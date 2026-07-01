Mondial 2026 : L’Angleterre et la RD Congo s’affrontent en seizièmes au Mercedes-Benz Stadium

Le 1er juillet 2026, à 17h00 GMT (18h00 heure locale), l’Angleterre affrontera la République Démocratique du Congo (RD Congo) en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Cette rencontre à élimination directe offre un duel entre une équipe anglaise favorite et une RD Congo surprise qui vise une qualification historique en huitièmes.

· Mis à jour le 1 juil. 2026

Publié le 1 juil. 2026 à 16:04

Publié le 1 juil. 2026 à 16:04 · Mis à jour le 1 juil. 2026

Après la phase de groupes, l’Angleterre s’est imposée comme leader du groupe L avec deux victoires et un nul, dont une victoire 2-0 contre le Panama. Les Léopards de la RD Congo, dirigés par Sébastien Desabre, ont dépassé les attentes et validé leur billet pour les seizièmes au terme d’un succès 3-1 face à l’Ouzbékistan, leur première qualification pour ce stade de la compétition.

Pour Thomas Tuchel, sélectionneur anglais, cette rencontre marque l’occasion de confirmer la solide dynamique affichée par son équipe, notamment grâce à l’efficacité offensive de Harry Kane, auteur de trois buts en phase de groupes, et Jude Bellingham, impliqué dans deux buts et une passe décisive. L’Angleterre évoluera dans un schéma tactique en 4-2-3-1.

Côté RD Congo, Sébastien Desabre a opté pour le même système de 4-2-3-1, misant sur une défense robuste et des contre-attaques rapides. Les chances offensives reposeront en partie sur Yoane Wissa, double buteur lors du dernier match de groupe, et Fiston Mayele, également buteur contre l’Ouzbékistan. L’enjeu est clair – une victoire permettra de poursuivre une aventure qui surprend déjà le monde du football.

Zoom sur Angleterre

L’équipe d’Angleterre débarque à Atlanta avec un onze de départ solidement structuré en 4-2-3-1 sous la direction de Thomas Tuchel. Dans les buts, Jordan Pickford apporte son expérience. La défense se compose de Djed Spence à droite, Ezri Konsa et Marc Guéhi en charnière centrale, et Nico O’Reilly à gauche. Le double pivot au milieu associe Elliot Anderson à Declan Rice, garantissant équilibre et récupération.

En attaque, Noni Madueke occupe un poste offensif au côté des milieux offensifs Jude Bellingham et Marcus Rashford, tous chargés de créer et électriser le jeu. Harry Kane occupe la pointe de l’attaque, épaulé par ses partenaires pour trouver les espaces et faire la différence. Malgré les absences de Reece James et Jarell Quansah, blessés, le banc anglais reste fourni en ressources avec des joueurs comme Jordan Henderson, Bukayo Saka et Ollie Watkins.

Zoom sur RD Congo

La RD Congo évoluera également en 4-2-3-1 avec Sébastien Desabre. Lionel Mpasi Nzau gardera les cages. La ligne défensive est composée à droite d’Aaron Wan-Bissaka, suivie d’Axel Tuanzebe et Chancel Mbemba en défense centrale, avec Arthur Masuaku à gauche. Au milieu, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki forment une double sentinelle majeure pour bloquer les initiatives adverses.

Le secteur offensif s’appuiera sur les appuis de Nathanaël Mbuku, Ngal’ayel Mukau et Yoane Wissa, ce dernier étant une clé des attaques rapides. Brian Cipenga occupe la pointe de l’attaque, avec l’appui de Fiston Mayele qui a très bien performé en phase de groupes. Un banc solide permet à Desabre d’envisager plusieurs options tactiques pour contrer la formation anglaise et répondre à l’intensité du match.

Angleterre A venir 17:00 Atlanta Stadium RD Congo

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