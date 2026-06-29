Mondial 2026 : le Brésil de Ancelotti face au Japon pour les huitièmes à Houston

Le 29 juin 2026 à 18h GMT+1, le Brésil et le Japon s’affrontent au Houston Stadium lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match est un tournant pour chacune des équipes avec des enjeux élevés – le Brésil cherche à briser une disette de 24 ans sans titre mondial tandis que le Japon vise pour la première fois les quarts de finale dans cette compétition.

· Mis à jour le 29 juin 2026

Publié le 29 juin 2026 à 17:01

Publié le 29 juin 2026 à 17:01 · Mis à jour le 29 juin 2026

Le Brésil, sous la direction de Carlo Ancelotti depuis mai 2025, a sécurisé sa qualification en terminant cinquième des éliminatoires sud-américaines. Malgré un parcours difficile, la sélection Auriverde affiche une stabilité tactique retrouvée. Le Japon, en revanche, a dominé les qualifications asiatiques et s’est qualifié en premier parmi les nations hors pays hôtes, poursuivant sa huitième participation consécutive à la Coupe du Monde.

Ce choc oppose deux écoles de football – la flexibilité tactique brésilienne portée par Ancelotti, capable d’adapter son 4-3-3 selon l’adversaire, contre l’organisation rigoureuse japonaise, qui évolue en 3-4-2-1 sous Hajime Moriyasu. L’enjeu est d’autant plus fort que ces deux sélections se croisent pour la première fois dans un match à élimination directe en Mondial.

Les joueurs clés seront sous les projecteurs. Le Brésil peut compter sur Vinícius Júnior, Ballon d’Or 2024, ainsi que sur Casemiro, Lucas Paquetá ou le jeune Matheus Cunha. Du côté japonais, des éléments comme Takehiro Tomiyasu en défense, Ritsu Doan au milieu et les attaquants Junya Ito et Ayase Ueda seront surveillés de près.

Zoom sur Brésil

Carlo Ancelotti, sélectionneur brésilien, aligne un 4-3-3 proposant une solidité défensive portée par le gardien Alisson et la charnière Marquinhos-Gabriel Magalhães. Danilo et Douglas Santos occupent les couloirs. Le milieu combine l’expérience de Casemiro et Bruno Guimarães avec la créativité de Lucas Paquetá. L’attaque s’appuie sur Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan, des profils complémentaires permettant alternance de vitesse et de percussion.

Le Brésil mise sur cette organisation pour conjuguer solidité et fluidité offensive. L’absence de Neymar taken en compte, Ancelotti s’appuie sur un collectif expérimenté avec un banc riche en jeunes comme Endrick et Gabriel Martinelli qui peuvent faire la différence si besoin.

Zoom sur Japon

Hajime Moriyasu opte pour un 3-4-2-1 compact. Le dernier rempart Zion Suzuki sera protégé par un trio défensif solide comprenant Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi et Hiroki Itō. Le milieu à quatre oriente le jeu en associant Daichi Kamada et Kaishu Sano. Ritsu Doan et Keito Nakamura apportent un soutien offensif en soutien de l’attaquant axial Ayase Ueda.

Le Japon compte sur sa discipline tactique et son jeu collectif pour déstabiliser un Brésil offensif. Moriyasu mise également sur son banc où figurent Takefusa Kubo et Keisuke Goto, capables d’apporter du changement dans le dernier tiers. Cette configuration vise à neutraliser les forces brésiliennes tout en exploitant les espaces avec vitesse.

Brésil A venir 18:00 Houston Stadium Japon Japon

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