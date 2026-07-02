Mondial 2026 : les États-Unis dominent la Bosnie-Herzégovine 2-0 et se qualifient pour les huitièmes

Les États-Unis se sont imposés 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine ce jeudi 2 juillet 2026 au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette victoire permet aux Américains de valider leur billet pour les huitièmes de finale du tournoi, grâce notamment à des buts de Folarin Balogun et Malik Tillman.

Publié le 2 juil. 2026 à 03:09

Publié le 2 juil. 2026 à 03:09

Face à une formation bosnienne alignant un dispositif défensif en 5-3-2 sous la direction de Sergej Barbarez, les États-Unis, emmenés par le coach argentin Mauricio Pochettino, ont déployé un 4-3-3 équilibré, combinant solidité défensive et opportunisme offensif. Leur prestation à domicile a su répondre aux attentes dans un match à élimination directe où la rigueur et la gestion du rythme ont primé.

Le premier but est intervenu juste avant la pause, sur une réalisation de Folarin Balogun à la 45e minute, qui a permis aux Américains de prendre l’avantage et de construire leur succès. La rencontre a été marquée par des modifications tactiques dès la reprise, avec plusieurs changements opérés par la Bosnie-Herzégovine dès la 51e minute pour inverser la tendance. Toutefois, une réduction numérique des États-Unis après le carton rouge reçu par Balogun à la 64e minute n’a pas empêché la formation hôte de conserver son avantage.

La Bosnie-Herzégovine, qui a concédé son deuxième but à la 82e minute par Malik Tillman, n’a pas réussi à combler son retard. Malgré plus d’occasions cadrées (3 tirs) que les Américains (2 tirs cadrés), la sélection européenne a souffert face à une défense solide et organisée, menée par Tim Ream et Chris Richards. Les changements offensifs côté bosnien, notamment l’entrée d’Edin Džeko, n’ont pas suffi à remettre en question le résultat.

Cette victoire des États-Unis confirme leur capacité à gérer la pression d’un match à élimination directe tout en s’appuyant sur une architecture tactique cohérente. Les joueurs clés tels que Christian Pulišić, Sergiño Dest, Weston McKennie et Malik Tillman ont parfaitement intégré les consignes de jeu, mêlant transition rapide et maîtrise technique.

Une équipe américaine organisée autour d’un 4-3-3 avec des leaders solides

Les États-Unis ont construit leur succès autour d’une organisation en 4-3-3, favorisant la montée des latéraux et la mobilité des milieux. La défense, composée d’Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson, a assuré une bonne couverture devant le gardien Matthew Freese, auteur de trois arrêts notables.

Au milieu, Tyler Adams et Weston McKennie ont contrôlé le tempo, avec Malik Tillman apportant l’apport offensif nécessaire. Le secteur offensif alignait Sergiño Dest, Folarin Balogun et Christian Pulišić, tous titulaires habituels, apportant vitesse et créativité.

Malgré l’expulsion de Balogun, les États-Unis ont su maintenir leur solidité collective jusqu’à la fin de la rencontre, illustrant un collectif bien encadré par Mauricio Pochettino.

La Bosnie-Herzégovine en 5-3-2 face à un adversaire ambitieux

La sélection bosnienne, dirigée par Sergej Barbarez, a opté pour une formation défensive en 5-3-2 afin de contrer la puissance offensive des locaux. Nikola Vasilj, dans les buts, a été sollicité mais n’a pas pu éviter la défaite.

La ligne défensive, avec Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić et Sead Kolašinac, a tenté de gérer la largeur adverse et d’assurer la couverture. Le trio de milieux, Armin Gigović, Ivan Šunjić et Kerim Alajbegović, a eu du mal à empêcher l’organisation américaine au milieu du terrain.

En attaque, Edin Džeko et Ermedin Demirović n’ont pas trouvé d’espace suffisant pour inquiéter la défense adverse. Les multiples changements dès la 51e minute reflètent la volonté de Sergej Barbarez de dynamiser son équipe, mais le manque d’efficacité et la supériorité tactique américaine ont protégé l’avancée des Américains dans la compétition.

États-Unis Termine 2-0 San Francisco Bay Area Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Fil du match 45' ⚽ But - F. Balogun 51' ↑↓ Remplacement - A. Gigovic (remplace E. Bajraktarevic) 51' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic) 51' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic) 64' Carton rouge - F. Balogun 1-0 75' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace H. Tabakovic) 75' ↑↓ Remplacement - N. Katic (remplace A. Memic) 80' Carton jaune - S. Barbarez 80' Carton jaune - S. Radeljic 82' ⚽ But - M. Tillman 87' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace S. Berhalter) 88' ↑↓ Remplacement - C. Pulisic (remplace R. Pepi) 90+5' ↑↓ Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna) Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: États-Unis 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : États-Unis 7 / Bosnie-Herzégovine 6

: États-Unis 7 / Bosnie-Herzégovine 6 Possession : États-Unis 50% / Bosnie-Herzégovine 50%

: États-Unis 50% / Bosnie-Herzégovine 50% Corners : États-Unis 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: États-Unis 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Fautes : États-Unis 5 / Bosnie-Herzégovine 11

: États-Unis 5 / Bosnie-Herzégovine 11 Cartons jaunes : États-Unis 0 / Bosnie-Herzégovine 1

: États-Unis 0 / Bosnie-Herzégovine 1 Cartons rouges : États-Unis 1 / Bosnie-Herzégovine 0

: États-Unis 1 / Bosnie-Herzégovine 0 Passes : États-Unis 374 / Bosnie-Herzégovine 388

: États-Unis 374 / Bosnie-Herzégovine 388 Precision des passes : États-Unis 84% / Bosnie-Herzégovine 81%

: États-Unis 84% / Bosnie-Herzégovine 81% xG : États-Unis 0.88 / Bosnie-Herzégovine 0.17 Joueurs clés Folarin Balogun (États-Unis) : note 6.3, 1 but(s), 1 carton(s) rouge(s)

(États-Unis) : note 6.3, 1 but(s), 1 carton(s) rouge(s) Malik Tillman (États-Unis) : note 7.6, 1 but(s)

(États-Unis) : note 7.6, 1 but(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 3 arret(s)

(États-Unis) : note 6.6, 3 arret(s) Alexander Freeman (États-Unis) : note 7.5

(États-Unis) : note 7.5 Tim Ream (États-Unis) : note 7.3