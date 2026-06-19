Mondial 2026 : les États-Unis mène face à l’Australie à la pause (2-0)

Les États-Unis mènent 2-0 face à l’Australie à la mi-temps, ce vendredi 19 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, dans le groupe D du Mondial 2026. Un but attribué à C. Burgess à la 11e minute puis une réalisation d’Alexander Freeman à la 43e placent la sélection de Mauricio Pochettino en position favorable dans un duel direct entre deux équipes déjà victorieuses dans cette poule.
Avant cette rencontre, les Américains comptaient trois points après leur succès contre le Paraguay 4-1. L’Australie arrivait avec le même total, forte de sa victoire contre la Turquie 2-0. Ce score provisoire donne donc un avantage important aux États-Unis dans la course aux premières places du groupe D, même si seule la première période est achevée.
Le premier tournant est intervenu rapidement. À la 11e minute, C. Burgess a été crédité du but qui a permis aux États-Unis de prendre les devants. L’Australie a ensuite écopé d’un premier avertissement à la 16e minute, avec un carton jaune pour Jordan Bos.
La situation australienne s’est encore compliquée avant la pause. Alessandro Circati a été averti à la 32e minute, donnant deux cartons jaunes à la défense des Socceroos dans cette première période. Les États-Unis ont ensuite creusé l’écart à la 43e minute par Alexander Freeman, juste avant le retour aux vestiaires.
Les données disponibles à la pause traduisent aussi une nette présence américaine avec le ballon. Les États-Unis affichent 71 % de possession et 264 passes tentées, contre 105 pour l’Australie. Sans empiler les chiffres, cet écart donne une lecture du premier acte, marqué par un score déjà lourd pour l’équipe de Tony Popovic.
Mauricio Pochettino a aligné les États-Unis en 4-3-3, avec Matthew Freese dans le but, Chris Richards et Tim Ream en défense, Tyler Adams, Weston McKennie et Malik Tillman au milieu, puis Sergiño Dest, Folarin Balogun et Ricardo Pepi dans le secteur offensif. Freeman, titularisé sur le côté droit de la défense, a ajouté le deuxième but américain avant la pause.
L’Australie évolue en 5-4-1 sous les ordres de Tony Popovic, avec Patrick Beach dans le but, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar et Jordan Bos dans le bloc défensif, Aiden O’Neill et Paul Okon-Engstler au milieu, Mathew Leckie et Nishan Velupillay sur les côtés, et Mohamed Touré seul en pointe. Menés de deux buts et avec deux défenseurs avertis, les Australiens abordent la seconde période avec une marge réduite.
États-Unis
2e periode 73'
2-0
Lumen Field
Australie
19/06/2026 20:00
·
Groupe D
Fil du match
11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 États-Unis 16' Carton jaune - J. Bos AÉtats-Unistralie, 16e 32' Carton jaune - A. Circati AÉtats-Unistralie, 32e 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 États-Unis 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) AÉtats-Unistralie, 46e 56' Carton jaune - A. Robinson États-Unis, 56e 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) AÉtats-Unistralie, 61e
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 1 Tirs : États-Unis 10 / Australie 2 Possession : États-Unis 71% / Australie 29% Corners : États-Unis 4 / Australie 2 Fautes : États-Unis 8 / Australie 10 Cartons jaunes : États-Unis 0 / Australie 2 Passes : États-Unis 363 / Australie 145 Precision des passes : États-Unis 89% / Australie 64% xG : États-Unis 1.28 / Australie 0.12
Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 États-Unis 10' Carton jaune - Juan Caceres Paraguay, 10e 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 États-Unis · Passe : Christian Pulisic 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) Paraguay, 45e 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) États-Unis, 45e 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 États-Unis · Passe : Malik Tillman 52' VAR VAR - Tim Ream États-Unis, 52e 53' Carton jaune - Miguel Almirón Paraguay, 53e 59' Carton jaune - Tyler Adams États-Unis, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) Paraguay, 62e 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) États-Unis, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) États-Unis, 72e 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 Paraguay · Passe : Julio Enciso 79' Carton jaune - Diego Gomez Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) Paraguay, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) Paraguay, 79e 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) Paraguay, 80e 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) États-Unis, 82e 88' Carton jaune - Alex Arce Paraguay, 88e 93' Carton jaune - Junior Alonso Paraguay, 93e 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 États-Unis · Passe : Alex Freeman
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Milieu
8
Weston McKennie
Milieu
10
Christian Pulišić
Milieu
20
Folarin Balogun
Attaquant
Remplaçants 15
14
Sebastian Berhalter
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
9
Ricardo Pepi
19
Haji Wright
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
10
Miguel Almirón
Milieu
9
Antonio Sanabria
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
11
Mauricio
18
Alex Arce
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
