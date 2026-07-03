Mondial 2026 : l’Argentine mène face au Cap-Vert à la pause (1-0)

L’Argentine domine le Cap-Vert 1-0 à la pause au Hard Rock Stadium de Miami, lors des 16es de finale du Mondial 2026. Le seul but de cette première période a été inscrit par Lionel Messi à la 29e minute, sur une passe décisive de Lisandro Martínez.

Publié le 3 juil. 2026 à 23:51

Publié le 3 juil. 2026 à 23:51

Cette rencontre, disputée en match à élimination directe, voit l’Argentine imposer son rythme et sa maîtrise technique face à une équipe du Cap-Vert plus resserrée défensivement, qui tente de contenir les assauts adverses malgré la domination territoriale des Argentins.

Les Argentins, alignés en 4-4-2 sous la direction de Lionel Scaloni, ont monopolisé le ballon avec 64% de possession et se sont montrés plus précis dans leurs transmissions (94% de passes réussies). Côté offensif, l’attaquant Lionel Messi a tiré trois fois, dont deux cadrés, et son équipe a accompli 325 passes en première période.

Le Cap-Vert, coaché par Pedro Leitao Brito et évoluant en 4-1-4-1, a eu peu d’occasions franches, avec un seul tir cadré et une possession limitée à 36%. Le gardien Vozinha s’est interposé à deux reprises pour empêcher l’Argentine d’aggraver le score. Les joueurs capverdiens doivent trouver une solution offensive lors de la seconde période tout en renforçant leur organisation défensive pour éviter une défaite qui compromettrait leur parcours.

Ce début de match confirme les attentes placées dans l’Argentine, favorite du duel, qui aura cependant à gérer la résistance et le contre-jeu potentiel du Cap-Vert pour se qualifier en 8es de finale.

Première mi-temps réussie pour l’Argentine emmenée par Messi et Lisandro Martínez

L’Argentine s’appuie sur un 4-4-2 classique avec Emiliano Martínez dans les cages, soutenu par une défense centrale composée de Cristian Romero et Lisandro Martínez, ce dernier offrant déjà une passe décisive. Le milieu Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada assure la circulation du ballon et l’alternance entre phases défensives et offensives.

En attaque, Lionel Messi et Lautaro Martínez forment un duo complémentaire, avec Messi déjà à l’œuvre en ouvrant le score. La précision dans les passes et la maîtrise du ballon sont les points forts des Argentins, face à un système capverdien moins dominateur mais mieux organisé défensivement.

Le Cap-Vert reste à la recherche de son premier tir cadré et d’une réaction offensive

Aligné en 4-1-4-1, le Cap-Vert joue avec une ligne défensive solide autour de Sidny Lopes Cabral et Diney Borges, et un milieu d’ancrage en Kevin Lenini. La mobilité des milieux Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte et Jovane Cabral tente de peser, mais l’équipe peine à conclure, ne cadrant aucun tir lors de cette première période.

Le seul avant-centre Nuno Da Costa est bien isolé face à la défense argentine. Le gardien Vozinha a multiplié les arrêts pour maintenir son équipe dans le match. En deuxième mi-temps, le Cap-Vert devra trouver des solutions offensives sans se découvrir pour espérer créer la surprise.

Argentine Pause 1-1 Miami Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 29' ⚽ But - L. Messi (passe L. Martinez) 59' ⚽ But - D. Duarte (passe R. Mendes) 63' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace J. Monteiro) 67' ↑↓ Remplacement - N. Da Costa (remplace D. Livramento) 68' Carton jaune - K. Lenini 80' ↑↓ Remplacement - R. Mendes (remplace W. Semedo) 80' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace H. Varela) 84' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) 86' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 4 / Cap-Vert 2

: Argentine 4 / Cap-Vert 2 Tirs : Argentine 6 / Cap-Vert 5

: Argentine 6 / Cap-Vert 5 Possession : Argentine 64% / Cap-Vert 36%

: Argentine 64% / Cap-Vert 36% Corners : Argentine 1 / Cap-Vert 2

: Argentine 1 / Cap-Vert 2 Fautes : Argentine 8 / Cap-Vert 5

: Argentine 8 / Cap-Vert 5 Passes : Argentine 542 / Cap-Vert 293

: Argentine 542 / Cap-Vert 293 Precision des passes : Argentine 93% / Cap-Vert 86%

: Argentine 93% / Cap-Vert 86% xG : Argentine 0.92 / Cap-Vert 0.15