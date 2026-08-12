Yan Diomandé explique pourquoi il a choisi le Real Madrid

Nouvelle recrue du Real Madrid, Yan Diomandé a expliqué les raisons de son choix de rejoindre la Maison Blanche. À 19 ans, l’international ivoirien assure n’avoir pas hésité lorsque le club madrilène s’est présenté à lui, réalisant ainsi « un rêve » d’enfant.

Yan Diomandé, nouvelle recrue du Real Madrid, a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club espagnol plutôt qu’une autre écurie européenne. L’international ivoirien de 19 ans a récemment quitté le RB Leipzig pour s’engager avec les Merengues. Il a signé un contrat de sept ans, qui le lie au club madrilène jusqu’en 2033.

Interrogé par Real Madrid TV sur les motivations de son choix, le jeune ailier a livré une réponse sans détour. Pour lui, rejoindre le Real Madrid représentait une opportunité impossible à refuser. « Parce que c’est le meilleur club du monde », a répondu Diomandé lorsqu’il a été invité à expliquer sa décision.

Le jeune Ivoirien a également évoqué la dimension particulière d’une proposition venue du Real Madrid. « Quand Madrid vous appelle, on ne peut pas dire non. C’est aussi simple que ça. Je suis fier et heureux, car c’était mon rêve », a-t-il ajouté. À seulement 19 ans, Diomandé s’apprête ainsi à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière sous les ordres de José Mourinho. Le Real Madrid compte désormais sur son potentiel pour s’inscrire dans la durée au sein de l’effectif madrilène.