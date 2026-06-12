Mondial 2026 : les États-Unis lancent leur tournoi à domicile face au Paraguay

Les États-Unis affrontent le Paraguay au Los Angeles Stadium, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026, avec un coup d’envoi fixé à 02h00 GMT+1, pour leur entrée dans le Groupe D du Mondial 2026. Coorganisateurs de la compétition, les Américains commencent leur tournoi à domicile face à une sélection paraguayenne de retour sur la scène mondiale après seize ans d’absence.

Cette affiche de phase de groupes place d’emblée les deux équipes devant un enjeu clair. Les États-Unis doivent assumer le poids d’un premier match devant leur public, tandis que le Paraguay cherche à réussir son retour dans une Coupe du monde qu’il n’avait plus disputée depuis 2010.

La sélection américaine arrive avec Mauricio Pochettino à sa tête et un noyau identifié autour de Christian Pulisic, Weston McKennie et Gio Reyna. Le rendez-vous de Los Angeles doit donner une première indication sur sa capacité à transformer l’avantage du terrain en résultat dans un groupe où chaque point peut peser rapidement.

Le Paraguay, dirigé par Gustavo Alfaro, s’appuie sur une base réputée compacte et sur des joueurs capables d’accélérer les transitions, dont Julio Enciso, Miguel Almirón et Antonio Sanabria. Pour l’Albirroja, ce premier match peut servir de repère dans une compétition retrouvée après une longue attente.

Le duel devrait opposer deux plans de jeu différents. Les États-Unis disposent d’une équipe annoncée portée vers le contre-pressing et les attaques verticales, alors que le Paraguay privilégie un bloc solide et des sorties rapides. Le premier quart d’heure pourrait être important pour installer le rythme et éviter de subir la pression d’une ouverture de tournoi.

Zoom sur les États-Unis

Les États-Unis abordent ce Mondial avec une exposition particulière. Jouer à domicile crée une attente forte autour d’une génération installée dans les grands championnats et habituée aux exigences internationales. Le premier match, à Los Angeles, a donc une valeur sportive mais aussi symbolique pour une sélection qui veut franchir un palier.

Mauricio Pochettino dispose de plusieurs profils capables de porter le jeu vers l’avant. Christian Pulisic reste l’un des repères offensifs majeurs, par sa capacité à provoquer et à créer des décalages. Weston McKennie apporte volume et impact au milieu, tandis que Gio Reyna offre une option technique dans les zones de création.

Le style annoncé des Américains repose sur une pression active à la perte et des transitions rapides vers l’avant. Cette approche peut mettre le Paraguay sous contrainte, mais elle demande une forte discipline dans les couvertures défensives. Face à une équipe sud-américaine capable de se projeter vite, la gestion des espaces derrière le premier rideau sera un point clé.

Pour les États-Unis, l’objectif immédiat est d’entrer dans la compétition sans retard. Un résultat positif dans ce premier match permettrait d’aborder la suite du Groupe D avec davantage de contrôle. Une contre-performance, à l’inverse, alourdirait rapidement la pression autour d’une équipe attendue par son public.

Zoom sur le Paraguay

Le Paraguay retrouve la Coupe du monde avec une ambition mesurée mais réelle. Seize ans après sa dernière participation, l’Albirroja revient avec la volonté de redevenir compétitive dans un tournoi majeur. Le match contre le pays hôte constitue un test exigeant dès la première journée.

Gustavo Alfaro a construit son équipe autour d’une organisation défensive solide et d’une recherche d’efficacité dans les transitions. Cette identité peut convenir à une rencontre où le Paraguay pourrait accepter des séquences sans ballon avant d’attaquer les espaces. La discipline collective sera indispensable face à une sélection américaine portée par son stade.

Julio Enciso, Miguel Almirón et Antonio Sanabria figurent parmi les joueurs attendus pour donner du poids aux attaques paraguayennes. Leur capacité à conserver le ballon sous pression et à exploiter les pertes américaines pourrait peser sur l’équilibre du match.

Le Paraguay n’a pas besoin de dominer longtemps pour exister dans cette affiche. Il lui faudra surtout rester compact, éviter les fautes proches de sa surface et se montrer précis dans les premières passes vers l’avant. Un résultat à Los Angeles renforcerait immédiatement ses chances dans le Groupe D et marquerait un retour solide au Mondial.

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet 13/06

02:00 États-Unis - Paraguay Los Angeles Stadium Groupe D A venir Avant-match 14/06

05:00 Australie - Turquie Vancouver Stadium Groupe D A venir 19/06

20:00 États-Unis - Australie Seattle Stadium Groupe D A venir 20/06

04:00 Turquie - Paraguay San Francisco Bay Area Stadium Groupe D A venir 26/06

03:00 Turquie - États-Unis Los Angeles Stadium Groupe D A venir 26/06

03:00 Paraguay - Australie San Francisco Bay Area Stadium Groupe D A venir