Mondial 2026 : L’Australie défie la Turquie dans le Groupe D
Australie – Turquie est au programme du Mondial 2026. Le coup d envoi est prevu le 14/06/2026 05 – 00 GMT+1, au BC Place.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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6 min de lecture
Cette rencontre de Phase de groupes dans le Groupe D oppose les deux selections dans la competition.
Le contexte recent des deux equipes, les compositions et les choix tactiques seront precises a partir des donnees confirmees du match.
Zoom sur Australie
Australie aborde ce rendez vous avec l objectif de prendre des points. Sa forme du moment, ses titulaires et ses absences eventuelles seront detailles des leur confirmation.
Zoom sur Turquie
Turquie vise de son cote un resultat dans cette affiche. Son organisation, ses joueurs cles et son approche tactique seront precises a partir des informations confirmees.
Australie
A venir BC PlaceTurquie
Calendrier Groupe D
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi StadiumParaguay
Groupe D
Australie
A venir BC PlaceTurquie
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen FieldAustralie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's StadiumParaguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi StadiumÉtats-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's StadiumAustralie
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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