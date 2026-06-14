Mondial 2026 : l’Australie en 3-4-2-1 contre la Turquie de Hakan Çalhanoğlu
L’Australie et la Turquie abordent leur match du groupe D du Mondial 2026, ce dimanche 14 juin au BC Place de Vancouver, avec deux organisations distinctes. Tony Popovic lance les Socceroos en 3-4-2-1, tandis que Vincenzo Montella installe la sélection turque en 4-2-3-1 pour ce rendez-vous programmé à 5 h 00 GMT plus 1.
Le choix australien repose sur une défense à trois avec Patrick Beach dans le but, protégé par Alessandro Circati, Harry Souttar et Cameron Burgess. La Turquie répond avec Uğurcan Çakır comme dernier rempart, derrière une ligne de quatre composée de Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu.
Au milieu, l’Australie associe Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Jordan Bos, avec Nestory Irankunda et Connor Metcalfe placés en soutien de Mohamed Touré. Ce schéma donne à Popovic une structure compacte autour de Souttar et Burgess, tout en laissant Italiano et Bos occuper les couloirs.
La Turquie démarre avec un socle technique dense autour de Hakan Çalhanoğlu et İsmail Yüksek. Arda Güler, Orkun Kökçü et Barış Alper Yılmaz accompagnent Kerem Aktürkoğlu dans l’animation offensive, dans un onze où Montella conserve plusieurs cadres pour lancer sa campagne dans ce groupe D.
Lecture du onze de l’Australie
Tony Popovic confie le poste de gardien à Patrick Beach. Devant lui, Alessandro Circati, Harry Souttar et Cameron Burgess forment le trio défensif. Souttar apporte sa présence axiale, avec Circati et Burgess pour encadrer la première relance et couvrir les espaces dans une organisation à trois défenseurs.
Dans les couloirs et l’entrejeu, Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler et Jordan Bos composent la ligne de quatre. Le choix de Bos et Italiano donne de la largeur au dispositif, tandis qu’O’Neill et Okon-Engstler doivent assurer l’équilibre devant la défense.
Plus haut, Nestory Irankunda et Connor Metcalfe évoluent derrière Mohamed Touré. L’Australie part donc avec une pointe unique, entourée par deux joueurs chargés de relier le milieu à l’attaque. Sur le banc, Popovic dispose notamment de Mathew Ryan, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Ajdin Hrustić, Awer Mabil, Cristian Volpato et Tete Yengi.
Australie – Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Jordan Bos, Nestory Irankunda, Connor Metcalfe, Mohamed Touré
Sélectionneur – Tony Popovic
Système – 3-4-2-1
Lecture du onze de la Turquie
Vincenzo Montella installe la Turquie en 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans le but. La défense associe Zeki Çelik à droite, Merih Demiral et Abdülkerim Bardakcı dans l’axe, et Ferdi Kadıoğlu sur le flanc gauche. Cette base à quatre doit permettre à la Turquie de garder une ligne claire face à l’attaque australienne.
Le cœur du jeu est confié à Hakan Çalhanoğlu et İsmail Yüksek. Devant eux, Arda Güler, Orkun Kökçü et Barış Alper Yılmaz forment la ligne de soutien de Kerem Aktürkoğlu. La présence simultanée de Çalhanoğlu, Güler et Kökçü donne à Montella plusieurs solutions dans la circulation et la dernière passe.
Le banc turc comprend Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül et Kenan Yıldız. Montella conserve ainsi des options dans toutes les lignes pour modifier son animation au cours du match.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.