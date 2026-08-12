Ballon d’Or: France Football rappelle qu’un joueur peut être sacré sans titre collectif

France Football a rappelé qu’il n’était pas nécessaire de remporter un trophée collectif pour décrocher le Ballon d’Or. Depuis la création de la récompense, six hommes ont ainsi été sacrés sans avoir remporté le moindre titre au cours de l’année considérée.

France Football, organisateur du Ballon d’Or, a rappelé qu’un joueur pouvait remporter la prestigieuse récompense individuelle sans avoir décroché le moindre trophée collectif au cours de l’année considérée. Dans un communiqué publié mardi sur son site officiel, le magazine français a recensé plusieurs précédents dans l’histoire du trophée. Six joueurs ont ainsi été sacrés Ballon d’Or malgré une saison vierge sur le plan collectif, le dernier en date étant Cristiano Ronaldo en 2013.

Avant l’attaquant portugais, Denis Law avait réalisé cette performance en 1964, avant que Gerd Müller ne lui succède en 1970. Kevin Keegan, lauréat en 1978, puis Luis Figo, sacré en 2000, figurent également parmi les joueurs récompensés sans avoir remporté de titre collectif au cours de la période prise en compte. Ces précédents montrent que le palmarès d’un joueur avec son club ou sa sélection ne constitue pas une condition obligatoire pour décrocher le Ballon d’Or. Les performances individuelles restent au cœur des critères d’évaluation.

Chez les femmes, en revanche, aucun précédent de ce type n’existe depuis la création du Ballon d’Or féminin en 2018. Les lauréats des prochaines éditions seront dévoilés le 26 octobre prochain lors de la cérémonie organisée à Londres. La question du poids des titres collectifs pourrait donc une nouvelle fois alimenter les débats autour du prestigieux trophée.