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Mondial 2026 : les onze de départ des Pays-Bas et du Maroc

Le choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose les Pays-Bas au Maroc ce mardi 30 juin à 2h00 GMT+1 au Stade de Monterrey. Cette rencontre à élimination directe verra deux formations distinctes tactiquement s’affronter, avec l’enjeu d’une qualification en quart de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : les onze de départ des Pays-Bas et du Maroc
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Sommaire

Les Pays-Bas de Ronald Koeman évoluent en 3-4-2-1, avec une défense à trois centrale emmenée par Virgil van Dijk, associé à Jan Paul van Hecke et Nathan Aké. Leur milieu à quatre intègre des joueurs polyvalents comme Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, tandis que l’attaque repose sur Cody Gakpo, Brian Brobbey et Crysencio Summerville en soutien de l’avant-centre Donyell Malen.

De leur côté, les Marocains dirigés par Mohamed Ouahbi s’appuient sur un 4-2-3-1 classique. Leur charnière défensive associant Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui donnera la solidité à une équipe devant compter sur le trio offensif Brahim Díaz, Bilal El Khannouss et Ismael Saibari pour alimenter l’unique attaquant du jour. Au milieu, Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui doivent orchestrer l’équilibre.

Aucune absence majeure n’a été signalée chez les deux sélections, garantissant ainsi un match à effectifs complets dans ces compositions dévoilées à quelques heures du coup d’envoi.

Lecture du onze de Pays-Bas

Ronald Koeman a choisi un dispositif à trois défenseurs centrés autour de l’expérimenté Virgil van Dijk. Il est flanqué de Jan Paul van Hecke et Nathan Aké, un trio chargé de la solidité défensive. Sur les ailes du milieu à quatre figurent Denzel Dumfries et Micky van de Ven, tandis que Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch occupent les positions axiales, épaulés par Tijjani Reijnders. L’animation offensive mise sur Crysencio Summerville et Cody Gakpo en soutien de Brian Brobbey dans un système flexible 3-4-2-1. Le jeune gardien Bart Verbruggen est titulaire dans les buts. Sur le banc, figurent notamment Memphis Depay et Donyell Malen, offrant des options offensives remotivantes.

Lecture du onze de Maroc

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi aligne un traditionnel 4-2-3-1 plaçant Yassine Bounou en gardien. La défense à quatre s’appuie sur Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui sur les côtés, tandis qu’Issa Diop et Chadi Riad composent la charnière centrale. Le double pivot milieu est formé d’Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui. Offensivement, Brahim Díaz occupe un rôle créateur derrière un trio d’attaquants composé de Bilal El Khannouss, Ismael Saibari et Ismaël Saibari. Ce dispositif vise à équilibrer la solidité défensive et la vitesse offensive pour contrer les Néerlandais.

Avec ces choix, les deux entraîneurs mettent en avant leurs cadres expérimentés et un plan tactique clair pour se qualifier au prochain tour de la compétition.

Les onze de départ

Pays-Bas
Système3-4-2-1SélectionneurRonald Koeman
Titulaires11
  1. 1 Bart Verbruggen Gardien
  2. 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
  3. 4 Virgil van Dijk Défenseur
  4. 5 Nathan Aké Défenseur
  5. 22 Denzel Dumfries Milieu
  6. 8 Ryan Gravenberch Milieu
  7. 21 Frenkie de Jong Milieu
  8. 15 Micky van de Ven Milieu
  9. 24 Crysencio Summerville Attaquant
  10. 11 Cody Gakpo Attaquant
  11. 19 Brian Brobbey Attaquant
Remplaçants15
  • 23 Mark Flekken
  • 13 Robin Roefs
  • 25 Jorrel Hato
  • 2 Lutsharel Geertruida
  • 12 Mats Wieffer
  • 16 Guus Til
  • 7 Justin Kluivert
  • 3 Marten de Roon
  • 26 Quinten Timber
  • 20 Teun Koopmeiners
  • 14 Tijjani Reijnders
  • 18 Donyell Malen
  • 10 Memphis Depay
  • 9 Wout Weghorst
  • 17 Noa Lang
Maroc
Système4-2-3-1SélectionneurMohamed Ouahbi
Titulaires11
  1. 1 Yassine Bounou Gardien
  2. 2 Achraf Hakimi Défenseur
  3. 14 Issa Diop Défenseur
  4. 18 Chadi Riad Défenseur
  5. 3 Noussair Mazraoui Défenseur
  6. 24 Neil El Aynaoui Milieu
  7. 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
  8. 10 Brahim Díaz Milieu
  9. 8 Azzedine Ounahi Milieu
  10. 23 Bilal El Khannouss Milieu
  11. 11 Ismael Saibari Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 12 Munir El Kajoui
  • 26 Anass Salah-Eddine
  • 5 Marwane Saadane
  • 25 Redouane Halhal
  • 19 Youssef Belammari
  • 13 Zakaria El Ouahdi
  • 17 Amine Sbai
  • 7 Chemsdine Talbi
  • 16 Gessime Yassine
  • 15 Samir El Mourabet
  • 4 Sofyan Amrabat
  • 20 Ayoub El Kaabi
  • 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
  • 9 Soufiane Rahimi
Pays-Bas
A venir Monterrey Stadium
Maroc
30/06/2026 02:00 16es de finale
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