2
Gustavo Velázquez
13
José Canale
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
24
Gustavo Caballero
23
Matías Galarza
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
7
Ramón Sosa
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
Joueurs clés
F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies) 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies) 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
13/06
Groupe D
États-Unis
Termine
4-1
SoFi Stadium
Paraguay
Voir la fiche du match Australie - Turquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 Australie · Passe : P. Okon-Engstler 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) Turquie, 46e 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) Australie, 61e 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) Turquie, 62e 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) Australie, 74e 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) Australie, 74e 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 Australie 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) Turquie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) Turquie, 81e 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) Australie, 84e 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) Australie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) Turquie, 85e 86' Carton jaune - Y. Akgun Turquie, 86e
Compositions
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
8
Connor Metcalfe
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
17
Nestory Irankunda
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
23
Nishan Velupillay
26
Tete Yengi
Titulaires 11
23
Uğurcan Çakır
Gardien
2
Zeki Çelik
Défenseur
3
Merih Demiral
Défenseur
14
Abdülkerim Bardakcı
Défenseur
20
Ferdi Kadıoğlu
Défenseur
16
İsmail Yüksek
Milieu
10
Hakan Çalhanoğlu
Milieu
8
Arda Güler
Milieu
6
Orkun Kökçü
Milieu
21
Barış Alper Yılmaz
Milieu
7
Kerem Aktürkoğlu
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
4
Çağlar Söyüncü
13
Eren Elmalı
15
Ozan Kabak
18
Mert Müldür
25
Samet Akaydın
22
Kaan Ayhan
5
Salih Özcan
17
İrfan Can Kahveci
19
Yunus Akgün
24
Oğuz Aydın
26
Can Uzun
9
Deniz Gül
11
Kenan Yıldız
Les chiffres du match
Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
Joueurs clés
Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe D
Australie
Termine
2-0
BC Place
Turquie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 États-Unis 16' Carton jaune - J. Bos AÉtats-Unistralie, 16e 32' Carton jaune - A. Circati AÉtats-Unistralie, 32e 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 États-Unis 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) AÉtats-Unistralie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) AÉtats-Unistralie, 46e 56' Carton jaune - A. Robinson États-Unis, 56e 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) AÉtats-Unistralie, 61e
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
8
Weston McKennie
Milieu
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Attaquant
20
Folarin Balogun
Attaquant
9
Ricardo Pepi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Matt Turner
25
Chris Brady
6
Auston Trusty
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
23
Joe Scally
18
Maximilian Arfsten
7
Giovanni Reyna
14
Sebastian Berhalter
15
Cristian Roldán
11
Brenden Aaronson
21
Tim Weah
26
Alex Zendejas
19
Haji Wright
Titulaires 11
18
Patrick Beach
Gardien
4
Jacob Italiano
Défenseur
3
Alessandro Circati
Défenseur
19
Harry Souttar
Défenseur
21
Cameron Burgess
Défenseur
5
Jordan Bos
Défenseur
7
Mathew Leckie
Milieu
13
Aiden O'Neill
Milieu
24
Paul Okon-Engstler
Milieu
23
Nishan Velupillay
Milieu
9
Mohamed Touré
Attaquant
Remplaçants 15
1
Mathew Ryan
12
Paul Izzo
2
Miloš Degenek
6
Jason Geria
16
Aziz Behich
25
Lucas Herrington
15
Kai Trewin
8
Connor Metcalfe
14
Cameron Devlin
22
Jackson Irvine
10
Ajdin Hrustić
11
Awer Mabil
20
Cristian Volpato
17
Nestory Irankunda
26
Tete Yengi
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 1 Tirs : États-Unis 10 / Australie 2 Possession : États-Unis 71% / Australie 29% Corners : États-Unis 4 / Australie 2 Fautes : États-Unis 8 / Australie 10 Cartons jaunes : États-Unis 0 / Australie 2 Passes : États-Unis 363 / Australie 145 Precision des passes : États-Unis 89% / Australie 64% xG : États-Unis 1.28 / Australie 0.12
Joueurs clés
Alexander Freeman (États-Unis) : note 7.9, 1 but(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.7 Matthew Freese (États-Unis) : note 6.9, 1 arret(s) Tyler Adams (États-Unis) : note 7 Patrick Beach (Australie) : note 6.5, 1 arret(s) Chris Richards (États-Unis) : note 6.9 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies)
19/06
Groupe D
États-Unis
2e periode 73'
2-0
Lumen Field
Australie
Voir la fiche du match Turquie - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
20/06
Groupe D
Turquie
A venir
04:00
Levi's Stadium
Paraguay
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Turquie
A venir
03:00
SoFi Stadium
États-Unis
Voir la fiche du match Paraguay - Australie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe D
Paraguay
A venir
03:00
Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
États-Unis
1
1
0
0
4
1
3
3
Australie
1
1
0
0
2
0
2
3
Turquie
1
0
0
1
0
2
-2
0
Paraguay
1
0
0
1
1
4
-3
0
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