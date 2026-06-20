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Mondial 2026 : le Paraguay mène face à la Turquie à la pause (1-0)

Le Paraguay mène 1-0 contre la Turquie à la mi-temps, vendredi 20 juin au Levi’s Stadium, dans le Groupe D du Mondial 2026, grâce à un but rapide de Matías Galarza avant l’expulsion de Miguel Almirón juste avant la pause. Ce score place provisoirement la sélection de Gustavo Alfaro en position de relance, dans un match important pour deux équipes battues lors de leur première sortie.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Paraguay mène face à la Turquie à la pause (1-0)
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Sommaire

La Turquie, dominée par l’Australie lors de son précédent match sur le score de 2-0, reste pour l’instant sans but inscrit dans ce groupe. Le Paraguay, corrigé par les États-Unis 4-1, a trouvé une réponse immédiate au tableau d’affichage, mais devra gérer la seconde période en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Almirón à la 45e minute du temps additionnel.

L’ouverture du score est intervenue dès la 2e minute. Matías Galarza a donné l’avantage au Paraguay sur une passe de Julio Enciso, plaçant la Turquie dans une situation délicate presque dès le coup d’envoi. Le milieu paraguayen a ensuite été averti à la 4e minute, autre fait marquant d’un début de rencontre très chargé pour lui.

Le carton rouge d’Almirón change toutefois la lecture de cette première période. Le Paraguay conserve l’avantage au repos, mais Gustavo Alfaro voit son équipe privée d’un joueur majeur pour toute la seconde mi-temps. La Turquie de Vincenzo Montella dispose désormais d’un contexte plus favorable pour tenter de revenir, même si elle n’a pas encore concrétisé sa possession au score.

La Turquie doit transformer sa maîtrise

Montella a débuté en 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans le but, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu en défense. Au milieu, İsmail Yüksek et Hakan Çalhanoğlu encadrent une ligne offensive composée de Yunus Akgün, Arda Güler et Kenan Yıldız, derrière Kerem Aktürkoğlu.

Les chiffres de la première période donnent une indication claire sans suffire à raconter un retournement. La Turquie a eu 74 pour cent de possession et a réussi 86 passes sur 95, mais n’a cadré aucun tir avant la pause. Son total d’un seul tir illustre une difficulté à convertir la maîtrise du ballon en menace directe.

Le Paraguay tient avec un homme en moins

Le Paraguay a évolué en 4-4-2 avec Orlando Gill dans le but, protégé par Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso. Andrés Cubas et Diego Gómez ont travaillé dans l’axe, avec Miguel Almirón et Matías Galarza sur les côtés, tandis qu’Isidro Pitta et Julio Enciso occupaient la ligne d’attaque.

L’équipe de Gustavo Alfaro a moins gardé le ballon, avec 26 pour cent de possession, mais elle a frappé trois fois et cadré une tentative, celle qui a fait la différence au score. Le Paraguay rentre aux vestiaires avec un avantage précieux, mais aussi avec une contrainte majeure après l’exclusion d’Almirón.

Turquie
2e periode 55' Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
  2. 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
  3. 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
  4. 46'Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
  5. 46'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Turquie 2 / Paraguay 2
  • Tirs : Turquie 13 / Paraguay 4
  • Possession : Turquie 78% / Paraguay 22%
  • Corners : Turquie 5 / Paraguay 0
  • Fautes : Turquie 4 / Paraguay 11
  • Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1
  • Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1
  • Passes : Turquie 380 / Paraguay 110
  • Precision des passes : Turquie 88% / Paraguay 62%
  • xG : Turquie 0.55 / Paraguay 0.11
Calendrier Groupe D
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Paraguay
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Turquie
A venir SoFi Stadium
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Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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