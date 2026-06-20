Mondial 2026 : le Paraguay bat la Turquie 1-0 malgré le rouge d’Almirón

Le Paraguay a battu la Turquie 1-0, samedi 20 juin au Levi’s Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, grâce à un but très rapide de Matías Galarza et malgré l’exclusion de Miguel Almirón avant la pause. Ce succès offre aux hommes de Gustavo Alfaro leurs premiers points dans le groupe D.

Publié le 20 juin 2026 à 06:10

Publié le 20 juin 2026 à 06:10

Les deux sélections restaient sur une défaite lors de leur premier match. La Turquie avait cédé face à l’Australie 0-2, tandis que le Paraguay avait été battu par les États-Unis 1-4. Ce résultat pèse donc lourd dans la lutte pour rester au contact dans une poule également composée des Américains et des Australiens.

Le match a basculé dès la 2e minute. Matías Galarza a ouvert le score pour le Paraguay sur une passe de Julio Enciso, donnant immédiatement un avantage que l’Albirroja a conservé jusqu’au coup de sifflet final. Le milieu paraguayen a ensuite reçu un carton jaune à la 4e minute, dans un début de rencontre déjà très dense en événements.

Le Paraguay a terminé la rencontre en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Miguel Almirón dans le temps additionnel de la première période, à la 45e plus 3. Réduit à dix, le bloc de Gustavo Alfaro a résisté pendant toute la seconde période à une équipe turque largement installée dans le camp adverse.

La Turquie a terminé avec 80 pour cent de possession, 18 tirs et 6 corners, mais sans parvenir à trouver l’ouverture. Les hommes de Vincenzo Montella ont cadré quatre tentatives, toutes repoussées par Orlando Gill, solide dans le but paraguayen. Le Paraguay, lui, a marqué sur l’un de ses rares temps forts et n’a cadré que deux tirs sur l’ensemble du match.

Galarza frappe vite, le Paraguay s’accroche

Gustavo Alfaro avait aligné son équipe en 4-4-2, avec Orlando Gill dans le but, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso en défense, puis Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez et Matías Galarza au milieu. Devant, Isidro Pitta et Julio Enciso formaient le duo offensif.

Ce choix a rapidement payé. Enciso a servi Galarza sur l’action du but, donnant au Paraguay une marge immédiate. Après l’exclusion d’Almirón, l’Albirroja a davantage défendu son avantage que cherché à l’accroître. Juan Cáceres et Gustavo Gómez ont tenu l’axe, tandis qu’Orlando Gill a préservé le score par ses interventions.

Le Paraguay passe ainsi à trois points après deux matches. Battu lourdement lors de sa première sortie, il se relance grâce à un succès court, obtenu dans des conditions difficiles et avec une longue période à dix contre onze.

La Turquie muette malgré le ballon

Vincenzo Montella avait organisé la Turquie en 4-2-3-1, avec Uğurcan Çakır dans le but, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı et Ferdi Kadıoğlu en défense. İsmail Yüksek et Hakan Çalhanoğlu occupaient l’entrejeu, derrière Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız et Kerem Aktürkoğlu.

La Turquie a eu le ballon et le volume, mais pas l’efficacité. Hakan Çalhanoğlu a tenté d’organiser le jeu, Arda Güler et Kenan Yıldız ont cherché des espaces entre les lignes, tandis que Kerem Aktürkoğlu a porté la menace dans le dernier tiers. Le total de 18 tirs traduit cette pression, sans conversion au tableau d’affichage.

Avec cette deuxième défaite en deux matches, la Turquie reste sans point et sans but marqué dans ce groupe D. Après le revers contre l’Australie, cette nouvelle défaite complique nettement sa position dans la phase de groupes.

