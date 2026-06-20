Mondial 2026 : Turquie-Paraguay, Montella mise sur Arda Güler en 4-2-3-1 face au 4-4-2 d’Alfaro

La Turquie de Vincenzo Montella aligne Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu et Kenan Yıldız dans un 4-2-3-1 pour affronter le Paraguay, ce samedi 20 juin 2026 à 4 h 00 GMT+1 au Levi’s Stadium, dans le groupe D du Mondial 2026. En face, Gustavo Alfaro répond avec un 4-4-2 porté par Miguel Almirón, Julio Enciso et Isidro Pitta.
Ce deuxième match de groupe pèse déjà lourd pour les deux sélections. La Turquie reste sur une défaite contre l’Australie, 0-2, tandis que le Paraguay a été battu par les États-Unis, 1-4. Les deux équipes abordent donc cette rencontre avec zéro point et une marge réduite dans une poule également composée des États-Unis et de l’Australie.
Montella conserve une structure offensive autour de Kerem Aktürkoğlu en pointe, avec Yunus Akgün, Arda Güler et Kenan Yıldız pour l’accompagner entre les lignes et sur les côtés. Hakan Çalhanoğlu évolue au milieu avec İsmail Yüksek, devant une défense composée de Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu, avec Uğurcan Çakır dans le but.
Alfaro s’appuie sur une ligne défensive expérimentée avec Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso devant Orlando Gill. Au milieu, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza et Miguel Almirón encadrent le duo offensif Isidro Pitta et Julio Enciso, chargé de peser sur l’axe turc.
Lecture du onze de Turquie
La Turquie se présente en 4-2-3-1, un système qui place Hakan Çalhanoğlu au cœur de la première relance et Arda Güler dans une zone plus avancée. Le choix de Montella associe la qualité de passe de Çalhanoğlu, l’activité d’İsmail Yüksek et la créativité d’Arda Güler, avec Kenan Yıldız et Yunus Akgün pour étirer le bloc paraguayen.
La ligne défensive repose sur Merih Demiral et Abdülkerim Bardakcı dans l’axe. Mert Müldür et Ferdi Kadıoğlu occupent les couloirs, avec une responsabilité importante dans l’équilibre entre soutien offensif et protection à la perte. Devant, Kerem Aktürkoğlu démarre seul en pointe, soutenu par trois milieux offensifs.
Turquie en 4-2-3-1 Uğurcan Çakır Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız Kerem Aktürkoğlu Sélectionneur Vincenzo Montella Lecture du onze de Paraguay
Le Paraguay débute en 4-4-2, avec un axe offensif composé d’Isidro Pitta et Julio Enciso. Ce choix donne à Gustavo Alfaro deux points de fixation devant, tandis que Miguel Almirón part du milieu pour apporter de la conduite et de la projection. Diego Gómez, Andrés Cubas et Matías Galarza complètent l’entrejeu.
La défense paraguayenne réunit Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso devant Orlando Gill. Dans cette organisation, le rôle d’Andrés Cubas sera central pour protéger l’axe, alors que Miguel Almirón devra aussi participer à l’équilibre du couloir. Le Paraguay garde plusieurs solutions offensives sur le banc, dont Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce et Gabriel Ávalos.
