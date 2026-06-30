Mondial 2026 : les onze de départ des Pays-Bas et du Maroc

Le choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose les Pays-Bas au Maroc ce mardi 30 juin à 2h00 GMT+1 au Stade de Monterrey. Cette rencontre à élimination directe verra deux formations distinctes tactiquement s’affronter, avec l’enjeu d’une qualification en quart de finale.

Publié le 30 juin 2026 à 01:33

Publié le 30 juin 2026 à 01:33

Les Pays-Bas de Ronald Koeman évoluent en 3-4-2-1, avec une défense à trois centrale emmenée par Virgil van Dijk, associé à Jan Paul van Hecke et Nathan Aké. Leur milieu à quatre intègre des joueurs polyvalents comme Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, tandis que l’attaque repose sur Cody Gakpo, Brian Brobbey et Crysencio Summerville en soutien de l’avant-centre Donyell Malen.

De leur côté, les Marocains dirigés par Mohamed Ouahbi s’appuient sur un 4-2-3-1 classique. Leur charnière défensive associant Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui donnera la solidité à une équipe devant compter sur le trio offensif Brahim Díaz, Bilal El Khannouss et Ismael Saibari pour alimenter l’unique attaquant du jour. Au milieu, Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui doivent orchestrer l’équilibre.

Aucune absence majeure n’a été signalée chez les deux sélections, garantissant ainsi un match à effectifs complets dans ces compositions dévoilées à quelques heures du coup d’envoi.

Lecture du onze de Pays-Bas

Ronald Koeman a choisi un dispositif à trois défenseurs centrés autour de l’expérimenté Virgil van Dijk. Il est flanqué de Jan Paul van Hecke et Nathan Aké, un trio chargé de la solidité défensive. Sur les ailes du milieu à quatre figurent Denzel Dumfries et Micky van de Ven, tandis que Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch occupent les positions axiales, épaulés par Tijjani Reijnders. L’animation offensive mise sur Crysencio Summerville et Cody Gakpo en soutien de Brian Brobbey dans un système flexible 3-4-2-1. Le jeune gardien Bart Verbruggen est titulaire dans les buts. Sur le banc, figurent notamment Memphis Depay et Donyell Malen, offrant des options offensives remotivantes.

Lecture du onze de Maroc

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi aligne un traditionnel 4-2-3-1 plaçant Yassine Bounou en gardien. La défense à quatre s’appuie sur Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui sur les côtés, tandis qu’Issa Diop et Chadi Riad composent la charnière centrale. Le double pivot milieu est formé d’Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui. Offensivement, Brahim Díaz occupe un rôle créateur derrière un trio d’attaquants composé de Bilal El Khannouss, Ismael Saibari et Ismaël Saibari. Ce dispositif vise à équilibrer la solidité défensive et la vitesse offensive pour contrer les Néerlandais.

Avec ces choix, les deux entraîneurs mettent en avant leurs cadres expérimentés et un plan tactique clair pour se qualifier au prochain tour de la compétition.

Les onze de départ

Pays-Bas Système 3-4-2-1 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 5 Nathan Aké Défenseur 22 Denzel Dumfries Milieu 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 15 Micky van de Ven Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant 19 Brian Brobbey Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

16 Guus Til

7 Justin Kluivert

3 Marten de Roon

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

14 Tijjani Reijnders

18 Donyell Malen

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Yassine Bounou Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Reda Tagnaouti

12 Munir El Kajoui

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

13 Zakaria El Ouahdi

17 Amine Sbai

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi

Pays-Bas A venir 02:00 Monterrey Stadium Maroc Maroc Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.