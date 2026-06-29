Mondial 2026 : les onze de départ du Brésil et du Japon

Le choc des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 opposera le Brésil au Japon le 29 juin à 18h00 GMT+1 au Houston Stadium. Ce duel ponctue la phase à élimination directe et s’annonce tactiquement passionnant avec deux formations clairement dessinées par leurs sélectionneurs.

Publié le 29 juin 2026 à 17:33

Publié le 29 juin 2026 à 17:33

Carlo Ancelotti a opté pour un 4-3-3 ambitieux, mettant en avant une ligne d’attaque portée par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan, soutenue par un trio de milieu composé de Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá. En défense, Marquinhos et Gabriel Magalhães, épaulés par Danilo et Douglas Santos, forment un bloc solide devant le gardien Alisson.

Face à eux, Hajime Moriyasu privilégie un système en 3-4-2-1 pour le Japon, cherchant à contrôler le milieu de terrain avec Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ritsu Doan et Keito Nakamura. L’attaque s’appuie sur Ayase Ueda en pointe, soutenu par les ailiers Junya Ito et Daizen Maeda. La défense à trois est portée par Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō, avec Zion Suzuki dans les buts.

Les remplacements envisagés de chaque côté offrent également une profondeur intéressante, notamment pour le Brésil avec la présence de Neymar, Ederson et Fabinho parmi les remplaçants, tandis que le Japon dispose de joueurs comme Takefusa Kubo et Yuto Nagatomo en soutien.

Lecture du onze de Brésil

Le Brésil s’appuie sur une structure classique en 4-3-3, emblématique de sont style de jeu offensif et technique. Le gardien Alisson protège les cages, avec une défense à quatre composée de Danilo à droite, Marquinhos et Gabriel Magalhães en charnière centrale, et Douglas Santos à gauche. Cette ligne expérimentée doit à la fois contenir les attaques japonaises et initier le jeu depuis l’arrière.

Au milieu, Casemiro joue un rôle essentiel en position de pivot défensif, combiné à Bruno Guimarães et Lucas Paquetá pour créer un équilibre entre récupération et projection offensive. Cette triple associe stabilité et créativité.

Devant, l’impact offensif est porté par Vinícius Júnior, Matheus Cunha et la révélation Rayan. Vinícius et Cunha apportent vitesse et percussion sur les ailes, tandis que Rayan complète cette ligne d’attaque dynamique. La présence en remplaçants de Neymar et Ederson permet à Ancelotti de disposer de cartouches pour ajuster le plan de jeu en cours de match.

Lecture du onze de Japon

Le Japon propose un dispositif en 3-4-2-1, particulièrement compact au milieu, avec quatre milieux couvrant toute la largeur du terrain. Daichi Kamada et Kaishu Sano jouent un rôle clé dans la récupération et la distribution, épaulés par Ritsu Doan et Keito Nakamura pour la création et le soutien offensif.

La défense à trois, emmenée par Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō, doit assurer une couverture rigoureuse et permettre aux latéraux de participer au jeu offensif.

En attaque, Ayase Ueda tenant le rôle de pointe offre une cible centrale, assisté par les ailiers Junya Ito et Daizen Maeda qui apportent vitesse et percussion sur les flancs. Le gardien Zion Suzuki complète ce dispositif compact et mobile conçu pour résister aux assauts brésiliens tout en exploitant la profondeur sur les contres.

Les remplaçants comme Takefusa Kubo ou Yuto Nagatomo fournissent des options techniques et tactiques, pouvant modifier le visage de l’équipe selon les besoins du match.

Les onze de départ

Brésil Système 4-3-3 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 26 Rayan Attaquant 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

2 Éderson

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

18 Danilo Santos

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli

25 Igor Thiago

10 Neymar Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 14 Junya Ito Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

2 Yukinari Sugawara

4 Ko Itakura

5 Yuto Nagatomo

16 Tsuyoshi Watanabe

20 Ayumu Seko

25 Junnosuke Suzuki

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

8 Takefusa Kubo

6 Shuto Machino

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

9 Keisuke Goto

Brésil 2e periode 60' 1-1 Houston Stadium Japon Japon Fil du match 12' Carton jaune - K. Sano 14' Carton jaune - Casemiro 29' ⚽ But - K. Sano 45' Carton jaune - D. Kamada 46' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick) 48' Carton jaune - Danilo 56' ⚽ But - Casemiro (passe Gabriel)