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Mondial 2026 : le Paraguay et l’Australie dos à dos à la pause (0-0)

Paraguay – Australie a atteint la pause au Mondial 2026, le Paraguay et l'Australie sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Paraguay et l’Australie dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Paraguay a eu le ballon avec 38% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 6 pour l'Australie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Paraguay et 3 pour l'Australie.

Les faits de la première période

  • 6' A couple of turnovers in midfield offer opportunities for both teams. Volpato takes a heavy touch for Australie and is robbed, then Bos drags back Enciso to allow Paraguay a free-kick from deep that each deals with confidently. Paraguay are in a 5-3-2 set-u…
  • 4' Irvine with a fierce drive on the angle forces a save from Gill. Good lead-up play from Circati then Volpato on the right. Nothing fancy about it, just crisp passing and movement. The resulting corner, as so many have been for the Socceroos this World Cup, …

Un équilibre encore fragile

le Paraguay et l'Australie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Paraguay
2e periode 58' Levi's Stadium
Australie
26/06/2026 03:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Remplacement - Alexandro Maidana (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
  2. 46'Carton jaune - Jackson IrvineAustralie, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Paraguay 1 / Australie 3
  • Tirs : Paraguay 4 / Australie 6
  • Possession : Paraguay 38% / Australie 62%
  • Corners : Paraguay 0 / Australie 3
  • Fautes : Paraguay 5 / Australie 5
  • Cartons jaunes : Paraguay 0 / Australie 1
  • Cartons rouges : Paraguay 0 / Australie 0
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2e periode 58' Levi's Stadium
Australie
Résumé à la pause
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turquie 2 0 0 2 0 3 -3 0

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