Turquie Termine 0-1 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Fil du match 2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 4' Carton jaune - M. Galarza 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz) 60' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul) 63' Carton jaune - V. Montella 67' ↑↓ Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez) 70' ↑↓ Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali) 71' Carton jaune - E. Elmali 81' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana) 86' ↑↓ Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu) 90+2' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos) 90+2' ↑↓ Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale) Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2

: Turquie 4 / Paraguay 2 Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5

: Turquie 18 / Paraguay 5 Possession : Turquie 80% / Paraguay 20%

: Turquie 80% / Paraguay 20% Corners : Turquie 6 / Paraguay 0

: Turquie 6 / Paraguay 0 Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12

: Turquie 6 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Passes : Turquie 490 / Paraguay 129

: Turquie 490 / Paraguay 129 Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57%

: Turquie 89% / Paraguay 57% xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21 Joueurs clés Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)

(Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9

(Turquie) : note 7.9 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Damian Bobadilla 1-0 10' Carton jaune - Juan Caceres 31' ⚽ But - Folarin Balogun 2-0 45' ↑↓ Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) 45' ↑↓ Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) 50' ⚽ But - Folarin Balogun 3-0 52' VAR VAR - Tim Ream 53' Carton jaune - Miguel Almirón 59' Carton jaune - Tyler Adams 62' ↑↓ Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) 72' ↑↓ Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) 72' ↑↓ Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) 73' ⚽ But - Maurício Magalhães Prado 3-1 79' Carton jaune - Diego Gomez 79' ↑↓ Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) 79' ↑↓ Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) 80' ↑↓ Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) 82' ↑↓ Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) 88' Carton jaune - Alex Arce 93' Carton jaune - Junior Alonso 98' ⚽ But - Giovanni Reyna 4-1 Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 2-0 2-0 Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 27' ⚽ But - N. Irankunda 1-0 46' ↑↓ Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) 61' ↑↓ Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) 62' ↑↓ Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) 74' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) 74' ↑↓ Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) 75' ⚽ But - C. Metcalfe 2-0 81' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) 81' ↑↓ Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) 84' ↑↓ Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) 84' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 85' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) 86' Carton jaune - Y. Akgun Compositions Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 8 Connor Metcalfe Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 17 Nestory Irankunda Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

7 Mathew Leckie

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

20 Cristian Volpato

23 Nishan Velupillay

26 Tete Yengi Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 2 Zeki Çelik Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 8 Arda Güler Milieu 6 Orkun Kökçü Milieu 21 Barış Alper Yılmaz Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 1 Mert Günok

12 Altay Bayındır

4 Çağlar Söyüncü

13 Eren Elmalı

15 Ozan Kabak

18 Mert Müldür

25 Samet Akaydın

22 Kaan Ayhan

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

19 Yunus Akgün

24 Oğuz Aydın

26 Can Uzun

9 Deniz Gül

11 Kenan Yıldız Les chiffres du match Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Tirs : Australie 9 / Turquie 25

: Australie 9 / Turquie 25 Possession : Australie 31% / Turquie 69%

: Australie 31% / Turquie 69% Corners : Australie 4 / Turquie 6

: Australie 4 / Turquie 6 Fautes : Australie 8 / Turquie 3

: Australie 8 / Turquie 3 Passes : Australie 250 / Turquie 581

: Australie 250 / Turquie 581 Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%

: Australie 77% / Turquie 90% xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14 Joueurs clés Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)

(Australie) : note 7.9, 6 arret(s) Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)

(Australie) : note 7.9, 1 but(s) Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)

(Australie) : note 7.5, 1 but(s) Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5

(Turquie) : note 7.5 Harry Souttar (Australie) : note 7.3

(Australie) : note 7.3 Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)

(Turquie) : note 6.3, 2 arret(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie Termine 2-0 BC Place Turquie Turquie Resume final Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 2-0 2-0 Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' ⚽ But - C. Burgess 1-0 16' Carton jaune - J. Bos 32' Carton jaune - A. Circati 43' ⚽ But - A. Freeman 2-0 46' ↑↓ Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria) 46' ↑↓ Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe) 46' ↑↓ Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda) 56' Carton jaune - A. Robinson 61' ↑↓ Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato) 74' ↑↓ Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter) 78' ↑↓ Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) 80' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally) 80' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty) 88' Carton jaune - H. Souttar 89' Carton jaune - F. Balogun 89' Carton jaune - J. Italiano 90+3' Carton jaune - C. Richards 90+6' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) 90+6' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) Compositions États-Unis Système 3-5-2 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 5 Antonee Robinson Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant 9 Ricardo Pepi Attaquant Remplaçants 14 1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

14 Sebastian Berhalter

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

19 Haji Wright Australie Système 5-4-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 4 Jacob Italiano Défenseur 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 21 Cameron Burgess Défenseur 5 Jordan Bos Défenseur 7 Mathew Leckie Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 24 Paul Okon-Engstler Milieu 23 Nishan Velupillay Milieu 9 Mohamed Touré Attaquant Remplaçants 15 6 Jason Geria

