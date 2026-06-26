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Mondial 2026 : la Turquie renverse les États-Unis 3-2 dans un duel spectaculaire

La Turquie a remporté un match haletant contre les États-Unis 3-2 au SoFi Stadium de Los Angeles ce 26 juin 2026, en ouverture de la troisième journée du groupe D de la Coupe du Monde 2026. Malgré une entame favorable des Américains, la sélection turque a réussi à inverser la tendance et s’impose grâce notamment à un but décisif de Kaan Ayhan en prolongation.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Turquie renverse les États-Unis 3-2 dans un duel spectaculaire
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Sommaire

Cette rencontre opposait une Turquie encore privée de points après deux défaites, dont la dernière contre le Paraguay (0-1), à des États-Unis invaincus avec six points et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale après leur succès face à l’Australie (2-0). Ce contexte plaçait la sélection emmenée par Vincenzo Montella dans l’obligation de s’imposer pour espérer se relancer dans la compétition.

Le coup d’envoi a vu un début tonitruant des Américains avec un but très précoce d’Auston Trusty à la 3e minute, sur passe de Sebastian Berhalter. Mais la Turquie n’a pas tardé à réagir avec Arda Güler qui a remis les pendules à l’heure dès la 10e minute sur une passe de Baris Alper Yilmaz. La domination turque s’est confirmée peu avant la pause grâce à un but de Baris Alper Yilmaz, servi par Orkun Kökçü, mettant les locaux en tête 2-1 à la mi-temps.

Le deuxième acte a vu une réaction américaine, avec Sebastian Berhalter qui a égalisé dès la 49e minute. Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a lancé plusieurs remplacements offensifs, notamment avec l’entrée de Timothy Weah à la place de Christian Pulisic à la 58e minute, puis Giovanni Reyna et Brenden Aaronson. Côté turc, Vincenzo Montella a conservé sa formation en 4-2-3-1 avec des remplacements en fin de match visant à préserver l’avance.

Dans une fin de match tendue et âprement disputée, Kaan Ayhan a inscrit le but de la victoire à la 98e minute, offrant trois points précieux à la Turquie qui reste sous pression dans ce groupe D dominé désormais par les États-Unis.

Turquie confirme son système en 4-2-3-1 avec Yilmaz et Güler moteurs offensifs

La formation d’entrée de jeu alignée par Vincenzo Montella était un 4-2-3-1 classique. La charnière centrale associant Ozan Kabak et Alper Bardakcı a été solide, aidée par le vigilant gardien Ugur Çakir auteur de cinq arrêts décisifs. Le milieu axial mixant Orkun Kökçü et Salih Özcan a apporté stabilité et créativité, notamment Kökçü qui a délivré une passe décisive.

En attaque, le trio offensif composé d’Arda Güler, Baris Alper Yilmaz et Kaan Yıldız a pesé sur la défense américaine. Güler a marqué un but important et tiré au but, tandis que Yilmaz, auteur d’un but et d’une passe, a été un moteur constant. Enfin, Burak Yılmaz en pointe a concrétisé sa présence par un but crucial juste avant son remplacement.

Les États-Unis conservent leur style en 4-1-2-3 avec Berhalter comme leader malgré la défaite

Les Américains ont évolué en 4-1-2-3, avec Michael Turner dans les buts et une ligne défensive solide autour d’Auston Trusty, auteur d’un but rapide, Mitch Robinson et Matthew McKenzie sur les flancs. Le milieu de terrain, dominé par Weston McKennie et Sebastian Berhalter, a alterné entre phases offensives efficaces et moments de faiblesse.

Berhalter a été le principal animateur avec une passe décisive et un but, même s’il a écopé d’un carton jaune à la 19e minute. L’attaque emmenée par Ricardo Pepi et Brenden Aaronson a manqué de précision dans les instants clés, et les remplacements offensifs n’ont pas suffi à inverser le cours du match.

Turquie
Termine SoFi Stadium
États-Unis
26/06/2026 03:00 Groupe D
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 3'But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter)États-Unis, 3e
  2. 10'But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz)Turquie, 10e
  3. 19'Carton jaune - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 19e
  4. 31'But - Baris Alper Yilmaz (passe Orkun Kökçü)Turquie, 31e
  5. 49'But - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 49e
  6. 58'Remplacement - Timothy Weah (remplace Christian Pulisic)États-Unis, 58e
  7. 76'Remplacement - Giovanni Reyna (remplace Sergiño Dest)États-Unis, 76e
  8. 77'Remplacement - Brenden Aaronson (remplace Álex Zendejas)États-Unis, 77e
  9. 77'Remplacement - Joe Scally (remplace Alex Freeman)États-Unis, 77e
  10. 84'Remplacement - Zeki Çelik (remplace Çağlar Söyüncü)Turquie, 84e
  11. 84'Remplacement - Kenan Yıldız (remplace Can Yilmaz Uzun)Turquie, 84e
  12. 86'Remplacement - Weston McKennie (remplace Malik Tillman)États-Unis, 86e
  13. 88'Remplacement - Orkun Kökçü (remplace Kaan Ayhan)Turquie, 88e
  14. 92'Remplacement - Oğuz Aydın (remplace Mert Müldür)Turquie, 92e
  15. 92'Remplacement - Baris Alper Yilmaz (remplace İrfan Can Kahveci)Turquie, 92e
  16. 98'But - Kaan AyhanTurquie, 98e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Turquie 2 / États-Unis 7
  • Tirs : Turquie 7 / États-Unis 17
  • Possession : Turquie 47% / États-Unis 53%
  • Corners : Turquie 2 / États-Unis 9
  • Fautes : Turquie 13 / États-Unis 12
  • Cartons jaunes : Turquie 0 / États-Unis 1
  • Cartons rouges : Turquie 0 / États-Unis 0
Joueurs clés
  • S. Berhalter (États-Unis) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • B. Yılmaz (Turquie) : note 8.33, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • A. Güler (Turquie) : note 7.36, 1 but(s)
  • A. Trusty (États-Unis) : note 6.91, 1 but(s)
  • U. Çakır (Turquie) : note 6.71, 5 arret(s)
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
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États-Unis
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Paraguay
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Australie
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Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 3 2 0 1 8 4 4 6
Australie 3 1 1 1 2 2 0 4
Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
Turquie 3 1 0 2 3 5 -2 3

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