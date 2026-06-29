BENIN WEB TV

Mondial 2026 : le Brésil renverse le Japon 2-1 en seizièmes de finale à Houston

Le Brésil s’est imposé 2-1 face au Japon au NRG Stadium de Houston lors du match de seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le 29 juin. Après avoir été mené au score, le sélectionneur Carlo Ancelotti et ses joueurs ont su inverser la tendance grâce notamment à des buts de Casemiro et de Gabriel Martinelli dans les arrêts de jeu, validant leur qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
649vues
Mondial 2026 : le Brésil renverse le Japon 2-1 en seizièmes de finale à Houston
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le Japon avait ouvert la marque par Kaishu Sano à la 29e minute, mais n’a pas réussi à tenir face à la pression brésilienne en seconde période. Ce match à élimination directe marque ainsi l’arrêt du parcours japonais, tandis que le Brésil poursuit sa route dans la compétition.

Affichant un schéma en 4-3-3, le Brésil alignait Alisson dans les buts, protégé par une défense composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le milieu de terrain comprenait Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá, soutenant un trio offensif constitué de Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior. Malgré une entame difficile, le onze brésilien a fait preuve de caractère.

Le Japon optait pour une formation en 3-4-2-1 avec Zion Suzuki comme gardien, soutenu en défense par Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Au milieu, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura et Ritsu Doan évoluaient derrière une ligne d’attaque composée de Junya Ito, Daizen Maeda et Ayase Ueda. Hajime Moriyasu cherchait à contrarier le style brésilien mais a vu son équipe reculer après l’ouverture du score.

La première période s’est caractérisée par une grande intensité et plusieurs cartons jaunes, notamment pour K. Sano et Kamada côté japonais, ainsi que Casemiro côté brésilien. Sano a été l’acteur majeur de l’ouverture du score, récompensant un pressing efficace.

Le Brésil impose sa supériorité tactique après l’ouverture japonaise

Mené au score, le Brésil a repris le contrôle du match en accentuant sa possession du ballon, avec 68% sur l’ensemble de la rencontre. Casemiro a joué un rôle clé, étant à la fois le récupérateur et l’auteur du but égalisateur à la 56e minute sur une passe décisive de Gabriel Guimarães. L’entrée de Lucas Paquetá en seconde période a apporté davantage de créativité et de soutien offensif, notamment pour les attaquants Matheus Cunha et Vinícius Júnior.

À la fin du temps réglementaire, Gabriel Martinelli, entré en jeu, a signé le but victorieux dans le temps additionnel, sur un service de Bruno Guimarães. Cette fin de match a confirmé la résilience et la qualité collective des Brésiliens, portés par leur entraîneur Carlo Ancelotti.

Le Japon résiste mais cède face à la pression brésilienne

Le Japon a surpris en ouvrant le score grâce à Kaishu Sano, qui s’est illustré par sa combativité mais a également écopé d’un carton jaune précoce. La sélection d’Hajime Moriyasu a tenté de contrôler le jeu depuis sa formation en 3-4-2-1, avec un bloc compact devant la cage de Zion Suzuki, auteur de plusieurs arrêts importants.

Malgré une organisation défensive solide et des remaniements offensifs en seconde période, le Japon n’a pas réussi à conserver son avantage. Les remplacements de joueurs-clefs comme Ritsu Doan et Daichi Kamada n’ont pu inverser la dynamique face à une équipe brésilienne bien orchestrée.

Cette défaite élimine le Japon de la compétition, qui devra désormais attendre la prochaine échéance internationale pour poursuivre son projet de progression sur la scène mondiale.

Brésil
Termine Houston Stadium
Japon
29/06/2026 18:00 16es de finale
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
  2. 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
  3. 29'But - K. SanoJapon, 29e
  4. 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
  5. 46'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
  6. 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
  7. 56'But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
  8. 66'Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
  9. 66'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
  10. 66'Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
  11. 78'Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
  12. 78'Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
  13. 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
  14. 90+2'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
  15. 90+5'But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
  16. 90+7'Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
  17. 90+8'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2
  • Tirs : Brésil 16 / Japon 5
  • Possession : Brésil 68% / Japon 32%
  • Corners : Brésil 3 / Japon 2
  • Fautes : Brésil 4 / Japon 8
  • Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2
  • Passes : Brésil 588 / Japon 273
  • Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84%
  • xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23
Joueurs clés
  • Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s)
  • Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7
Calendrier Mondial 2026
Voir le Calendrier Complet
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final

Articles liés

Mondial 2026 : l Allemagne mise sur un 4-2-3-1 offensif face au Paraguay compactMondial 2026 : l Allemagne mise sur un 4-2-3-1 offensif face au Paraguay compactMondial 2026 : pari gratuit Pays-Bas – Maroc, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Pays-Bas – Maroc, faites votre pronosticMondial 2026 : le Japon mène face au Brésil à la pause (1-0)Mondial 2026 : le Japon mène face au Brésil à la pause (1-0)Mondial 2026 : les onze de départ du Brésil et du JaponMondial 2026 : les onze de départ du Brésil et du Japon

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV