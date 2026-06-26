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Mondial 2026 : la Turquie accueille les États-Unis au SoFi Stadium dans un duel décisif du groupe D

La Turquie affronte les États-Unis au SoFi Stadium de Los Angeles le 26 juin 2026 à 3 heures GMT+1 dans le cadre de la troisième journée du groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match revêt une importance capitale pour la hiérarchie du groupe, les deux équipes cherchant à avancer vers les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Turquie accueille les États-Unis au SoFi Stadium dans un duel décisif du groupe D
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Après deux rencontres, la Turquie accuse une double défaite sans avoir inscrit de but, avec une courte défaite 0-1 contre le Paraguay lors de la dernière journée. De l’autre côté, les États-Unis sont en position favorable avec deux victoires et un total de six points. Leur dernière victoire face à l’Australie (2-0) confirme leur statut de favori dans ce groupe où évoluent également le Paraguay et l’Australie.

Sur le plan tactique, la Turquie évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Vincenzo Montella, misant sur un jeu offensif et la créativité de ses milieux. L’Équipe américaine, entraînée par Mauricio Pochettino, opte pour un schéma 4-1-2-3 privilégiant la pression haute et la rapidité dans les transitions.

Ce rendez-vous s’annonce tendu, avec un enjeu clair – la première place dans le groupe pour les Américains, et la nécessité pour la Turquie de décrocher un résultat positif pour espérer continuer dans la compétition. L’expérience récente montre une Turquie dynamique mais en quête de repères au plus haut niveau, alors que les États-Unis peaufinent leur organisation portée par de jeunes cadres talentueux.

Zoom sur Turquie

La sélection turque dirigée par Vincenzo Montella s’appuie sur un 4-2-3-1 articulé autour du gardien Uğurcan Çakır. La défense est renforcée par l’expérience d’Ozan Kabak et la solidité d’Alexander Bardakcı, complétés par des latéraux comme Zeki Çelik et Emre Elmalı. Au milieu, Orkun Kökçü et Salih Özcan jouent un rôle clé dans la récupération et la distribution, tandis que le talent offensif est incarné par Arda Güler, véritable révélation de la saison avec le Real Madrid. Il évolue aux côtés d’autres créateurs comme Kerem Yıldız et Onur Aydın, avec en pointe Burak Yılmaz, symbole d’une Turquie ambitieuse mais encore fragile au plus haut niveau.

Malgré des revers lors des deux premières journées, cette équipe mise sur son collectif et son animation offensive portée par Güler et Yıldız, cherchant à contrôler le ballon et à imprimer un rythme élevé. Les remplaçants comme Hakan Çalhanoğlu ou Kenan Ayhan offrent des options variées à Montella pour ajuster son dispositif en fonction des besoins.

Zoom sur États-Unis

Les Américains, emmenés par Mauricio Pochettino, s’appuient sur un 4-1-2-3 dynamique et équilibré. Matt Turner est titulaire dans le but, tandis que la défense s’articule autour de joueurs comme Miles Robinson, Akeem Trusty et les latéraux Josiah Stally et Malcolm McKenzie. Au milieu, Weston McKennie combine puissance et technique avec Sebastian Berhalter, tandis que Gio Reyna et Tyler Adams assurent qualité technique et capacité de distribution.

Offensivement, la sélection américaine compte sur Timothy Weah, Ricardo Pepi et Brenden Aaronson pour créer le danger. Ce trio flexible sait évoluer entre les ailes et le centre, participant activement aux transitions rapides. La cohésion et le dynamisme de cette équipe leur ont permis de remporter leurs deux premiers matchs, confirmant leur statut d’équipe à surveiller dans ce mondial.

Avec un effectif complet, les Etats-Unis visent la première place du groupe et s’appuient sur une organisation rigoureuse, combinée à des fulgurances individuelles qui font la force de cette équipe sous la houlette de Pochettino.

Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
26/06/2026 03:00 Groupe D
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Australie
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Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turquie 2 0 0 2 0 3 -3 0

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