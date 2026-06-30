Mondial 2026 : la France et la Suède s affrontent en 16es au MetLife Stadium

L équipe de France affronte la Suède ce mardi 30 juin à 22h00 heure locale (GMT+1) au MetLife Stadium d East Rutherford, New Jersey, en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel à élimination directe oppose la formation française, invaincue en phase de groupes, à une sélection suédoise qui a terminé troisième de son groupe. L enjeu est clair – obtenir une place en quarts de finale et continuer la course vers le titre.

· Mis à jour le 30 juin 2026

Publié le 30 juin 2026 à 21:01

Publié le 30 juin 2026 à 21:01 · Mis à jour le 30 juin 2026

La France a réalisé un parcours sans faute dans sa poule, s imposant 3-1 contre le Sénégal, 3-0 face à l Irak puis 4-1 contre la Norvège. Forte d une attaque performante emmenée par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, auteur d un triplé contre la Norvège, elle doit confirmer son statut de favorite. La Suède, quant à elle, a obtenu un bilan contrasté avec une victoire 5-1 contre la Tunisie, un nul 1-1 contre le Japon et une lourde défaite 5-1 face aux Pays-Bas. Elle s appuie sur une défense restructurée et un système pragmatique dirigé par Graham Potter.

Le match se jouera dans une atmosphère de haute intensité tactique, la France évoluant dans un registre offensif tout en cherchant à maîtriser la possession, tandis que la Suède misera sur sa solidité défensive et ses contres rapides. La confrontation des styles donnera le ton de cette bataille au stade de New York New Jersey. Les deux sélectionneurs, Didier Deschamps et Graham Potter, auront à cœur d imposer leur stratégie pour franchir ce cap crucial.

Un succès rapprocherait le vainqueur des quarts de finale et permettrait d envisager sérieusement les phases finales pour les Bleus et les Nordiques. Ce rendez-vous est donc capital et concentrera l attention des supporters et observateurs internationaux.

Zoom sur France

Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 classique, combinant jeunesse et expérience. Le gardien Mike Maignan sera protégé par une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot assureront un équilibre entre récupération et distribution. Devant, le trio offensif avec Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola soutiendra Kylian Mbappé, référence offensive majeure.

Les choix prennent en compte la forme récente et la complémentarité entre créativité et efficacité. L attaque française, portée par Mbappé et Dembélé, constitue une menace constante, tandis que la présence expérimentée de joueurs comme Rabiot assure une assise au milieu. Cette organisation vise à maintenir une pression intense et à exploiter rapidement les espaces créés.

Zoom sur Suède

Graham Potter mise sur un système en 3-4-2-1 qui favorise la solidité défensive et l exploitation des ailes. Jacob Widell Zetterström gardera les buts. La défense à trois associe Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf et Gabriel Gudmundsson. Le milieu avec Daniel Svensson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall et Elliot Stroud équilibrera phases défensives et offensives, soutenant le duo Anthony Elanga et Viktor Gyökeres en soutien de l attaquant Alexander Isak.

Le schéma tactique cherche à canaliser la puissance adverse tout en profitant des transitions rapides. Des joueurs comme Lindelöf, capitaine et pilier défensif, et Isak, buteur clé, seront essentiels pour offrir des occasions précieuses. Cette organisation cherche à compenser la supériorité technique française par une discipline rigoureuse.

France A venir 22:00 New York New Jersey Stadium Suède Suède

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