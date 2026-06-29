Mondial 2026 : le Paraguay mène face à l’Allemagne à la pause (1-0)

Le Paraguay mène 1-0 contre l’Allemagne à la mi-temps des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, disputée au Boston Stadium ce 29 juin. Julio Enciso a inscrit l’unique but de la première période à la 42e minute, profitant d’une passe décisive de Matías Galarza. Cette ouverture du score place le Paraguay en position favorable dans ce duel entre sélections internationales de premier plan.

Publié le 29 juin 2026 à 22:22

Publié le 29 juin 2026 à 22:22

Cette rencontre oppose deux formations aux stratégies différenciées. L’Allemagne, menée par Julian Nagelsmann, déploie un 4-2-3-1 largement orienté vers la possession, tandis que le Paraguay, dirigé par Gustavo Alfaro, privilégie un schéma plus solide en 4-1-4-1, misant sur la discipline défensive et la rapidité en contre.

Durant cette première période, l’Allemagne a dominé territorialement avec 78% de possession de balle et un total de 322 passes, dont 90% ont été précises. Cependant, cette maîtrise du ballon ne s’est pas traduite par des occasions dangereuses, puisque les Allemands n’ont cadré aucun tir malgré quatre tentatives, principalement de loin. De son côté, le Paraguay, plus discret dans la possession (22%), a été percutant et efficace, cadrant deux tirs sur trois tentatives et convertissant l’une d’elles en but.

Le but décisif est intervenu à la 42e minute, quand Julio Enciso, positionné en attaque, a exploité une passe clé de Matías Galarza pour tromper le gardien Manuel Neuer. Cette réalisation fait de Enciso le joueur le plus en vue côté paraguayen, avec une note de 7.6 à la mi-temps. Galarza se distingue également par sa capacité à organiser le jeu en milieu de terrain.

La sélection allemande aligne une défense composée de Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich et Nathaniel Brown, ce dernier étant absent lors de cette rencontre pour cause de blessure. Le milieu de terrain combine les efforts de Félix Nmecha, Aleksandar Pavlović et Leroy Sané. En attaque, Florian Wirtz, Deniz Undav et Kai Havertz tentent de contourner la solide organisation paraguayenne, sans succès jusqu’ici.

Allemagne – domination territoriale sans concrétisation offensive

Julian Nagelsmann a misé sur un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer en dernier rempart. La défense à quatre est renforcée par Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger dans l’axe. Le double pivot en milieu associe Félix Nmecha et Aleksandar Pavlović pour contenir le jeu adverse et initier les attaques. Sur les ailes, Leroy Sané et Deniz Undav apportent la créativité, tandis que Kai Havertz porte la responsabilité offensive en pointe. Malgré la possession importante et une précision de passe de 90%, l’Allemagne peine à trouver l’ouverture contre un Paraguay regroupé et discipliné.

Paraguay – réalisme et solidité défensive récompensés

Gustavo Alfaro a choisi un système en 4-1-4-1 avec Orlando Gill dans les buts et une défense bien alignée intégrant Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale et Junior Alonso. Andrés Cubas protège la défense au milieu, tandis que Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Matías Galarza et Julio Enciso alimentent offensivement Gabriel Ávalos en pointe. Ce schéma a permis au Paraguay de rester compact tout en se montrant dangereux sur ses rares incursions. L’efficacité est récompensée par un but à la 42e minute, face à une Allemagne qui dispose des ballons mais manque d’inspiration offensive.

Allemagne 2e periode 56' 1-1 Boston Stadium Paraguay Paraguay Fil du match 42' ⚽ But - J. Enciso (passe M. Galarza) 46' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 54' ⚽ But - K. Havertz (passe F. Wirtz) 56' ↑↓ Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero) Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 0 / Paraguay 2

: Allemagne 0 / Paraguay 2 Tirs : Allemagne 4 / Paraguay 3

: Allemagne 4 / Paraguay 3 Possession : Allemagne 79% / Paraguay 21%

: Allemagne 79% / Paraguay 21% Corners : Allemagne 5 / Paraguay 2

: Allemagne 5 / Paraguay 2 Fautes : Allemagne 9 / Paraguay 2

: Allemagne 9 / Paraguay 2 Passes : Allemagne 331 / Paraguay 89

: Allemagne 331 / Paraguay 89 Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 61%

: Allemagne 90% / Paraguay 61% xG : Allemagne 0.11 / Paraguay 0.25