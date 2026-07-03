Mondial 2026 : la Suisse mène face à l’Algérie à la pause (1-0)

La Suisse mène l’Algérie 1-0 à la mi-temps des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, au Vancouver Stadium. Ce score est ouvert dès la 10e minute par Breel Embolo, sur une passe décisive de Johan Manzambi. Cette première période a été marquée par une domination algérienne en possession de balle (60%) sans toutefois parvenir à concrétiser.

Publié le 3 juil. 2026 à 04:52

Publié le 3 juil. 2026 à 04:52

Le match oppose deux formations en 4-2-3-1 pour la Suisse, dirigée par Murat Yakin, et en 4-3-3 côté algérien, sous la houlette de Vladimir Petkovic. La rigueur défensive suisse, associée à une efficacité dans la récupération et les contres, a payé rapidement avec le but d’Embolo.

La Suisse a montré une organisation solide et une maîtrise tactique efficace en défense avec des joueurs clés comme le gardien Gregor Kobel, ainsi que les défenseurs Denis Zakaria, Nico Elvedi et Manuel Akanji. Le milieu Granit Xhaka a aussi su imposer son expérience pour équilibrer le jeu helvète. En attaque, Breel Embolo se démarque avec son but, accompagné des milieux Johan Manzambi et Dan Ndoye, qui ont joué un rôle clef dans la création du danger.

Côté algérien, le maintien du ballon n’a pas suffi à déjouer la discipline suisse. Riyad Mahrez, Farès Chaïbi et Ibrahim Maza ont offert quelques initiatives offensives, mais le bloc défensif adverse est resté difficile à franchir. Chaïbi a été averti d’un carton jaune à la 36e minute, ce qui pourrait compliquer la gestion du second acte pour l’équipe algérienne.

Statistiquement, la Suisse a tenté trois tirs, dont deux cadrés, et le gardien Gregor Kobel a effectué une intervention déterminante. L’Algérie a également frappé au but trois fois, mais n’a cadré qu’une seule de ses tentatives. Malgré une possession plus importante côté algérien, les Helvètes ont su convertir leur première occasion en but, ce qui leur donne les commandes à la pause.

Suisse Mi-temps 1-0 Vancouver Stadium Algérie Algérie Fil du match 10' ⚽ But - B. Embolo (passe J. Manzambi) 36' Carton jaune - F. Chaibi Les chiffres du match Tirs cadres : Suisse 2 / Algérie 1

: Suisse 2 / Algérie 1 Tirs : Suisse 3 / Algérie 3

: Suisse 3 / Algérie 3 Possession : Suisse 40% / Algérie 60%

: Suisse 40% / Algérie 60% Corners : Suisse 1 / Algérie 0

: Suisse 1 / Algérie 0 Fautes : Suisse 1 / Algérie 1

: Suisse 1 / Algérie 1 Cartons jaunes : Suisse 0 / Algérie 0

: Suisse 0 / Algérie 0 Cartons rouges : Suisse 0 / Algérie 0