8 Connor Metcalfe

17 Nestory Irankunda

20 Cristian Volpato

1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

16 Aziz Behich

25 Lucas Herrington

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

22 Jackson Irvine

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

26 Tete Yengi Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2

: États-Unis 2 / Australie 2 Tirs : États-Unis 10 / Australie 5

: États-Unis 10 / Australie 5 Possession : États-Unis 62% / Australie 38%

: États-Unis 62% / Australie 38% Corners : États-Unis 7 / Australie 4

: États-Unis 7 / Australie 4 Fautes : États-Unis 12 / Australie 16

: États-Unis 12 / Australie 16 Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4

: États-Unis 3 / Australie 4 Passes : États-Unis 516 / Australie 301

: États-Unis 516 / Australie 301 Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%

: États-Unis 86% / Australie 73% xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44 Joueurs clés Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s)

(États-Unis) : note 8.2, 1 but(s) Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s)

(États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s) Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 Tim Ream (États-Unis) : note 6.9

(États-Unis) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies) Groupe D États-Unis Termine 2-0 Lumen Field Australie Australie Avant-matchCompositions Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 0-1 0-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - M. Galarza 0-1 4' Carton jaune - M. Galarza 45+3' Carton rouge - M. Almiron 0-1 46' ↑↓ Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla) 46' ↑↓ Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz) 60' ↑↓ Remplacement - I. Yuksek (remplace C. Uzun) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Akgun (remplace D. Gul) 63' Carton jaune - V. Montella 67' ↑↓ Remplacement - D. Gomez (remplace G. Velazquez) 70' ↑↓ Remplacement - F. Kadioglu (remplace E. Elmali) 71' Carton jaune - E. Elmali 81' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace A. Maidana) 86' ↑↓ Remplacement - A. Bardakci (remplace O. Kokcu) 90+2' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Avalos) 90+2' ↑↓ Remplacement - M. Galarza (remplace J. Canale) Compositions Turquie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vincenzo Montella Titulaires 11 23 Uğurcan Çakır Gardien 18 Mert Müldür Défenseur 3 Merih Demiral Défenseur 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur 16 İsmail Yüksek Milieu 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu 19 Yunus Akgün Milieu 8 Arda Güler Milieu 11 Kenan Yıldız Milieu 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant Remplaçants 15 12 Altay Bayındır

1 Mert Günok

13 Eren Elmalı

22 Kaan Ayhan

15 Ozan Kabak

25 Samet Akaydın

2 Zeki Çelik

4 Çağlar Söyüncü

21 Barış Alper Yılmaz

26 Can Uzun

6 Orkun Kökçü

24 Oğuz Aydın

5 Salih Özcan

17 İrfan Can Kahveci

9 Deniz Gül Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 10 Miguel Almirón Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 8 Diego Gómez Milieu 23 Matías Galarza Milieu 25 Isidro Pitta Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

2 Gustavo Velázquez

5 Fabián Balbuena

13 José Canale

26 Alexandro Maidana

11 Mauricio

16 Damián Bobadilla

20 Braian Ojeda

24 Gustavo Caballero

17 Alejandro Romero

7 Ramón Sosa

9 Antonio Sanabria

18 Alex Arce

21 Gabriel Ávalos Les chiffres du match Tirs cadres : Turquie 4 / Paraguay 2

: Turquie 4 / Paraguay 2 Tirs : Turquie 18 / Paraguay 5

: Turquie 18 / Paraguay 5 Possession : Turquie 80% / Paraguay 20%

: Turquie 80% / Paraguay 20% Corners : Turquie 6 / Paraguay 0

: Turquie 6 / Paraguay 0 Fautes : Turquie 6 / Paraguay 12

: Turquie 6 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1

: Turquie 0 / Paraguay 1 Passes : Turquie 490 / Paraguay 129

: Turquie 490 / Paraguay 129 Precision des passes : Turquie 89% / Paraguay 57%

: Turquie 89% / Paraguay 57% xG : Turquie 0.87 / Paraguay 0.21 Joueurs clés Matías Galarza (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Paraguay) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s)

(Paraguay) : note 6.9, 4 arret(s) Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7.9

(Turquie) : note 7.9 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9

(Paraguay) : note 7.9 Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)

(Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s) Hakan Çalhanoğlu (Turquie) : note 7.3

(Turquie) : note 7.3 Kenan Yıldız (Turquie) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie Termine 0-1 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie