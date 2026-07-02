Mondial 2026 : le Portugal et la Croatie dos à dos à la pause (0-0)

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et la Croatie au BMO Field de Toronto est nul et vierge à la pause, après une première période équilibrée conclue sur un score de 0-0.

Publié le 3 juil. 2026 à 00:51

Publié le 3 juil. 2026 à 00:51

La rencontre, marquée par un carton jaune reçu par Rúben Dias à la 17e minute, n’a pas encore trouvé de buteur malgré plusieurs tentatives de part et d’autre. Ce score traduit la prudence des deux formations dans ce match à élimination directe.

Portugal affiche une domination territoriale avec une possession de balle à 65%, réalisant 7 tirs, dont un seul cadré, contre 3 tirs au total pour la Croatie dont également un seul tir cadré. Le bloc médian portugais, emmené par Vitinha et João Neves, tente d’imposer le tempo tandis que la sélection croate privilégie la solidité défensive autour de Luka Modrić et Mateo Kovačić.

Dans les cages, Diogo Costa et Dominik Livaković se sont illustrés avec une parade chacun, veillant au maintien de ce score à zéro. Sur le plan disciplinaire, le seul avertissement de la période a été infligé au défenseur central portugais Rúben Dias, qui devra rester vigilant pour la seconde mi-temps.

Cette première mi-temps solide et sans éclat laisse présager un deuxième acte plus ouvert, où les attaquants Cristiano Ronaldo et Ante Budimir seront attendus pour débloquer ce duel serré.

Portugal 2e periode 90' 2-1 Toronto Stadium Croatie Croatie Fil du match 17' Carton jaune - R. Dias 46' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) 53' ⚽ But - I. Perisic 59' Carton jaune - L. Modric 61' VAR VAR - C. Ronaldo 62' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva) 63' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 63' ↑↓ Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo) 63' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos) 68' ⚽ But - C. Ronaldo 68' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) 81' VAR VAR - P. Sucic 81' ↑↓ Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves) 90+2' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) 90+4' ⚽ But - G. Ramos (passe R. Leao) Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 3 / Croatie 6

: Portugal 3 / Croatie 6 Tirs : Portugal 14 / Croatie 12

: Portugal 14 / Croatie 12 Possession : Portugal 63% / Croatie 37%

: Portugal 63% / Croatie 37% Corners : Portugal 9 / Croatie 4

: Portugal 9 / Croatie 4 Fautes : Portugal 6 / Croatie 11

: Portugal 6 / Croatie 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatie 1

: Portugal 1 / Croatie 1 Passes : Portugal 558 / Croatie 325

: Portugal 558 / Croatie 325 Precision des passes : Portugal 92% / Croatie 86%

: Portugal 92% / Croatie 86% xG : Portugal 2.17 / Croatie 1.21