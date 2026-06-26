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Mondial 2026 : la Turquie mène face aux États-Unis à la pause (2-1)

La Turquie mène les États-Unis 2-1 à la mi-temps du match du Groupe D disputé ce 26 juin 2026 au SoFi Stadium de Los Angeles. Après une ouverture rapide du score de la sélection américaine par Auston Trusty à la 3e minute, la Turquie a renversé la situation avec des buts d’Arda Güler (10e) et Orkun Kökçü (31e). Cette première mi-temps serrée reflète l’enjeu crucial pour les deux équipes dans cette phase de groupes où la Turquie cherche son premier succès après deux défaites, tandis que les États-Unis, déjà victorieux lors de leurs deux premiers matches, visent à consolider leur avance.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Mondial 2026 : la Turquie mène face aux États-Unis à la pause (2-1)
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Ces deux équipes ont livré un début de rencontre animé. Dans un système en 4-1-2-3, les Américains ont rapidement imposé un pressing offensif permettant à Trusty, défenseur, de trouver la faille dès l’entame sur une passe décisive de Sebastian Berhalter. Cependant, la Turquie, alignée en 4-2-3-1 sous la direction de Vincenzo Montella, a rapidement réagi grâce à son milieu offensif Arda Güler, servi par Baris Alper Yilmaz, pour égaliser peu après la 10e minute.

La suite a vu une domination turque plus équilibrée, matérialisée par le but d’Orkun Kökçü sur un service d’Eren Elmalı. Les États-Unis ont subi un coup dur avec le carton jaune reçu par Sebastian Berhalter à la 19e minute, qui pourrait influencer la gestion de la seconde période. Les statistiques confirment l’engagement des deux équipes – 57 % de possession pour les États-Unis mais une efficacité turque dans la moitié adverse avec deux tirs cadrés pour quatre tentatives totales, contre quatre tirs dont deux cadrés côté américain.

Le gardien turc Ugur Çakır compte trois arrêts cruciaux face à huit tentatives adverses. Ce contexte pose un débat tactique pour le sélectionneur Patrick Pochettino, qui devra renforcer la solidité défensive tout en relançant l’offensive dans une seconde période impérative pour éviter un faux pas. La Turquie, portée par la vivacité de Güler et Kökçü, conserve la main pour tenter de décrocher ses premiers points dans cette compétition.

Turquie
2e periode 57' SoFi Stadium
États-Unis
26/06/2026 03:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter)États-Unis, 3e
  2. 10'But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz)Turquie, 10e
  3. 19'Carton jaune - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 19e
  4. 31'But - Orkun Kökçü (passe Eren Elmalı)Turquie, 31e
  5. 49'But - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 49e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Turquie 2 / États-Unis 5
  • Tirs : Turquie 4 / États-Unis 9
  • Possession : Turquie 43% / États-Unis 57%
  • Corners : Turquie 2 / États-Unis 6
  • Fautes : Turquie 8 / États-Unis 9
  • Cartons jaunes : Turquie 0 / États-Unis 1
  • Cartons rouges : Turquie 0 / États-Unis 0
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
Termine Levi's Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Turquie
2e periode 57' SoFi Stadium
États-Unis
Résumé à la pause
Groupe D
Paraguay
2e periode 58' Levi's Stadium
Australie
Résumé à la pause
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turquie 2 0 0 2 0 3 -3 0

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