Paraguay en 4-4-2 Orlando Gill Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón Isidro Pitta, Julio Enciso Sélectionneur Gustavo Alfaro Les onze de départ
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
18
Mert Müldür
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
19
Yunus Akgün
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
11
Kenan Yıldız
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
13
Eren Elmalı
22
Kaan Ayhan
15
Ozan Kabak
25
Samet Akaydın
2
Zeki Çelik
4
Çağlar Söyüncü
21
Barış Alper Yılmaz
26
Can Uzun
6
Orkun Kökçü
24
Oğuz Aydın
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
9
Deniz Gül
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
25
Isidro Pitta
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
2
Gustavo Velázquez
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
Turquie
1re periode 5'
0-1
Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00
·
Groupe D
Fil du match
2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 Paraguay · Passe : J. Enciso 4' Carton jaune - M. Galarza Paraguay, 4e
Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 États-Unis 10' Carton jaune - Juan Caceres Paraguay, 10e 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 États-Unis · Passe : Christian Pulisic 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) Paraguay, 45e 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) États-Unis, 45e 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 États-Unis · Passe : Malik Tillman 52' VAR VAR - Tim Ream États-Unis, 52e 53' Carton jaune - Miguel Almirón Paraguay, 53e 59' Carton jaune - Tyler Adams États-Unis, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) Paraguay, 62e 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) États-Unis, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) États-Unis, 72e 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 Paraguay · Passe : Julio Enciso 79' Carton jaune - Diego Gomez Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) Paraguay, 79e 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) Paraguay, 80e 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) États-Unis, 82e 88' Carton jaune - Alex Arce Paraguay, 88e 93' Carton jaune - Junior Alonso Paraguay, 93e 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 États-Unis · Passe : Alex Freeman
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium
Paraguay
Voir la fiche du match Australie - Turquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 Australie · Passe : P. Okon-Engstler 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) Turquie, 46e 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) Australie, 61e 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) Turquie, 62e 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) Australie, 74e 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) Australie, 74e 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 Australie 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) Turquie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) Turquie, 81e 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) Australie, 84e 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) Australie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) Turquie, 85e 86' Carton jaune - Y. Akgun Turquie, 86e
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
Joueurs clés
Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe D
Australie
Termine
2-0
BC Place
Turquie
Voir la fiche du match États-Unis - Australie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 États-Unis 16' Carton jaune - J. Bos AÉtats-Unistralie, 16e 32' Carton jaune - A. Circati AÉtats-Unistralie, 32e 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 États-Unis 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) AÉtats-Unistralie, 46e 56' Carton jaune - A. Robinson États-Unis, 56e 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) AÉtats-Unistralie, 61e 74' ↑↓ Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter) États-Unis, 74e 78' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) AÉtats-Unistralie, 78e 80' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally) États-Unis, 80e 80' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty) États-Unis, 80e 88' Carton jaune - H. Souttar AÉtats-Unistralie, 88e 89' Carton jaune - F. Balogun États-Unis, 89e 89' Carton jaune - J. Italiano AÉtats-Unistralie, 89e 90+3' Carton jaune - C. Richards États-Unis, 90+3e 90+6' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) États-Unis, 90+6e 90+6' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) États-Unis, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
5
Antonee Robinson
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
9
Ricardo Pepi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
14
Sebastian Berhalter
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
19
Haji Wright
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
7
Mathew Leckie
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
23
Nishan Velupillay
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
6
Jason Geria
8
Connor Metcalfe
17
Nestory Irankunda
20
Cristian Volpato
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
26
Tete Yengi
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2 Tirs : États-Unis 10 / Australie 5 Possession : États-Unis 62% / Australie 38% Corners : États-Unis 7 / Australie 4 Fautes : États-Unis 12 / Australie 16 Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4 Passes : États-Unis 516 / Australie 301 Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73% xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44
Joueurs clés
Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s) Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies)
19/06
Groupe D
États-Unis
Termine
2-0
Lumen Field
Australie
Voir la fiche du match Turquie - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 Paraguay · Passe : J. Enciso 4' Carton jaune - M. Galarza Paraguay, 4e
Compositions
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
18
Mert Müldür
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
19
Yunus Akgün
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
11
Kenan Yıldız
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
13
Eren Elmalı
22
Kaan Ayhan
15
Ozan Kabak
25
Samet Akaydın
2
Zeki Çelik
4
Çağlar Söyüncü
21
Barış Alper Yılmaz
26
Can Uzun
6
Orkun Kökçü
24
Oğuz Aydın
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
9
Deniz Gül
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
25
Isidro Pitta
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
2
Gustavo Velázquez
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
Les chiffres du match
Tirs cadres : Turquie 0 / Paraguay 0 Tirs : Turquie 0 / Paraguay 0 Possession : Turquie 75% / Paraguay 25% Fautes : Turquie 0 / Paraguay 0 Passes : Turquie 6 / Paraguay 2 Precision des passes : Turquie 67% / Paraguay 50%
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
20/06
Groupe D
Turquie
1re periode 5'
0-1
Levi's Stadium
Paraguay
Voir la fiche du match Turquie - États-Unis
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Turquie
A venir
03:00
SoFi Stadium
États-Unis
Voir la fiche du match Paraguay - Australie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Paraguay
A venir
03:00
Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
États-Unis
2
2
0
0
6
1
5
6
Australie
2
1
0
1
2
2
0
3
Turquie
1
0
0
1
0
2
-2
0
Paraguay
1
0
0
1
1
4
-3
0
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