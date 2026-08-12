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Supercoupe d’Europe: les compos officielles de PSG – Aston Villa

Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi soir, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Romaric Déguénon
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Football
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Supercoupe d’Europe: les compos officielles de PSG – Aston Villa
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Les compositions

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Zaïre-Eemery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia

Aston Villa : Bizot – Cash, Lindelof, P.Torres, Maatsen – McGinn, J.Gomes, Kamara, Hemmings – Buendia, Madjo

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