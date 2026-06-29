Mondial 2026 : le Japon mène face au Brésil à la pause (1-0)

À la pause de ce 16e de finale du Mondial 2026 disputé au Houston Stadium, le Japon mène 1-0 contre le Brésil. Le seul but de la première période est l’œuvre de Kaishu Sano qui a inscrit un but décisif à la 29e minute. Ce score reflète l’intensité des échanges au cours des 45 premières minutes, marqué également par plusieurs cartons jaunes.

Publié le 29 juin 2026 à 18:51

Publié le 29 juin 2026 à 18:51

Dans ce match opposant deux équipes ambitieuses, le Brésil, favori en raison de son palmarès et de sa richesse technique, accuse un retard à la mi-temps. Le Japon, organisé en 3-4-2-1 sous les ordres de Hajime Moriyasu, a pris l’avantage en démontrant une solidité défensive et une efficacité mesurée en attaque. Le Brésil, aligné en 4-3-3 avec Carlo Ancelotti à sa tête, domine la possession (77%) mais peine à concrétiser ses occasions.

Les événements marquants de cette première période débutent dès les 12e et 14e minutes avec des cartons jaunes adressés à Kaishu Sano et Casemiro, montrant un engagement fort de part et d’autre. Le 24 japonais a confirmé son impact à la 29e minute en marquant le but ouvrant le score. Un troisième carton jaune est survenu juste avant la pause pour Daichi Kamada côté nippon.

Statistiquement, le Brésil a tiré sept fois, dont deux cadrés, alors que le Japon n’a tenté que trois tirs avec un seul cadré. La possession de balle largement favorable au Brésil (77%) contraste avec le fait qu’aucun de ses tirs n’a encore concrétisé, alors que le Japon a tiré profit d’une de ses rares opportunités.

Le gardien japonais Zion Suzuki a déjà réalisé deux arrêts importants, aidant son équipe à conserver son avantage. Côté brésilien, Alisson n’a eu qu’à intervenir sporadiquement mais devra se montrer vigilant en seconde période. Le match reste ouvert et l’équilibre pourrait se rompre dans les 45 minutes à venir.

Brésil 2e periode 62' 1-1 Houston Stadium Japon Japon Fil du match 12' Carton jaune - K. Sano 14' Carton jaune - Casemiro 29' ⚽ But - K. Sano 45' Carton jaune - D. Kamada 46' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick) 48' Carton jaune - Danilo 56' ⚽ But - Casemiro (passe Gabriel) Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 3 / Japon 1

: Brésil 3 / Japon 1 Tirs : Brésil 9 / Japon 4

: Brésil 9 / Japon 4 Possession : Brésil 65% / Japon 35%

: Brésil 65% / Japon 35% Corners : Brésil 2 / Japon 2

: Brésil 2 / Japon 2 Fautes : Brésil 3 / Japon 7

: Brésil 3 / Japon 7 Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2

: Brésil 2 / Japon 2 Passes : Brésil 392 / Japon 210

: Brésil 392 / Japon 210 Precision des passes : Brésil 92% / Japon 85%

: Brésil 92% / Japon 85% xG : Brésil 0.35 / Japon 0.21