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Mondial 2026 : Afrique du Sud et Canada s’affrontent en 16es de finale à Los Angeles

Le 28 juin 2026 à 20h00 GMT+1, l’Afrique du Sud et le Canada s’opposeront au Los Angeles Stadium pour un match de 16es de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce rendez-vous marque une étape cruciale pour ces deux équipes, qui visent à poursuivre leur aventure dans la compétition et à atteindre les huitièmes de finale, une première historique pour l’Afrique du Sud et un objectif affirmé pour le Canada, co-organisateur du tournoi.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Afrique du Sud et Canada s’affrontent en 16es de finale à Los Angeles
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Ce face-à-face mettra aux prises deux formations avec des profils distincts. L’Afrique du Sud, absente du Mondial depuis 2010, a su surprendre en accédant à la phase à élimination directe. Son sélectionneur Hugo Broos, en place depuis 2021, a su insuffler un vent de jeunesse et de solidité défensive à son équipe. Le Canada pour sa part dispute sa troisième Coupe du Monde, sous la direction de Jesse Marsch, qui a guidé les Canadiens vers une dynamique offensive axée sur la possession et la pression haute.

Les enjeux sont élevés des deux côtés. L’Afrique du Sud peut inscrire un nouveau chapitre dans son histoire en franchissant ce cap pour la première fois. Le Canada, fort de son statut de co-hôte, doit confirmer ses progrès récents et valider sa progression au-delà de la phase de groupes.

Cette confrontation prévoit un affrontement tactique entre la formation sud-africaine en 4-2-3-1, rigoureuse en défense et rapide en contre-attaque, et le dispositif en 4-4-2 canadien, favorisant un jeu direct et des transitions offensives dynamiques. Au-delà des systèmes, la qualité individuelle des joueurs dans chaque camp sera déterminante pour l’issue du match.

Zoom sur Afrique du Sud

La sélection sud-africaine évoluera dans un schéma 4-2-3-1 orchestré par le sélectionneur Hugo Broos. Dans les buts, Ronwen Williams apportera son expérience, un atout stabilisateur. La défense alignera Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba. Le milieu de terrain sera structuré autour de Teboho Mokoena et Sphephelo Sithole en sentinelles, avec Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis apportant créativité et liant avec l’attaque. En pointe, Evidence Makgopa portera le poids offensif.

Cette organisation vise à assurer une assise défensive solide tout en exploitant la vivacité des ailes et la capacité de Makgopa à conclure les opportunités créées par les milieux offensifs. La discipline tactique et la capacité à contrer efficacement seront clés face à une attaque canadienne énergique.

Zoom sur Canada

Le Canada, entraîné par Jesse Marsch, adopte un système en 4-4-2 classique avec une volonté affirmée d’imposer un rythme élevé. Maxime Crépeau gardera les cages tandis que la défense s’appuiera sur Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius et Richie Laryea. Le milieu de terrain sera composé de Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio et Liam Millar, cherchant à contrôler l’entrejeu et à alimenter les attaquants.

En attaque, Jonathan David et Tani Oluwaseyi formeront une paire complémentaire, combinant vitesse, technique et capacité de finition. Cette disposition cherche à exploiter la largeur du terrain pour déséquilibrer l’adversaire et créer des occasions franches. La dynamique offensive canadienne devrait interpeller une défense sud-africaine bien organisée.

Afrique du Sud
1re periode 9' Los Angeles Stadium
Canada
28/06/2026 20:00 16es de finale
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