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Mondial 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au but après un derby intense

Le Maroc a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant les Pays-Bas 3-2 aux tirs au but, après un match intense conclu sur un score de 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations au Stade de Monterrey ce 30 juin. Cette élimination des Néerlandais intervient lors des 16es de finale, un coup dur pour Ronald Koeman et ses hommes face à une équipe marocaine déterminée et courageuse.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
132vues
Mondial 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au but après un derby intense
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Sommaire

Les deux équipes se sont affrontées dans un décor de haute tension, le Maroc dominant la possession avec 69% et une supériorité notable dans le nombre total de tirs (11 contre 6 pour les Pays-Bas). Dans un dispositif en 4-2-3-1, Mohamed Ouahbi alignait une équipe équilibrée, tandis que Ronald Koeman optait pour un système en 3-4-2-1 classique.

Le tournant du match est survenu dans les dernières secondes du temps additionnel. Issa Diop avait ouvert le score à la 90+1e minute pour le Maroc, égalisant après l’ouverture du score de Cody Gakpo à la 72e minute. Malgré plusieurs changements en deuxième période pour dynamiser le jeu, notamment l’entrée de Teun Koopmeiners et Wout Weghorst pour les Pays-Bas, les prolongations ne permettent pas de départager les deux adversaires.

Aux tirs au but, le Maroc s’est imposé grâce à une meilleure justesse, marquant trois penalties contre deux pour les Néerlandais. Ce succès confirme la solidité de l’équipe nord-africaine dirigée par Ouahbi, en particulier en défense avec Issa Diop, auteur du but et auteur d’une prestation solide, et dans les cages avec Yassine Bounou, qui a maintenu son équipe dans le match.

Performance et choix tactiques des Pays-Bas

Ronald Koeman avait misé sur une formation en 3-4-2-1 avec Virgil van Dijk, Nathan Aké et Jan Paul van Hecke en défense centrale. Malgré un bon début et une domination territoriale avortée, les Néerlandais ont souffert du manque d’efficacité dans la finition. Cody Gakpo, titularisé en pointe, a été le seul à trouver la faille durant le temps réglementaire. Crysencio Summerville s’est montré actif avec une passe décisive et plusieurs combinaisons intéressantes. Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch ont essayé d’imposer leur rythme au milieu, mais la défense marocaine a bien contenu leurs initiatives. Les remplacements tactiques de Koopmeiners, Weghorst et De Roon visaient à relancer l’attaque, sans succès définitif avant la séance fatidique des penalties.

Solidité marocaine et fin de parcours pour le Maroc

Mohamed Ouahbi avait aligné un 4-2-3-1 structuré avec une défense bien organisée incluant Achraf Hakimi et Issa Diop. Le Maroc a fait preuve de patience et de maîtrise technique, dominant la possession et multipliant les offensives, notamment grâce à Ismael Saibari en pointe et Brahim Díaz en meneur de jeu offensif. Le but d’Issa Diop, venu d’une situation de latéral offensif confortait l’espoir marocain dans les arrêts de jeu. En prolongation, l’équipe a répondu à la pression néerlandaise, avec des interventions clés dans les dernières minutes. La victoire aux tirs au but valide la performance collective d’une équipe soudée, capable de tenir tête à une formation européenne réputée.

Pays-Bas
Termine aux tirs au but Monterrey Stadium
Maroc
30/06/2026 02:00 16es de finale 90 min 1-1 Tirs au but 2-3
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 47'Carton jaune - I. DiopMaroc, 47e
  2. 71'Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 71e
  3. 71'Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst)Pays-Bas, 71e
  4. 72'But - C. Gakpo (passe C. Summerville)Pays-Bas, 72e
  5. 75'Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 75e
  6. 79'Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine)Maroc, 79e
  7. 79'Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 79e
  8. 86'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi)Maroc, 86e
  9. 86'Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato)Pays-Bas, 86e
  10. 86'Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 86e
  11. 87'Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 87e
  12. 90+1'But - I. Diop (passe C. Talbi)Maroc, 90+1e
  13. 110'Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon)Pays-Bas, 110e
  14. 113'Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert)Pays-Bas, 113e
  15. 120+1'But - T. KoopmeinersPays-Bas, 120+1e
  16. 120+2'But - S. RahimiMaroc, 120+2e
  17. 120+3'But - W. WeghorstPays-Bas, 120+3e
  18. 120+3'But - C. TalbiMaroc, 120+3e
  19. 120+5'But - I. SaibariMaroc, 120+5e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Maroc 5
  • Tirs : Pays-Bas 6 / Maroc 11
  • Possession : Pays-Bas 31% / Maroc 69%
  • Corners : Pays-Bas 5 / Maroc 8
  • Fautes : Pays-Bas 16 / Maroc 13
  • Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 1
  • Passes : Pays-Bas 345 / Maroc 770
  • Precision des passes : Pays-Bas 79% / Maroc 91%
  • xG : Pays-Bas 0.23 / Maroc 1.40
Joueurs clés
  • Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 8.2, 5 arret(s)
  • Issa Diop (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 6.9, 1 but(s)
  • Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Chemsdine Talbi (Maroc) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
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