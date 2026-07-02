Mondial 2026 : l’Espagne écrase l’Autriche 3-0 en 16es de finale

L’Espagne a dominé l’Autriche 3-0 au SoFi Stadium de Los Angeles lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, mardi 2 juillet. Mikel Oyarzabal a brillé en inscrivant un doublé, contribuant largement à la qualification espagnole pour le tour suivant.

· Mis à jour le 2 juil. 2026

Publié le 2 juil. 2026 à 22:02

Publié le 2 juil. 2026 à 22:02 · Mis à jour le 2 juil. 2026

Cette confrontation entre deux équipes alignant un schéma en 4-2-3-1 a vu l’Espagne prendre l’avantage à la 36e minute grâce à Oyarzabal, servi par Marc Cucurella. Les Espagnols ont confirmé leur supériorité en seconde période avec deux autres buts inscrits par Pedro Porro (66e) et Oyarzabal, encore une fois sur passe de Cucurella, à la 89e minute.

L’équipe dirigée par Luis de la Fuente a affiché un fort contrôle territorial avec 65 % de possession et une domination nette au niveau des tirs, totalisant 22 frappes dont 10 cadrées. L’Autriche, sous la houlette de Ralf Rangnick, a peiné à se montrer dangereuse, ne cadrant aucun tir malgré ses rares incursions.

En défense, l’Espagne a su contenir les offensives adverses sans concéder de but, avec un bloc solide mené par Aymeric Laporte et Pau Cubarsí. Le milieu de terrain, porté notamment par Rodri et Pedri, a efficacement relayé le jeu pour alimenter les trois attaquants, Alex Baena, Dani Olmo et l’inévitable Oyarzabal. Ce dernier a été l’homme du match avec un rating de 9.3, cinq tirs dont quatre cadrés et deux réalisations décisives.

Du côté autrichien, Alexander Schlager a dû s’employer face à la domination espagnole, réalisant six arrêts, mais cela n’a pas suffi pour éviter la défaite. L’équipe a tenté plusieurs changements à la pause et en seconde période pour réagir, mais sans succès.

Espagne maîtrise et aligne une équipe jeune et équilibrée

Luis de la Fuente a opté pour un 4-2-3-1 bien rodé où la défense est montée en confirmation avec Pau Cubarsí associé à Laporte. Le latéral droit Pedro Porro a également apporté offensivement, inscrivant un but et multipliant les initiatives sur son côté. Le double pivot Rodri-Pedri a bien orchestré le milieu, avec Baena et Olmo apportant soutien et créativité pour Oyarzabal en pointe, sa star offensive.

Des remplacements judicieux ont permis de conserver l’intensité jusqu’au bout, avec notamment l’entrée de Lamine Yamal et Pedri dans les dernières minutes pour gérer la fin de match. Les Espagnols ont ainsi poursuivi leur trajectoire ascendante dans cette compétition.

Autriche en difficulté face au pressing espagnol

Le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick a aligné son équipe en 4-2-3-1 également, avec David Alaba en défense et Marcel Sabitzer dans l’entrejeu. Malgré une organisation défensive correcte en première période, l’Autriche a été dépassée par la maîtrise technique et le volume de jeu espagnols.

Les remplacements intervenus dès la pause n’ont pas permis d’inverser la tendance. Les offensives autrichiennes sont restées stériles, sans cadrer la moindre frappe, et la sélection s’est montrée trop fragile pour inquiéter durablement son adversaire. Un carton jaune pour Stefan Posch à la 83e minute n’a pas aidé à calmer les débats.

Espagne Termine 3-0 Los Angeles Stadium Autriche Autriche Fil du match 36' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella) 46' ↑↓ Remplacement - N. Seiwald (remplace C. Chukwuemeka) 46' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace F. Grillitsch) 60' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace M. Arnautovic) 60' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace S. Kalajdzic) 66' ⚽ But - P. Porro (passe A. Baena) 71' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) 71' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 83' Carton jaune - S. Posch 85' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Gavi) 85' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 89' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe M. Cucurella) 90+3' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 90+3' ↑↓ Remplacement - A. Laporte (remplace M. Pubill) Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 10 / Autriche 0

: Espagne 10 / Autriche 0 Tirs : Espagne 22 / Autriche 5

: Espagne 22 / Autriche 5 Possession : Espagne 65% / Autriche 35%

: Espagne 65% / Autriche 35% Corners : Espagne 9 / Autriche 0

: Espagne 9 / Autriche 0 Fautes : Espagne 8 / Autriche 14

: Espagne 8 / Autriche 14 Cartons jaunes : Espagne 0 / Autriche 1

: Espagne 0 / Autriche 1 Passes : Espagne 613 / Autriche 334

: Espagne 613 / Autriche 334 Precision des passes : Espagne 91% / Autriche 82%

: Espagne 91% / Autriche 82% xG : Espagne 2.80 / Autriche 0.49 Joueurs clés Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s)

(Espagne) : note 9.3, 2 but(s) Marc Cucurella (Espagne) : note 8, 2 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 8, 2 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Alex Baena (Espagne) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.2, 6 arret(s)