Mondial 2026 : l’Australie bat la Turquie 2-0 grâce à Irankunda et Metcalfe
L’Australie a battu la Turquie 2-0, le 14 juin 2026 au BC Place de Vancouver, pour son premier match du groupe D du Mondial 2026. Nestory Irankunda a ouvert le score à la 27e minute sur une passe de Paul Okon-Engstler, puis Connor Metcalfe a assuré le succès australien à la 75e minute.
Ce résultat donne trois points précieux à l’équipe de Tony Popovic dans une phase de groupes où chaque match pèse lourd. La Turquie de Vincenzo Montella, malgré un volume offensif supérieur, repart sans point et avec une efficacité insuffisante dans les zones décisives.
La rencontre a opposé deux plans de jeu distincts. L’Australie a évolué en 5-4-1, avec Patrick Beach dans le but, Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess dans l’axe défensif, Jordan Bos et Jacob Italiano sur les côtés, puis Mohamed Touré en pointe. La Turquie a répondu en 4-2-3-1, portée par Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz et Kerem Aktürkoğlu.
Le premier tournant est intervenu avant la demi-heure de jeu. Paul Okon-Engstler a trouvé Nestory Irankunda, qui a donné l’avantage à l’Australie à la 27e minute. Ce but a installé les Australiens dans un scénario favorable, avec un bloc bas, dense et prêt à exploiter les espaces.
Le réalisme australien fait la différence
L’Australie n’a pas eu la maîtrise du ballon, mais elle a mieux utilisé ses situations. Les joueurs de Tony Popovic ont cadré quatre tirs et inscrit deux buts, avec un deuxième coup porté par Connor Metcalfe à la 75e minute. Le milieu australien a validé une seconde période gérée avec davantage de sécurité après l’ouverture du score d’Irankunda.
Patrick Beach a joué un rôle central dans ce succès. Le gardien australien a réalisé six arrêts, selon les données du match, et a maintenu l’avantage de son équipe face à une Turquie plus présente dans le camp adverse. Devant lui, Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess ont tenu une ligne défensive sollicitée, tandis que Jordan Bos et Jacob Italiano ont fermé les côtés.
Au milieu, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe et Paul Okon-Engstler ont apporté l’équilibre nécessaire à une équipe australienne peu dominante dans la possession, mais disciplinée dans ses temps faibles. Irankunda a pesé par son efficacité, avec deux tirs cadrés et un but avant sa sortie à l’heure de jeu.
La Turquie manque de tranchant
La Turquie a terminé avec 69 % de possession et 25 tirs, dont six cadrés, mais sans parvenir à battre Patrick Beach. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler et Orkun Kökçü ont animé l’entrejeu, tandis que Kerem Aktürkoğlu et Barış Alper Yılmaz ont cherché à étirer le bloc australien. Le volume n’a pas suffi face à une défense compacte.
Vincenzo Montella avait aligné Uğurcan Çakır dans le but, derrière Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu. İsmail Yüksek accompagnait Çalhanoğlu dans l’équilibre du milieu. Malgré cette structure, la Turquie a été punie sur deux actions australiennes mieux conclues.
La fin de match a confirmé la frustration turque. Yunus Akgün a reçu un carton jaune à la 86e minute, après le second but australien. L’Australie lance ainsi son parcours par une victoire nette au score, tandis que la Turquie devra corriger son manque d’efficacité pour rester pleinement dans la course du groupe D.
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