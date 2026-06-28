Mondial 2026 : l’Afrique du Sud et le Canada dos à dos à la pause (0-0)

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Afrique du Sud et le Canada, disputé au SoFi Stadium de Los Angeles, est à égalité 0-0 après une première période équilibrée.

Publié le 28 juin 2026 à 20:51

Publié le 28 juin 2026 à 20:51

Les deux équipes ont montré des intentions offensives, mais aucune n’a réussi à concrétiser ses occasions malgré plusieurs tirs cadrés. La possession a été largement en faveur de l’Afrique du Sud, qui détient 64% du ballon, contre 36% pour le Canada.

Les Sud-Africains ont tenté deux tirs, dont un sur la cible, tandis que le Canada a effectué trois tirs, dont un cadré également. Les gardiens Ronwen Williams pour l’Afrique du Sud et Maxime Crépeau pour le Canada ont chacun réalisé un arrêt important, maintenant le score vierge.

La solidité défensive est à noter des deux côtés, avec notamment Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba côté sud-africain, très actifs, tandis que chez le Canada, Richie Laryea et Derek Cornelius contribuent à contrôler les offensives adverses.

Aucune sanction disciplinaire n’a été répertoriée dans cette première mi-temps, qui restait ouverte à une évolution spectaculaire au retour des vestiaires.

Première mi-temps dominée par l’Afrique du Sud face au Canada

L’Afrique du Sud a adopté un plan en 4-2-3-1 avec Hugo Broos à la tête de l’équipe. Le milieu Teboho Mokoena a été particulièrement entreprenant, tentant une frappe cadrée. Les joueurs clés comme Relebohile Mofokeng au milieu offensif et Evidence Makgopa en pointe tentent de trouver des brèches.

Le bloc sud-africain a su contrôler une bonne partie des échanges grâce à une passe précise à 86% sur 162 passes complétées, imposant son rythme malgré quelques attaques canadiennes.

Canada construit patiemment avec un 4-4-2 solide

Le Canada, dirigé par Jesse Marsch, s’appuie sur sa formation en 4-4-2 pour contenir les Sud-Africains. Le duo offensif Jonathan David et Tani Oluwaseyi reste disponible pour percer la défense adverse. Le milieu défensif Stephen Eustaquio, capitaine en l’absence d’I. Koné blessé, s’est montré actif avec un tir cadré et deux passes clés.

La possession réduite à 36% pour les Canadiens traduit une posture davantage de contres, misant sur la capacité de joueurs tels que Tajon Buchanan et Richie Laryea à déborder sur les ailes. Leur précision globale de passes est de 76% sur 82 tentatives, indiquant un jeu plus direct.

Afrique du Sud 2e periode 88' 0-0 Los Angeles Stadium Canada Canada Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha) 54' Carton jaune - N. Saliba 59' ↑↓ Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur) 59' ↑↓ Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles) 67' Carton jaune - N. Sigur 70' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David) 70' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 75' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies) 86' ↑↓ Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners) 86' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi) Les chiffres du match Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6

: Afrique du Sud 1 / Canada 6 Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11

: Afrique du Sud 5 / Canada 11 Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43%

: Afrique du Sud 57% / Canada 43% Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4

: Afrique du Sud 1 / Canada 4 Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14

: Afrique du Sud 8 / Canada 14 Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2

: Afrique du Sud 0 / Canada 2 Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326

: Afrique du Sud 446 / Canada 326 Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79%

: Afrique du Sud 85% / Canada 79% xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23