AS Monaco: Paul Pogba vers une résiliation de contrat

L’aventure de Paul Pogba à l’AS Monaco pourrait déjà toucher à sa fin. Arrivé libre l’été dernier, le milieu de terrain français serait poussé vers la sortie par le club de la Principauté, qui chercherait à trouver un accord financier avec le joueur.

Paul Pogba pourrait déjà quitter l’AS Monaco. Selon Yahoo Sports, le club de la Principauté envisagerait de mettre un terme au contrat du milieu de terrain français, arrivé libre l’été dernier. Les dirigeants monégasques auraient informé l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus de leur volonté de se séparer de lui. Monaco chercherait désormais à trouver un accord financier avec le champion du monde 2018, notamment concernant le règlement de salaires qui lui seraient encore dus.

Arrivé sur le Rocher après avoir purgé sa suspension pour dopage, Pogba espérait relancer sa carrière et retrouver progressivement son meilleur niveau. Mais son retour à la compétition ne s’est pas déroulé comme prévu. Le milieu de terrain de 33 ans a été régulièrement freiné par des problèmes physiques au cours de sa première saison avec Monaco. Depuis son retour dans le football professionnel, il n’a disputé que six rencontres, pour un total de 105 minutes de jeu.

Cette situation pourrait donc conduire à une séparation prématurée entre Pogba et l’AS Monaco. Le club de Ligue 1 souhaiterait désormais trouver rapidement un terrain d’entente avec le joueur afin de mettre un terme à leur collaboration.