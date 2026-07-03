Mondial 2026 : l’Argentine championne en titre affronte le Cap-Vert en huitièmes de finale

L’Argentine, tenante du titre mondial, défie le Cap-Vert au Miami Stadium le 3 juillet 2026 à 23h00 GMT+1 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel met face à face une sélection argentine expérimentée, animée par la quête de conserver son trophée, et l’équipe du Cap-Vert, qui fait sa première apparition dans la compétition et vise à poursuivre son parcours exceptionnel.

Publié le 3 juil. 2026 à 22:01

Publié le 3 juil. 2026 à 22:01

Pour l’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, ce match constitue un test majeur dans la défense de son titre obtenu en 2022. Le Cap-Vert, entraîné par Pedro Leitão Brito, dit Bubista, a créé la surprise en se qualifiant pour la première fois et affiche l’ambition d’atteindre les quarts de finale, ce qui représenterait un exploit pour cette nation insulaire.

Le contexte sportif est marqué par des profils contrastés. L’Argentine s’appuie sur la star Lionel Messi et une force offensive dynamique. L’équipe privilégie un style de jeu orienté vers l’attaque et le pressing haut. Le Cap-Vert mise sur une organisation défensive rigoureuse et des transitions rapides pour exploiter les opportunités en contre-attaque.

Le match se déroule dans un stade de Miami, connu pour son ambiance et ses conditions climatiques favorables aux équipes préparées physiquement. L’entrée en lice des deux équipes en phase à élimination directe souligne l’importance cruciale de cette rencontre qui décidera de la qualification pour la suite du tournoi.

Zoom sur Argentine

L’Argentine, sous la direction tactique de Lionel Scaloni, aligne traditionnellement une formation offensive capable de s’adapter en cours de match. Lionel Messi reste le chef d’orchestre incontesté de l’équipe, soutenu par plusieurs joueurs cadres issus de championnats européens. Le groupe argentin a été modifié par l’absence de Leonardo Balerdi, forfait pour blessure, remplacé par Marcos Senesi en défense.

Le dispositif privilégie un équilibre entre possession et intensité, avec une défense solide tout en permettant des incursions rapides vers l’avant. La cohésion collective et l’expérience acquise lors du précédent Mondial constituent des atouts majeurs dans une rencontre où la pression est forte.

Zoom sur Cap-Vert

Le Cap-Vert, emmené par le sélectionneur Bubista, adopte un système tactique axé sur la discipline défensive et l’efficacité en contre-attaque. Parmi les joueurs clés, le défenseur Roberto Lopes et le milieu Yannick Semedo incarnent l’expérience et la solidité de l’équipe sur le terrain.

En participant à sa première Coupe du Monde, le Cap-Vert affiche une organisation qui privilégie la résilience. Le collectif repose sur une défense bien coordonnée, visant à contenir les offensives adverses tout en exploitant les espaces laissés par une équipe argentine plus entreprenante.

Argentine A venir 23:00 Miami Stadium Cap-Vert Cap-Vert

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