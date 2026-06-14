Mondial 2026 : l’Australie bat la Turquie 2-0 grâce à Irankunda et Metcalfe

L’Australie a battu la Turquie 2-0, le 14 juin 2026 au BC Place de Vancouver, pour son premier match du groupe D du Mondial 2026. Nestory Irankunda a ouvert le score à la 27e minute sur une passe de Paul Okon-Engstler, puis Connor Metcalfe a assuré le succès australien à la 75e minute.

Ce résultat donne trois points précieux à l’équipe de Tony Popovic dans une phase de groupes où chaque match pèse lourd. La Turquie de Vincenzo Montella, malgré un volume offensif supérieur, repart sans point et avec une efficacité insuffisante dans les zones décisives.

La rencontre a opposé deux plans de jeu distincts. L’Australie a évolué en 5-4-1, avec Patrick Beach dans le but, Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess dans l’axe défensif, Jordan Bos et Jacob Italiano sur les côtés, puis Mohamed Touré en pointe. La Turquie a répondu en 4-2-3-1, portée par Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz et Kerem Aktürkoğlu.

Le premier tournant est intervenu avant la demi-heure de jeu. Paul Okon-Engstler a trouvé Nestory Irankunda, qui a donné l’avantage à l’Australie à la 27e minute. Ce but a installé les Australiens dans un scénario favorable, avec un bloc bas, dense et prêt à exploiter les espaces.

Le réalisme australien fait la différence

L’Australie n’a pas eu la maîtrise du ballon, mais elle a mieux utilisé ses situations. Les joueurs de Tony Popovic ont cadré quatre tirs et inscrit deux buts, avec un deuxième coup porté par Connor Metcalfe à la 75e minute. Le milieu australien a validé une seconde période gérée avec davantage de sécurité après l’ouverture du score d’Irankunda.

Patrick Beach a joué un rôle central dans ce succès. Le gardien australien a réalisé six arrêts, selon les données du match, et a maintenu l’avantage de son équipe face à une Turquie plus présente dans le camp adverse. Devant lui, Harry Souttar, Alessandro Circati et Cameron Burgess ont tenu une ligne défensive sollicitée, tandis que Jordan Bos et Jacob Italiano ont fermé les côtés.

Au milieu, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe et Paul Okon-Engstler ont apporté l’équilibre nécessaire à une équipe australienne peu dominante dans la possession, mais disciplinée dans ses temps faibles. Irankunda a pesé par son efficacité, avec deux tirs cadrés et un but avant sa sortie à l’heure de jeu.

La Turquie manque de tranchant

La Turquie a terminé avec 69 % de possession et 25 tirs, dont six cadrés, mais sans parvenir à battre Patrick Beach. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler et Orkun Kökçü ont animé l’entrejeu, tandis que Kerem Aktürkoğlu et Barış Alper Yılmaz ont cherché à étirer le bloc australien. Le volume n’a pas suffi face à une défense compacte.

Vincenzo Montella avait aligné Uğurcan Çakır dans le but, derrière Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu. İsmail Yüksek accompagnait Çalhanoğlu dans l’équilibre du milieu. Malgré cette structure, la Turquie a été punie sur deux actions australiennes mieux conclues.

La fin de match a confirmé la frustration turque. Yunus Akgün a reçu un carton jaune à la 86e minute, après le second but australien. L’Australie lance ainsi son parcours par une victoire nette au score, tandis que la Turquie devra corriger son manque d’efficacité pour rester pleinement dans la course du groupe D.

Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Fil du match 27' But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e) 46' Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e) 61' Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e) 62' Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e) 74' Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e) 74' Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e) 75' But - C. Metcalfe (Australie, 75e) 81' Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e) 81' Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e) 84' Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e) 84' Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e) 85' Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e) 86' Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e) Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e) 31' But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e) 45' Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e) 45' Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e) 50' But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e) 52' VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e) 53' Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e) 80' Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e) 82' Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e) 88' Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e) 93' Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e) 98' But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e) Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e) 46' Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e) 61' Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e) 62' Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e) 74' Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e) 74' Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e) 75' But - C. Metcalfe (Australie, 75e) 81' Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e) 81' Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e) 84' Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e) 84' Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e) 85' Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e) 86' Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e) Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 20:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D États-Unis A venir 20:00 Lumen Field Australie Australie Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 04:00 A venir Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 04:00 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie