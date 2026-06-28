Mondial 2026 : le Canada élimine l’Afrique du Sud grâce à un but tardif d’Eustaquio

Dans un duel des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 disputé au SoFi Stadium de Los Angeles, le Canada a pris le meilleur sur l’Afrique du Sud sur le fil, s’imposant 1-0 grâce à un but de Stephen Eustaquio à la 90+2e minute. Ce succès permet aux Canadiens de poursuivre leur parcours vers les huitièmes de finale, au détriment des Bafana Bafana.

Publié le 28 juin 2026 à 21:59

Publié le 28 juin 2026 à 21:59

Les deux équipes, qualifiées après des phases de groupes contrastées, se retrouvaient pour une place en huitièmes de finale. L’Afrique du Sud, coachée par Hugo Broos et alignant un 4-2-3-1, avait montré de la solidité malgré une possession de balle majoritairement à son avantage (57%). Le Canada de Jesse Marsch, disposé en 4-4-2, a su se montrer réaliste et efficace, exploitant notamment ses occasions dans la surface sud-africaine.

Le match a été tendu et disputé, les occasions franches se faisant rares. Le gardien sud-africain Ronwen Williams s’est distingué par plusieurs parades décisives, terminant la rencontre avec cinq arrêts essentiels. Côté canadien, Stephen Eustaquio a pesé au milieu et s’est offert le but victorieux dans les arrêts de jeu, offrant la qualification à son équipe.

Les remplacements ont animé la seconde période, le Canada opérant plusieurs changements offensifs et défensifs à partir de la 59e minute avec les entrées de Moise Bombito, Niko Sigur, Jacob Shaffelburg, Tani Oluwaseyi, et Tajon Buchanan. En réponse, l’Afrique du Sud a tenté de revenir dans le match avec l’apport d’Ernest Makgopa et Thapelo Maseko en fin de rencontre. Cependant, le bloc canadien est resté solide jusqu’au coup de sifflet final.

Sur le plan disciplinaire, le Canada a récolté deux cartons jaunes, tandis que l’Afrique du Sud est restée vierge de sanctions. La possession et le nombre de tirs étaient en faveur des Sud-Africains (57% possession, 5 tirs dont 1 cadré), mais les Canadiens ont su capitaliser sur leurs 11 tentatives (6 cadrées). La différence s’est donc faite sur la précision offensive et la gestion des temps forts.

Afrique du Sud avec un système en 4-2-3-1 et une défense solide

Dirigé par Hugo Broos, l’Afrique du Sud est entrée sur le terrain avec un 4-2-3-1 classique. Ronwen Williams, le gardien, a été un pilier défensif, tandis que la ligne arrière réunissait Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba. Le duo de milieux défensifs formé par Teboho Mokoena et Sphephelo Sithole a cherché à stabiliser le milieu, appuyé par Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis dans des rôles de meneurs de jeu et soutiens de l’attaquant Evidence Makgopa.

Canada déployé en 4-4-2 avec un milieu moteur Eustaquio et des ailiers percutants

Le Canada de Jesse Marsch a opté pour un 4-4-2 solide et direct. Maxime Crépeau gardait les buts. La défense était composée d’Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius et Richie Laryea. Le milieu comprenait Nathan-Dylan Saliba et Stephen Eustaquio, dont le rôle de leader a été confirmé, tandis que Liam Millar et Tajon Buchanan évoluaient sur les flancs. En attaque, Jonathan David et Tani Oluwaseyi ont mené la ligne offensive. Ces choix tactiques permettaient au Canada de contrôler les transitions et de rester dangereux sur les phases offensives, illustré par le but salvateur de leur milieu central en toute fin de match.

Afrique du Sud Termine 0-1 Los Angeles Stadium Canada Canada Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha) 54' Carton jaune - N. Saliba 59' ↑↓ Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur) 59' ↑↓ Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles) 67' Carton jaune - N. Sigur 70' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David) 70' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 75' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies) 86' ↑↓ Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners) 86' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi) 90+2' ⚽ But - S. Eustaquio Les chiffres du match Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6

: Afrique du Sud 1 / Canada 6 Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11

: Afrique du Sud 5 / Canada 11 Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43%

: Afrique du Sud 57% / Canada 43% Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4

: Afrique du Sud 1 / Canada 4 Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14

: Afrique du Sud 8 / Canada 14 Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2

: Afrique du Sud 0 / Canada 2 Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326

: Afrique du Sud 446 / Canada 326 Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79%

: Afrique du Sud 85% / Canada 79% xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23 Joueurs clés Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s)

(Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 8

(Afrique du Sud) : note 8 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7

(Canada) : note 7.7 Khuliso Mudau (Afrique du Sud) : note 7.3

(Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7.2