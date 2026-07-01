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Mondial 2026 : Belgique aligne un 4-2-3-1 avec De Bruyne, Sénégal en 4-3-3 autour de Mané à Seattle

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Belgique et le Sénégal aura lieu le 1er juillet 2026 à 21h00 GMT+1 au Lumen Field de Seattle. Ce duel éliminatoire opposera deux équipes ambitieuses dotées de styles bien marqués, au terme de leurs phases de groupes respectives.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : Belgique aligne un 4-2-3-1 avec De Bruyne, Sénégal en 4-3-3 autour de Mané à Seattle
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Sommaire

Le sélectionneur belge Rudi Garcia a opté pour un dispositif en 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts. En défense, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper composent la ligne arrière. Au milieu, Youri Tielemans et Hans Vanaken animent le double pivot derrière une ligne offensive comprenant Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, soutien direct de l’attaquant Charles De Ketelaere.

Du côté du Sénégal, Bouna Thiaw Pape aligne un 4-3-3 classique avec Mory Diaw gardien en raison de l’absence forcée d’Édouard Mendy blessé. La défense s’appuie sur Krépin Diatta, Pathé Ismaël Ciss, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Le milieu à trois est formé d’Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Le trio offensif est composé d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, figure emblématique de la sélection.

Ce match à élimination directe installera l’une des deux équipes en quarts de finale, une échéance majeure dans la quête mondiale.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique s’appuie sur un 4-2-3-1 combinant expérience et jeunesse. Thibaut Courtois, l’un des meilleurs gardiens du monde, sécurise la cage. La défense associe Castagne, Mechele, Theate et De Cuyper dans un rôle équilibré entre solidité et projection offensive. Le double pivot Tielemans-Vanaken assure le contrôle du milieu, avec un profil à la fois créatif et protecteur.

En attaque, le sélectionneur Rudi Garcia mise sur un trio performant formé par Trossard à droite, De Bruyne en meneur axial et Doku à gauche, apportant vitesse et qualité technique. L’avant-centre Charles De Ketelaere, bien servi dans ce schéma, aura la responsabilité de conclure les offensives. Romelu Lukaku, titulaire sur le banc, pourrait intégrer la partie si nécessaire.

Cette organisation offensive permet à la Belgique de combiner possession et verticalité, avec un De Bruyne en maître à jouer attendu à son meilleur niveau.

Lecture du onze de Sénégal

Le Sénégal reconduit un 4-3-3 classique sous la direction de Bouna Thiaw Pape. L’absence d’Édouard Mendy propulse Mory Diaw dans les cages, le plaçant sous pression face à un adversaire technique. La ligne défensive associe le latéral Krépin Diatta et Ismail Jakobs sur les ailes, tandis que Moussa Niakhaté et Pathé Ismaël Ciss occupent le cœur de la défense.

Au milieu, Idrissa Gana Gueye mène le jeu, flanqué de Pape Gueye et Habib Diarra. Ce trio est chargé de récupérer les ballons et de lancer les offensives. Le trident offensif animé par Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye mise sur la vitesse et l’agressivité pour déstabiliser la défense belge.

Ce dispositif favorise les transitions rapides et l’appui sur les ailes, avec Mané en point d’appui et solution offensive majeure, dans l’espoir de créer des espaces et marquer.

Les onze de départ

Belgique
Système4-2-3-1SélectionneurRudi Garcia
Titulaires11
  1. 1 Thibaut Courtois Gardien
  2. 21 Timothy Castagne Défenseur
  3. 4 Brandon Mechele Défenseur
  4. 3 Arthur Theate Défenseur
  5. 5 Maxim De Cuyper Défenseur
  6. 8 Youri Tielemans Milieu
  7. 20 Hans Vanaken Milieu
  8. 10 Leandro Trossard Milieu
  9. 7 Kevin De Bruyne Milieu
  10. 11 Jérémy Doku Milieu
  11. 17 Charles De Ketelaere Attaquant
Remplaçants14
  • 13 Mike Penders
  • 12 Senne Lammens
  • 15 Thomas Meunier
  • 16 Koni De Winter
  • 18 Joaquin Seys
  • 25 Nathan Ngoy
  • 6 Axel Witsel
  • 19 Diego Moreira
  • 22 Alexis Saelemaekers
  • 23 Nicolas Raskin
  • 24 Amadou Onana
  • 14 Dodi Lukebakio
  • 9 Romelu Lukaku
  • 26 Matías Fernández-Pardo
Sénégal
Système4-3-3SélectionneurBouna Thiaw Pape
Titulaires11
  1. 23 Mory Diaw Gardien
  2. 15 Krépin Diatta Défenseur
  3. 6 Pathé Ismaël Ciss Défenseur
  4. 19 Moussa Niakhaté Défenseur
  5. 14 Ismail Jakobs Défenseur
  6. 21 Habib Diarra Milieu
  7. 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
  8. 26 Pape Gueye Milieu
  9. 13 Iliman Ndiaye Attaquant
  10. 18 Ismaïla Sarr Attaquant
  11. 10 Sadio Mané Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Yehvann Diouf
  • 3 Kalidou Koulibaly
  • 4 Abdoulaye Seck
  • 24 Antoine Mendy
  • 25 El Hadji Malick Diouf
  • 2 Mamadou Sarr
  • 17 Pape Matar Sarr
  • 8 Lamine Camara
  • 22 Bara Sapoko Ndiaye
  • 7 Assane Diao
  • 9 Ahmadou Bamba Dieng
  • 11 Nicolas Jackson
  • 12 Cherif Ndiaye
  • 20 Ibrahim Mbaye
Belgique
1re periode 15' Seattle Stadium
Sénégal
01/07/2026 21:00 16es de finale
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