélectionneur Tony Popović privilégie une approche disciplinée et structurée pour offrir à son équipe un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Ce match représente une étape déterminante dans leur quête d’un parcours plus profond dans la compétition.

Paraguay
1re periode 3' Levi's Stadium
Australie
26/06/2026 03:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
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Groupe D
Australie
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Turquie
Resume final
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États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
Termine Levi's Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Turquie
1re periode 4' SoFi Stadium
États-Unis
Compositions
Groupe D
Paraguay
1re periode 3' Levi's Stadium
Australie
Compositions
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turquie 2 0 0 2 0 3 -3 0

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