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Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Autriche à la pause (1-0)

Au terme d’une première période disputée le 2 juillet 2026 au SoFi Stadium de Los Angeles, l’Espagne mène 1-0 face à l’Autriche dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce score est crucial pour une équipe espagnole attendue au tournant dans ce match à élimination directe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Autriche à la pause (1-0)
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La seule réalisation de la première mi-temps est signée Mikel Oyarzabal à la 36e minute, sur une passe décisive de Marc Cucurella. Cette ouverture du score intervient après une intervention du VAR à la 9e minute, qui a notamment impliqué Aymeric Laporte côté espagnol, sans toutefois mener à un fait de jeu significatif.

L’Espagne, qui évolue en 4-1-2-3 sous la direction de Luis de la Fuente, affiche une maîtrise du ballon avec 60% de possession et se montre plus menaçante au but avec trois tirs totaux dont un cadré. En face, l’Autriche reste pour l’instant stérile offensivement, ne tirant pas une fois au but malgré 40% de possession.

Défensivement, la sélection autrichienne pilotée par R. Rangnick reste solide mais mise sur la prudence, avec des joueurs clés comme David Alaba bien en place pour contenir les avancées espagnoles. Côté espagnol, la charnière emmenée par Aymeric Laporte assure également sans concéder de tirs cadrés adverses, un facteur important dans ce début de match.

Le gardien espagnol Unai Simón n’a pas encore été sollicité, tandis que son homologue autrichien Alexander Schlager a réalisé au moins un arrêt décisif lors des quelques tentatives adverses. Aucun carton jaune n’a été distribué à la pause, témoignant d’une rencontre jouée dans un esprit relativement calme jusqu’ici.

Espagne
2e periode 57' Los Angeles Stadium
Autriche
02/07/2026 20:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 36'But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella)Espagne, 36e
  2. 46'Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 46e
  3. 46'Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch)Autriche, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Espagne 7 / Autriche 0
  • Tirs : Espagne 12 / Autriche 2
  • Possession : Espagne 65% / Autriche 35%
  • Corners : Espagne 6 / Autriche 0
  • Fautes : Espagne 5 / Autriche 7
  • Passes : Espagne 354 / Autriche 194
  • Precision des passes : Espagne 91% / Autriche 78%
  • xG : Espagne 1.39 / Autriche 0.09
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