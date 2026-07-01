Mondial 2026 : Belgique aligne un 4-2-3-1 avec De Bruyne, Sénégal en 4-3-3 autour de Mané à Seattle

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Belgique et le Sénégal aura lieu le 1er juillet 2026 à 21h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle. Ce duel éliminatoire opposera deux équipes ambitieuses dotées de styles bien marqués, au terme de leurs phases de groupes respectives.

Publié le 1 juil. 2026 à 20:37

Publié le 1 juil. 2026 à 20:37

Le sélectionneur belge Rudi Garcia a opté pour un dispositif en 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts. En défense, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper composent la ligne arrière. Au milieu, Youri Tielemans et Hans Vanaken animent le double pivot derrière une ligne offensive comprenant Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, soutien direct de l’attaquant Charles De Ketelaere.

Du côté du Sénégal, Bouna Thiaw Pape aligne un 4-3-3 classique avec Mory Diaw gardien en raison de l’absence forcée d’Édouard Mendy blessé. La défense s’appuie sur Krépin Diatta, Pathé Ismaël Ciss, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Le milieu à trois est formé d’Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Le trio offensif est composé d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, figure emblématique de la sélection.

Ce match à élimination directe installera l’une des deux équipes en quarts de finale, une échéance majeure dans la quête mondiale.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique s’appuie sur un 4-2-3-1 combinant expérience et jeunesse. Thibaut Courtois, l’un des meilleurs gardiens du monde, sécurise la cage. La défense associe Castagne, Mechele, Theate et De Cuyper dans un rôle équilibré entre solidité et projection offensive. Le double pivot Tielemans-Vanaken assure le contrôle du milieu, avec un profil à la fois créatif et protecteur.

En attaque, le sélectionneur Rudi Garcia mise sur un trio performant formé par Trossard à droite, De Bruyne en meneur axial et Doku à gauche, apportant vitesse et qualité technique. L’avant-centre Charles De Ketelaere, bien servi dans ce schéma, aura la responsabilité de conclure les offensives. Romelu Lukaku, titulaire sur le banc, pourrait intégrer la partie si nécessaire.

Cette organisation offensive permet à la Belgique de combiner possession et verticalité, avec un De Bruyne en maître à jouer attendu à son meilleur niveau.

Lecture du onze de Sénégal

Le Sénégal reconduit un 4-3-3 classique sous la direction de Bouna Thiaw Pape. L’absence d’Édouard Mendy propulse Mory Diaw dans les cages, le plaçant sous pression face à un adversaire technique. La ligne défensive associe le latéral Krépin Diatta et Ismail Jakobs sur les ailes, tandis que Moussa Niakhaté et Pathé Ismaël Ciss occupent le cœur de la défense.

Au milieu, Idrissa Gana Gueye mène le jeu, flanqué de Pape Gueye et Habib Diarra. Ce trio est chargé de récupérer les ballons et de lancer les offensives. Le trident offensif animé par Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye mise sur la vitesse et l’agressivité pour déstabiliser la défense belge.

Ce dispositif favorise les transitions rapides et l’appui sur les ailes, avec Mané en point d’appui et solution offensive majeure, dans l’espoir de créer des espaces et marquer.

Les onze de départ

Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 21 Timothy Castagne Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 3 Arthur Theate Défenseur 5 Maxim De Cuyper Défenseur 8 Youri Tielemans Milieu 20 Hans Vanaken Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 13 Mike Penders

12 Senne Lammens

15 Thomas Meunier

16 Koni De Winter

18 Joaquin Seys

25 Nathan Ngoy

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

22 Alexis Saelemaekers

23 Nicolas Raskin

24 Amadou Onana

14 Dodi Lukebakio

9 Romelu Lukaku

26 Matías Fernández-Pardo Sénégal Système 4-3-3 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 23 Mory Diaw Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 6 Pathé Ismaël Ciss Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 14 Ismail Jakobs Défenseur 21 Habib Diarra Milieu 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 13 Iliman Ndiaye Attaquant 18 Ismaïla Sarr Attaquant 10 Sadio Mané Attaquant Remplaçants 14 1 Yehvann Diouf

3 Kalidou Koulibaly

4 Abdoulaye Seck

24 Antoine Mendy

25 El Hadji Malick Diouf

2 Mamadou Sarr

17 Pape Matar Sarr

8 Lamine Camara

22 Bara Sapoko Ndiaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

11 Nicolas Jackson

12 Cherif Ndiaye

20 Ibrahim Mbaye

Belgique 1re periode 15' 0-0 Seattle Stadium Sénégal Sénégal Fil du match 15' LIVE Match en cours, Belgique 0-0 Sénégal. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0