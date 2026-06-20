BENIN WEB TV

Mondial 2026 : Turquie-Paraguay, Montella mise sur Arda Güler en 4-2-3-1 face au 4-4-2 d’Alfaro

La Turquie de Vincenzo Montella aligne Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu et Kenan Yıldız dans un 4-2-3-1 pour affronter le Paraguay, ce samedi 20 juin 2026 à 4 h 00 GMT+1 au Levi’s Stadium, dans le groupe D du Mondial 2026. En face, Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 porté par Miguel Almirón, Julio Enciso et Isidro Pitta.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
11vues
Mondial 2026 : Turquie-Paraguay, Montella mise sur Arda Güler en 4-2-3-1 face au 4-4-2 d’Alfaro
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Ce deuxième match de groupe pèse déjà lourd pour les deux sélections. La Turquie reste sur une défaite contre l’Australie, 0-2, tandis que le Paraguay a été battu par les États-Unis, 1-4. Les deux équipes abordent donc cette rencontre avec zéro point et une marge réduite dans une poule également composée des États-Unis et de l’Australie.

Montella conserve une structure offensive autour de Kerem Aktürkoğlu en pointe, avec Yunus Akgün, Arda Güler et Kenan Yıldız pour l’accompagner entre les lignes et sur les côtés. Hakan Çalhanoğlu évolue au milieu avec İsmail Yüksek, devant une défense composée de Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu, avec Uğurcan Çakır dans le but.

Alfaro s’appuie sur une ligne défensive expérimentée avec Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso devant Orlando Gill. Au milieu, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza et Miguel Almirón encadrent le duo offensif Isidro Pitta et Julio Enciso, chargé de peser sur l’axe turc.

Lecture du onze de Turquie

La Turquie se présente en 4-2-3-1, un système qui place Hakan Çalhanoğlu au cœur de la première relance et Arda Güler dans une zone plus avancée. Le choix de Montella associe la qualité de passe de Çalhanoğlu, l’activité d’İsmail Yüksek et la créativité d’Arda Güler, avec Kenan Yıldız et Yunus Akgün pour étirer le bloc paraguayen.

La ligne défensive repose sur Merih Demiral et Abdülkerim Bardakcı dans l’axe. Mert Müldür et Ferdi Kadıoğlu occupent les couloirs, avec une responsabilité importante dans l’équilibre entre soutien offensif et protection à la perte. Devant, Kerem Aktürkoğlu démarre seul en pointe, soutenu par trois milieux offensifs.

  • Turquie en 4-2-3-1
  • Uğurcan Çakır
  • Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu
  • İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu
  • Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Sélectionneur Vincenzo Montella

Lecture du onze de Paraguay

Le Paraguay débute en 4-4-2, avec un axe offensif composé d’Isidro Pitta et Julio Enciso. Ce choix donne à Gustavo Alfaro deux points de fixation devant, tandis que Miguel Almirón part du milieu pour apporter de la conduite et de la projection. Diego Gómez, Andrés Cubas et Matías Galarza complètent l’entrejeu.

La défense paraguayenne réunit Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso devant Orlando Gill. Dans cette organisation, le rôle d’Andrés Cubas sera central pour protéger l’axe, alors que Miguel Almirón devra aussi participer à l’équilibre du couloir. Le Paraguay garde plusieurs solutions offensives sur le banc, dont Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce et Gabriel Ávalos.

  • Paraguay en 4-4-2
  • Orlando Gill
  • Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso
  • Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón
  • Isidro Pitta, Julio Enciso
  • Sélectionneur Gustavo Alfaro

Les onze de départ

Turquie
Système4-2-3-1SélectionneurVincenzo Montella
Titulaires11
  1. 23 Uğurcan Çakır Gardien
  2. 18 Mert Müldür Défenseur
  3. 3 Merih Demiral Défenseur
  4. 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
  5. 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
  6. 16 İsmail Yüksek Milieu
  7. 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
  8. 19 Yunus Akgün Milieu
  9. 8 Arda Güler Milieu
  10. 11 Kenan Yıldız Milieu
  11. 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Altay Bayındır
  • 1 Mert Günok
  • 13 Eren Elmalı
  • 22 Kaan Ayhan
  • 15 Ozan Kabak
  • 25 Samet Akaydın
  • 2 Zeki Çelik
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 21 Barış Alper Yılmaz
  • 26 Can Uzun
  • 6 Orkun Kökçü
  • 24 Oğuz Aydın
  • 5 Salih Özcan
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 9 Deniz Gül
Paraguay
Système4-4-2SélectionneurGustavo Alfaro
Titulaires11
  1. 12 Orlando Gill Gardien
  2. 4 Juan Cáceres Défenseur
  3. 15 Gustavo Gómez Défenseur
  4. 3 Omar Alderete Défenseur
  5. 6 Junior Alonso Défenseur
  6. 8 Diego Gómez Milieu
  7. 14 Andrés Cubas Milieu
  8. 23 Matías Galarza Milieu
  9. 10 Miguel Almirón Milieu
  10. 25 Isidro Pitta Attaquant
  11. 19 Julio Enciso Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Gastón Olveira
  • 1 Roberto Fernández
  • 2 Gustavo Velázquez
  • 5 Fabián Balbuena
  • 13 José Canale
  • 26 Alexandro Maidana
  • 11 Mauricio
  • 16 Damián Bobadilla
  • 20 Braian Ojeda
  • 24 Gustavo Caballero
  • 17 Alejandro Romero
  • 7 Ramón Sosa
  • 9 Antonio Sanabria
  • 18 Alex Arce
  • 21 Gabriel Ávalos
Turquie
1re periode 5' Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00 Groupe D
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
  2. 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
1re periode 5' Levi's Stadium
Paraguay
Compositions
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Articles liés

Turquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le ParaguayTurquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le ParaguayMondial 2026 : le Brésil bat Haïti 3-0 grâce à Cunha et Vinícius JúniorMondial 2026 : le Brésil bat Haïti 3-0 grâce à Cunha et Vinícius JúniorMondial 2026 : le Brésil mène face à Haïti à la pause (3-0)Mondial 2026 : le Brésil mène face à Haïti à la pause (3-0)Brésil 3-0 Haïti : Vinícius Júnior alourdit le score pour le BrésilBrésil 3-0 Haïti : Vinícius Júnior alourdit le score pour le Brésil

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV