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Mondial 2026 : le Portugal affronte la Croatie pour une place en quarts à Toronto

Le Portugal rencontre la Croatie au Toronto Stadium dans la nuit du 2 au 3 juillet 2026 à 00h00 GMT+1 pour un match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel s’annonce décisif pour les deux équipes qui visent une qualification en quarts de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Portugal affronte la Croatie pour une place en quarts à Toronto
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Le Portugal a terminé deuxième du groupe K avec 5 points, dont une large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan et un nul 0-0 contre la Colombie. La Croatie a aussi fini deuxième de son groupe L, avec une victoire 2-1 contre le Ghana et une défaite 4-2 face à l’Angleterre.

Les deux sélections affichent de solides qualifications. Le Portugal a dominé le groupe F des éliminatoires européens en s’imposant à quatre reprises, tandis que la Croatie a terminé invaincue en tête du groupe L avec 7 victoires.

Ce match oppose deux entraineurs expérimentés. Roberto Martínez a pris en main le Portugal en 2023, tandis que Zlatko Dalić, sélectionneur depuis 2017, emmène une Croatie habituée aux phases finales, finaliste du Mondial 2018 et troisième en 2022.

Les deux formations alignent des joueurs clés. Le Portugal s’appuie notamment sur Cristiano Ronaldo et un quatuor parisien composé de Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos et Vitinha. La Croatie pourra compter sur l’expérience de Luka Modrić et l’efficacité offensive d’Andrej Kramarić, meilleur buteur des éliminatoires.

Zoom sur Portugal

Sous les ordres de Roberto Martínez, le Portugal privilégie un style offensif combinant créativité et rapidité. L’équipe devrait s’appuyer sur son 4-3-3 classique, avec Cristiano Ronaldo en pointe soutenu par Gonçalo Ramos. Au milieu, la présence de João Neves et Vitinha assure profondeur technique et dynamisme.

La défense peut compter sur Nuno Mendes sur le flanc gauche. Ce dispositif permet au Portugal de déployer des attaques rapides en transition, tout en maintenant une solidité défensive essentielle dans un match à élimination directe.

Le sélectionneur s’appuie sur l’équilibre et l’expérience de cadres habitués aux grands rendez-vous, renforçant ses ambitions de qualification.

Zoom sur Croatie

La Croatie de Zlatko Dalić combine jeunesse et expérience avec un 4-2-3-1 dominant. Luka Modrić, capitaine et maestro du Real Madrid, dirige le jeu au milieu. Il sera épaulé par des milieux jeunes et techniques capables de construire le jeu et d’assurer la récupération.

En attaque, Andrej Kramarić, meilleur buteur des éliminatoires, jouera un rôle clé en supportant l’avant-centre. La défense croate est réputée solide et disciplinée, une qualité indispensable contre un adversaire offensif comme le Portugal.

Cette composition favorise un jeu équilibré, mêlant maîtrise technique et efficacité physique pour tenir tête à une équipe ambitieuse sur ce Mondial.

Portugal
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Croatie
03/07/2026 00:00 16es de finale
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