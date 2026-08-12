Supercoupe d’Europe: les compos officielles de PSG – Aston Villa
Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi soir, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Les compositions
PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Zaïre-Eemery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia
Aston Villa : Bizot – Cash, Lindelof, P.Torres, Maatsen – McGinn, J.Gomes, Kamara, Hemmings – Buendia, Madjo
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