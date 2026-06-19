Mondial 2026 : la Turquie et le Paraguay sous pression après leur faux départ

La Turquie affronte le Paraguay samedi 20 juin à 4 h 00 GMT+1 au Levi’s Stadium, dans le groupe D du Mondial 2026, avec l’obligation de réagir après une défaite pour chacune des deux sélections lors de leur précédent match. Cette rencontre pèse déjà lourd dans la course à la qualification, les deux équipes abordant ce deuxième rendez-vous sans point.

La Turquie reste sur un revers contre l’Australie, battue 0-2, tandis que le Paraguay a cédé face aux États-Unis, 1-4. Dans un groupe également composé des Américains et des Australiens, un nouveau résultat négatif réduirait nettement la marge de manœuvre des deux formations.

Le match oppose deux sélections revenues sur la scène mondiale après une longue attente. La Turquie a retrouvé la Coupe du monde après 24 ans d’absence, une qualification obtenue au terme d’un parcours conclu par un barrage victorieux contre le Kosovo. Le Paraguay dispute lui aussi un Mondial après plus de 15 ans hors de la compétition, porté par sa sixième place dans les éliminatoires sud-américains.

Le duel de Santa Clara mettra aussi face à face deux approches différentes. La Turquie de Vincenzo Montella s’appuie sur un jeu plus porté vers la possession, avec des transitions rapides et des profils techniques au milieu. Le Paraguay de Gustavo Alfaro avance avec une identité plus prudente, structurée autour d’un bloc défensif et de sorties rapides vers ses joueurs offensifs.

Au-delà du résultat immédiat, cette affiche doit permettre à l’une des deux équipes de reprendre prise dans le groupe. La Turquie cherche à effacer son manque d’efficacité contre l’Australie. Le Paraguay doit corriger les déséquilibres apparus lors de sa lourde défaite contre les États-Unis.

Zoom sur la Turquie

La sélection turque arrive à ce match avec un enjeu clair, retrouver de la maîtrise et traduire son volume de jeu en occasions concrètes. Vincenzo Montella a redonné de la cohérence à une équipe qui sort d’une longue absence en Coupe du monde, mais la défaite initiale a rappelé l’exigence du niveau mondial.

Hakan Çalhanoğlu reste le repère majeur de cette équipe. Capitaine et meneur de jeu, le milieu de l’Inter Milan doit orienter le tempo, sécuriser la première relance et donner du poids aux phases arrêtées. Son rôle sera central face à un Paraguay attendu compact, capable de fermer l’axe et de forcer l’adversaire à écarter le jeu.

Arda Güler incarne l’autre levier offensif turc. Le joueur du Real Madrid apporte créativité, percussion et capacité à jouer entre les lignes. Dans un match où la Turquie aura besoin de variété pour contourner le bloc paraguayen, son influence peut peser dans les zones intermédiaires.

La Turquie devra surtout mieux contrôler les moments de transition. Face à l’Australie, le score de 0-2 a placé les hommes de Montella en position délicate dans le groupe D. Contre le Paraguay, l’équilibre entre ambition offensive et protection défensive sera déterminant.

Zoom sur le Paraguay

Le Paraguay aborde cette rencontre avec la nécessité de se remettre d’une entrée manquée dans son parcours de groupe, marquée par quatre buts encaissés contre les États-Unis. Gustavo Alfaro, entraîneur argentin réputé pour son organisation, doit rapidement redonner de la densité à une équipe dont la solidité constitue l’un des fondements.

Gustavo Gómez demeure le pilier défensif paraguayen. Le défenseur de Palmeiras porte l’expérience et l’autorité d’une sélection qui a construit sa qualification en CONMEBOL sur la discipline collective. Son duel à distance avec les créateurs turcs, notamment Çalhanoğlu et Güler, sera l’un des points clés du match.

Dans le secteur offensif, Miguel Almirón offre au Paraguay une solution de rupture. Sa vitesse, sa conduite de balle et sa capacité à attaquer les espaces donnent du relief à une équipe qui cherche souvent à exploiter les contres. Contre une Turquie susceptible d’avoir davantage le ballon, son rôle peut devenir essentiel.

Le Paraguay devra cependant trouver un meilleur équilibre que lors de sa défaite contre les États-Unis. Les hommes d’Alfaro ont besoin d’un résultat pour rester au contact dans le groupe D. Face à une Turquie elle aussi sous pression, la gestion des temps faibles et l’efficacité dans les rares fenêtres offensives pourraient faire basculer la rencontre.

Turquie A venir 04:00 Levi's Stadium Paraguay Paraguay

Chargement du pronostic

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 10' Carton jaune - Juan Caceres 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 52' VAR VAR - Tim Ream 53' Carton jaune - Miguel Almirón 59' Carton jaune - Tyler Adams 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 79' Carton jaune - Diego Gomez 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) 88' Carton jaune - Alex Arce 93' Carton jaune - Junior Alonso 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) 86' Carton jaune - Y. Akgun Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 20:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D États-Unis A venir 20:00 Lumen Field Australie Australie Avant-match Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 04:00 A venir Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 04:00 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Avant-match Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie