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Mondial 2026 : le Paraguay bat la Turquie 1-0 malgré le rouge d’Almirón

Le Paraguay a battu la Turquie 1-0, samedi 20 juin au Levi’s Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, grâce à un but très rapide de Matías Galarza et malgré l’exclusion de Miguel Almirón avant la pause. Ce succès offre aux hommes de Gustavo Alfaro leurs premiers points dans le groupe D.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Paraguay bat la Turquie 1-0 malgré le rouge d’Almirón
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Sommaire

Les deux sélections restaient sur une défaite lors de leur premier match. La Turquie avait cédé face à l’Australie 0-2, tandis que le Paraguay avait été battu par les États-Unis 1-4. Ce résultat pèse donc lourd dans la lutte pour rester au contact dans une poule également composée des Américains et des Australiens.

Le match a basculé dès la 2e minute. Matías Galarza a ouvert le score pour le Paraguay sur une passe de Julio Enciso, donnant immédiatement un avantage que l’Albirroja a conservé jusqu’au coup de sifflet final. Le milieu paraguayen a ensuite reçu un carton jaune à la 4e minute, dans un début de rencontre déjà très dense en événements.

Le Paraguay a terminé la rencontre en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Miguel Almirón dans le temps additionnel de la première période, à la 45e plus 3. Réduit à dix, le bloc de Gustavo Alfaro a résisté pendant toute la seconde période à une équipe turque largement installée dans le camp adverse.

La Turquie a terminé avec 80 pour cent de possession, 18 tirs et 6 corners, mais sans parvenir à trouver l’ouverture. Les hommes de Vincenzo Montella ont cadré quatre tentatives, toutes repoussées par Orlando Gill, solide dans le but paraguayen. Le Paraguay, lui, a marqué sur l’un de ses rares temps forts et n’a cadré que deux tirs sur l’ensemble du match.

Galarza frappe vite, le Paraguay s’accroche

Gustavo Alfaro avait aligné son équipe en 4-4-2, avec Orlando Gill dans le but, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso en défense, puis Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez et Matías Galarza au milieu. Devant, Isidro Pitta et Julio Enciso formaient le duo offensif.

Ce choix a rapidement payé. Enciso a servi Galarza sur l’action du but, donnant au Paraguay une marge immédiate. Après l’exclusion d’Almirón, l’Albirroja a davantage défendu son avantage que cherché à l’accroître. Juan Cáceres et Gustavo Gómez ont tenu l’axe, tandis qu’Orlando Gill a préservé le score par ses interventions.

Le Paraguay passe ainsi à trois points après deux matches. Battu lourdement lors de sa première sortie, il se relance grâce à un succès court, obtenu dans des conditions difficiles et avec une longue période à dix contre onze.

La Turquie muette malgré le ballon

Vincenzo Montella avait organisé la Turquie en 4-2-3-1, avec Uğurcan Çakır dans le but, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu en défense. İsmail Yüksek et Hakan Çalhanoğlu occupaient l’entrejeu, derrière Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız et Kerem Aktürkoğlu.

La Turquie a eu le ballon et le volume, mais pas l’efficacité. Hakan Çalhanoğlu a tenté d’organiser le jeu, Arda Güler et Kenan Yıldız ont cherché des espaces entre les lignes, tandis que Kerem Aktürkoğlu a porté la menace dans le dernier tiers. Le total de 18 tirs traduit cette pression, sans conversion au tableau d’affichage.

Avec cette deuxième défaite en deux matches, la Turquie reste sans point et sans but marqué dans ce groupe D. Après le revers contre l’Australie, cette nouvelle défaite complique nettement sa position dans la phase de groupes.

Turquie
Termine Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00 Groupe D
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
  2. 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
  3. 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
  4. 46'Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
  5. 46'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
  6. 60'Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun)Turquie, 60e
  7. 60'Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul)Turquie, 60e
  8. 63'Carton jaune - V. MontellaTurquie, 63e
  9. 67'Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez)Paraguay, 67e
  10. 70'Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali)Turquie, 70e
  11. 71'Carton jaune - E. ElmaliTurquie, 71e
  12. 81'Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana)Paraguay, 81e
  13. 86'Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu)Turquie, 86e
  14. 90+2'Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos)Paraguay, 90+2e
  15. 90+2'Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale)Paraguay, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2
  • Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5
  • Possession : Turquie 80% / Paraguay 20%
  • Corners : Turquie 6 / Paraguay 0
  • Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12
  • Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1
  • Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1
  • Passes : Turquie 490 / Paraguay 129
  • Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57%
  • xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21
Joueurs clés
  • Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)
  • Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9
  • Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9
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Paraguay
A venir Levi's Stadium
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Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 2 2 0 0 6 1 5 6
Australie 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turquie 2 0 0 2 0 3 -3 0

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