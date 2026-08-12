Cristiano Ronaldo adresse un message de soutien à Messi après la mort de son père

Touché par la disparition de Jorge Messi, Lionel Messi a reçu un message de soutien de Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise a adressé quelques mots de réconfort à son ancien rival, profondément marqué par la mort de son père.

Cristiano Ronaldo a apporté son soutien à Lionel Messi après la publication par l’attaquant de l’Inter Miami d’un hommage bouleversant à son père, Jorge Messi. Le père de la légende argentine est décédé vendredi dernier à l’âge de 68 ans, après une longue maladie. Quelques jours après cette disparition, Lionel Messi a pris la parole mercredi sur les réseaux sociaux pour évoquer son immense peine et rendre hommage à celui qui l’avait accompagné tout au long de sa carrière.

L’ancien capitaine du FC Barcelone a notamment confié à quel point son père lui manquait, tout en laissant planer le doute sur la suite de son aventure dans le football professionnel. Le message de Messi a suscité de nombreuses réactions, dont celle de son grand rival Cristiano Ronaldo. Le capitaine de la sélection portugaise a tenu à adresser quelques mots de réconfort au huituple Ballon d’Or. « Je t’envoie, ainsi qu’à tes proches, toute mon affection en ces moments difficiles, Leo. Courage », a écrit Ronaldo dans les commentaires de la publication de son ancien rival. Un geste de soutien qui illustre une nouvelle fois le respect mutuel entre les deux monuments du football mondial, malgré leur rivalité historique sur les terrains.